Che cos'è PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue unisce decenni di esperienza nella risposta ai disastri con la tecnologia blockchain all'avanguardia e la finanza decentralizzata (DeFi) per presentare $RESCUE, un token che: supporta le operazioni di soccorso globali e gli sforzi di preparazione ai disastri, permette alle persone di investire in iniziative concrete e di impatto volte a costruire community più sicure e resilienti, promuove una community globale unita dalla visione di sicurezza e resilienza. Project Rescue unisce decenni di esperienza nella risposta ai disastri con la tecnologia blockchain all'avanguardia e la finanza decentralizzata (DeFi) per presentare $RESCUE, un token che: supporta le operazioni di soccorso globali e gli sforzi di preparazione ai disastri, permette alle persone di investire in iniziative concrete e di impatto volte a costruire community più sicure e resilienti, promuove una community globale unita dalla visione di sicurezza e resilienza.

PROJECT RESCUE è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di PROJECT RESCUE in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di RESCUE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su PROJECT RESCUE sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di PROJECT RESCUE fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di PROJECT RESCUE (USD)

Quanto varrà PROJECT RESCUE (RESCUE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset PROJECT RESCUE (RESCUE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per PROJECT RESCUE.

Controlla subito la previsione del prezzo di PROJECT RESCUE!

Economia del token di PROJECT RESCUE (RESCUE)

Comprendere l'economia del token di PROJECT RESCUE (RESCUE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RESCUE!

Come acquistare PROJECT RESCUE (RESCUE)

Stai cercando come acquistare PROJECT RESCUE? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente PROJECT RESCUE su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

RESCUE in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa PROJECT RESCUE

Per una comprensione più approfondita di PROJECT RESCUE, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo PROJECT RESCUE Quanto vale oggi PROJECT RESCUE (RESCUE)? Il prezzo in tempo reale di RESCUE in USD è 0.2163 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da RESCUE in USD? $ 0.2163 . Consulta Il prezzo attuale di RESCUE in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di PROJECT RESCUE? La capitalizzazione di mercato per RESCUE è $ 0.00 USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di RESCUE? La fornitura circolante di RESCUE è 0.00 USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RESCUE? RESCUE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.8680709587324534 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RESCUE? RESCUE ha visto un prezzo ATL di 0.009358123976666423 USD . Qual è il volume di trading di RESCUE? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RESCUE è $ 76.86K USD . RESCUE salirà quest'anno? RESCUE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RESCUE per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di PROJECT RESCUE (RESCUE)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025