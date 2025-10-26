Il prezzo in tempo reale di PROJECT RESCUE oggi è 0.2163 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RESCUE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RESCUE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di PROJECT RESCUE oggi è 0.2163 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RESCUE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RESCUE su MEXC ora.

Maggiori informazioni su RESCUE

Informazioni sul prezzo di RESCUE

Whitepaper di RESCUE

Sito web ufficiale di RESCUE

Economia del token di RESCUE

Previsioni del prezzo di RESCUE

Cronologia di RESCUE

Guida all'acquisto di RESCUE

Convertitore di RESCUE in valuta fiat

Spot RESCUE

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo PROJECT RESCUE

Valore PROJECT RESCUE (RESCUE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in RESCUE:

$0.2166
$0.2166$0.2166
+2.07%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di PROJECT RESCUE (RESCUE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:13:48 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.212
$ 0.212$ 0.212
Min sulle 24h
$ 0.2182
$ 0.2182$ 0.2182
Max sulle 24h

$ 0.212
$ 0.212$ 0.212

$ 0.2182
$ 0.2182$ 0.2182

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

+0.83%

+2.07%

+0.65%

+0.65%

Il prezzo in tempo reale di PROJECT RESCUE (RESCUE) è $ 0.2163. Nelle ultime 24 ore, RESCUE ha oscillato tra un minimo di $ 0.212 e un massimo di $ 0.2182, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RESCUE è $ 0.8680709587324534, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.009358123976666423.

In termini di performance a breve termine, RESCUE è variato del +0.83% nell'ultima ora, del +2.07% nelle 24 ore e del +0.65% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5291

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 76.86K
$ 76.86K$ 76.86K

$ 21.63M
$ 21.63M$ 21.63M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di PROJECT RESCUE è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 76.86K. La fornitura circolante di RESCUE è 0.00, con una fornitura totale di 35458333. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 21.63M.

Cronologia dei prezzi di PROJECT RESCUE (RESCUE) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di PROJECT RESCUE per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.004393+2.07%
30 giorni$ -0.0546-20.16%
60 giorni$ -0.1408-39.43%
90 giorni$ -0.0279-11.43%
Variazione del prezzo di PROJECT RESCUE di oggi

Oggi, RESCUE ha registrato una variazione di $ +0.004393 (+2.07%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di PROJECT RESCUE in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0546 (-20.16%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di PROJECT RESCUE in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, RESCUE ha registrato una variazione di $ -0.1408 (-39.43%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di PROJECT RESCUE in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0279 (-11.43%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di PROJECT RESCUE.

Che cos'è PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue unisce decenni di esperienza nella risposta ai disastri con la tecnologia blockchain all'avanguardia e la finanza decentralizzata (DeFi) per presentare $RESCUE, un token che: supporta le operazioni di soccorso globali e gli sforzi di preparazione ai disastri, permette alle persone di investire in iniziative concrete e di impatto volte a costruire community più sicure e resilienti, promuove una community globale unita dalla visione di sicurezza e resilienza.

PROJECT RESCUE è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di PROJECT RESCUE in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di RESCUE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su PROJECT RESCUE sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di PROJECT RESCUE fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di PROJECT RESCUE (USD)

Quanto varrà PROJECT RESCUE (RESCUE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset PROJECT RESCUE (RESCUE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per PROJECT RESCUE.

Controlla subito la previsione del prezzo di PROJECT RESCUE!

Economia del token di PROJECT RESCUE (RESCUE)

Comprendere l'economia del token di PROJECT RESCUE (RESCUE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RESCUE!

Come acquistare PROJECT RESCUE (RESCUE)

Stai cercando come acquistare PROJECT RESCUE? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente PROJECT RESCUE su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

RESCUE in valute locali

1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in VND
5,691.9345
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in AUD
A$0.330939
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in GBP
0.162225
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in EUR
0.186018
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in USD
$0.2163
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MYR
RM0.912786
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in TRY
9.071622
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in JPY
¥32.8776
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in ARS
ARS$322.354053
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in RUB
17.219643
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in INR
18.993303
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in IDR
Rp3,604.998558
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in PHP
12.707625
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in EGP
￡E.10.298043
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BRL
R$1.163694
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in CAD
C$0.30282
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BDT
26.43186
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in NGN
315.765555
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in COP
$838.370148
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in ZAR
R.3.733338
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in UAH
9.039177
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in TZS
T.Sh.538.059228
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in VES
Bs45.8556
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in CLP
$203.5383
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in PKR
Rs60.773811
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in KZT
116.47755
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in THB
฿7.062195
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in TWD
NT$6.670692
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in AED
د.إ0.793821
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in CHF
Fr0.170877
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in HKD
HK$1.678488
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in AMD
֏82.840737
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MAD
.د.م1.994286
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MXN
$3.990735
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in SAR
ريال0.811125
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in ETB
Br32.663463
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in KES
KSh27.943797
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in JOD
د.أ0.1533567
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in PLN
0.789495
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in RON
лв0.945231
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in SEK
kr2.03322
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BGN
лв0.363384
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in HUF
Ft72.557835
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in CZK
4.522833
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in KWD
د.ك0.0661878
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in ILS
0.709464
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BOB
Bs1.49247
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in AZN
0.36771
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in TJS
SM1.996449
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in GEL
0.586173
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in AOA
Kz198.440109
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BHD
.د.ب0.0813288
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BMD
$0.2163
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in DKK
kr1.388646
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in HNL
L5.654082
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MUR
9.848139
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in NAD
$3.733338
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in NOK
kr2.165163
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in NZD
$0.374199
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in PAB
B/.0.2163
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in PGK
K0.910623
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in QAR
ر.ق0.787332
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in RSD
дин.21.833322
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in UZS
soʻm2,637.804456
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in ALL
L17.9529
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in ANG
ƒ0.387177
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in AWG
ƒ0.387177
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BBD
$0.4326
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BAM
KM0.363384
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BIF
Fr637.8687
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BND
$0.279027
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BSD
$0.2163
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in JMD
$34.683705
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in KHR
872.175675
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in KMF
Fr91.7112
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in LAK
4,702.173819
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in LKR
රු65.683821
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MDL
L3.674937
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MGA
Ar978.731544
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MOP
P1.7304
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MVR
3.30939
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MWK
MK375.520593
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in MZN
MT13.82157
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in NPR
रु30.366357
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in PYG
1,533.9996
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in RWF
Fr313.4187
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in SBD
$1.777986
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in SCR
3.023874
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in SRD
$8.584947
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in SVC
$1.890462
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in SZL
L3.739827
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in TMT
m0.759213
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in TND
د.ت0.6339753
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in TTD
$1.466514
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in UGX
Sh753.5892
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in XAF
Fr121.9932
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in XCD
$0.58401
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in XOF
Fr121.9932
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in XPF
Fr22.0626
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BWP
P3.086601
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in BZD
$0.434763
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in CVE
$20.600412
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in DJF
Fr38.2851
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in DOP
$13.773984
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in DZD
د.ج28.155771
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in FJD
$0.491001
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in GNF
Fr1,880.7285
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in GTQ
Q1.654695
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in GYD
$45.24996
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) in ISK
kr26.6049

Risorsa PROJECT RESCUE

Per una comprensione più approfondita di PROJECT RESCUE, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale PROJECT RESCUE
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo PROJECT RESCUE

Quanto vale oggi PROJECT RESCUE (RESCUE)?
Il prezzo in tempo reale di RESCUE in USD è 0.2163 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RESCUE in USD?
Il prezzo attuale di RESCUE in USD è $ 0.2163. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di PROJECT RESCUE?
La capitalizzazione di mercato per RESCUE è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RESCUE?
La fornitura circolante di RESCUE è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RESCUE?
RESCUE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.8680709587324534 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RESCUE?
RESCUE ha visto un prezzo ATL di 0.009358123976666423 USD.
Qual è il volume di trading di RESCUE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RESCUE è $ 76.86K USD.
RESCUE salirà quest'anno?
RESCUE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RESCUE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:13:48 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di PROJECT RESCUE (RESCUE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore RESCUE in USD

Importo

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.2163 USD

Fai trading di RESCUE

RESCUE/USDT
$0.2166
$0.2166$0.2166
+2.07%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,605.47
$111,605.47$111,605.47

+0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,951.80
$3,951.80$3,951.80

+0.48%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05746
$0.05746$0.05746

-16.23%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4059
$7.4059$7.4059

+0.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.05
$194.05$194.05

+1.12%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,605.47
$111,605.47$111,605.47

+0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,951.80
$3,951.80$3,951.80

+0.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6359
$2.6359$2.6359

+1.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.05
$194.05$194.05

+1.12%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19738
$0.19738$0.19738

+0.58%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000112
$0.000000000000112$0.000000000000112

+12.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.154787
$0.154787$0.154787

+20,538.26%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4588
$0.4588$0.4588

+1,735.20%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4588
$0.4588$0.4588

+1,735.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012183
$0.00012183$0.00012183

+220.60%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051720
$0.051720$0.051720

+105.55%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000155
$0.0000000000000000000155$0.0000000000000000000155

+40.90%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000635
$0.0000000000635$0.0000000000635

+37.74%