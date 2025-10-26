Il prezzo in tempo reale di Real oggi è 0.01857 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi REAL1 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di REAL1 su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Real oggi è 0.01857 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi REAL1 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di REAL1 su MEXC ora.

Maggiori informazioni su REAL1

Informazioni sul prezzo di REAL1

Economia del token di REAL1

Previsioni del prezzo di REAL1

Cronologia di REAL1

Guida all'acquisto di REAL1

Convertitore di REAL1 in valuta fiat

Spot REAL1

Futures USDT-M REAL1

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Real

Valore Real (REAL1)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in REAL1:

$0.0188
$0.0188$0.0188
+0.85%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Real (REAL1)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:55:31 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Real (REAL1) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01676
$ 0.01676$ 0.01676
Min sulle 24h
$ 0.02176
$ 0.02176$ 0.02176
Max sulle 24h

$ 0.01676
$ 0.01676$ 0.01676

$ 0.02176
$ 0.02176$ 0.02176

--
----

--
----

-5.79%

+0.85%

-15.21%

-15.21%

Il prezzo in tempo reale di Real (REAL1) è $ 0.01857. Nelle ultime 24 ore, REAL1 ha oscillato tra un minimo di $ 0.01676 e un massimo di $ 0.02176, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di REAL1 è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, REAL1 è variato del -5.79% nell'ultima ora, del +0.85% nelle 24 ore e del -15.21% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Real (REAL1)

--
----

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Real è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.11K. La fornitura circolante di REAL1 è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Real (REAL1) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Real per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0001585+0.85%
30 giorni$ -0.08463-82.01%
60 giorni$ -0.08143-81.43%
90 giorni$ -0.08143-81.43%
Variazione del prezzo di Real di oggi

Oggi, REAL1 ha registrato una variazione di $ +0.0001585 (+0.85%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Real in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.08463 (-82.01%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Real in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, REAL1 ha registrato una variazione di $ -0.08143 (-81.43%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Real in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.08143 (-81.43%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Real (REAL1)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Real.

Che cos'è Real (REAL1)

La narrativa principale di REAL1 è “colmare il divario tra il valore del mondo reale e Solana”.

Real è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Real in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di REAL1 per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Real sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Real fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Real (USD)

Quanto varrà Real (REAL1) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Real (REAL1) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Real.

Controlla subito la previsione del prezzo di Real!

Economia del token di Real (REAL1)

Comprendere l'economia del token di Real (REAL1) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token REAL1!

Come acquistare Real (REAL1)

Stai cercando come acquistare Real? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Real su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

REAL1 in valute locali

1 Real (REAL1) in VND
488.66955
1 Real (REAL1) in AUD
A$0.0284121
1 Real (REAL1) in GBP
0.0139275
1 Real (REAL1) in EUR
0.0159702
1 Real (REAL1) in USD
$0.01857
1 Real (REAL1) in MYR
RM0.0783654
1 Real (REAL1) in TRY
0.7788258
1 Real (REAL1) in JPY
¥2.82264
1 Real (REAL1) in ARS
ARS$27.6750567
1 Real (REAL1) in RUB
1.4783577
1 Real (REAL1) in INR
1.6306317
1 Real (REAL1) in IDR
Rp309.4998762
1 Real (REAL1) in PHP
1.0909875
1 Real (REAL1) in EGP
￡E.0.8841177
1 Real (REAL1) in BRL
R$0.0999066
1 Real (REAL1) in CAD
C$0.025998
1 Real (REAL1) in BDT
2.269254
1 Real (REAL1) in NGN
27.1094145
1 Real (REAL1) in COP
$71.9765772
1 Real (REAL1) in ZAR
R.0.3205182
1 Real (REAL1) in UAH
0.7760403
1 Real (REAL1) in TZS
T.Sh.46.1939892
1 Real (REAL1) in VES
Bs3.93684
1 Real (REAL1) in CLP
$17.47437
1 Real (REAL1) in PKR
Rs5.2176129
1 Real (REAL1) in KZT
9.999945
1 Real (REAL1) in THB
฿0.6063105
1 Real (REAL1) in TWD
NT$0.5726988
1 Real (REAL1) in AED
د.إ0.0681519
1 Real (REAL1) in CHF
Fr0.0146703
1 Real (REAL1) in HKD
HK$0.1441032
1 Real (REAL1) in AMD
֏7.1121243
1 Real (REAL1) in MAD
.د.م0.1712154
1 Real (REAL1) in MXN
$0.3426165
1 Real (REAL1) in SAR
ريال0.0696375
1 Real (REAL1) in ETB
Br2.8042557
1 Real (REAL1) in KES
KSh2.3990583
1 Real (REAL1) in JOD
د.أ0.01316613
1 Real (REAL1) in PLN
0.0677805
1 Real (REAL1) in RON
лв0.0811509
1 Real (REAL1) in SEK
kr0.174558
1 Real (REAL1) in BGN
лв0.0311976
1 Real (REAL1) in HUF
Ft6.2293065
1 Real (REAL1) in CZK
0.3882987
1 Real (REAL1) in KWD
د.ك0.00568242
1 Real (REAL1) in ILS
0.0609096
1 Real (REAL1) in BOB
Bs0.128133
1 Real (REAL1) in AZN
0.031569
1 Real (REAL1) in TJS
SM0.1714011
1 Real (REAL1) in GEL
0.0503247
1 Real (REAL1) in AOA
Kz17.0366751
1 Real (REAL1) in BHD
.د.ب0.00698232
1 Real (REAL1) in BMD
$0.01857
1 Real (REAL1) in DKK
kr0.1192194
1 Real (REAL1) in HNL
L0.4854198
1 Real (REAL1) in MUR
0.8454921
1 Real (REAL1) in NAD
$0.3205182
1 Real (REAL1) in NOK
kr0.1858857
1 Real (REAL1) in NZD
$0.0321261
1 Real (REAL1) in PAB
B/.0.01857
1 Real (REAL1) in PGK
K0.0781797
1 Real (REAL1) in QAR
ر.ق0.0675948
1 Real (REAL1) in RSD
дин.1.8744558
1 Real (REAL1) in UZS
soʻm226.4633784
1 Real (REAL1) in ALL
L1.54131
1 Real (REAL1) in ANG
ƒ0.0332403
1 Real (REAL1) in AWG
ƒ0.0332403
1 Real (REAL1) in BBD
$0.03714
1 Real (REAL1) in BAM
KM0.0311976
1 Real (REAL1) in BIF
Fr54.76293
1 Real (REAL1) in BND
$0.0239553
1 Real (REAL1) in BSD
$0.01857
1 Real (REAL1) in JMD
$2.9776995
1 Real (REAL1) in KHR
74.8788825
1 Real (REAL1) in KMF
Fr7.87368
1 Real (REAL1) in LAK
403.6956441
1 Real (REAL1) in LKR
රු5.6391519
1 Real (REAL1) in MDL
L0.3155043
1 Real (REAL1) in MGA
Ar84.0270216
1 Real (REAL1) in MOP
P0.14856
1 Real (REAL1) in MVR
0.284121
1 Real (REAL1) in MWK
MK32.2395627
1 Real (REAL1) in MZN
MT1.186623
1 Real (REAL1) in NPR
रु2.6070423
1 Real (REAL1) in PYG
131.69844
1 Real (REAL1) in RWF
Fr26.90793
1 Real (REAL1) in SBD
$0.1526454
1 Real (REAL1) in SCR
0.2596086
1 Real (REAL1) in SRD
$0.7370433
1 Real (REAL1) in SVC
$0.1623018
1 Real (REAL1) in SZL
L0.3210753
1 Real (REAL1) in TMT
m0.0651807
1 Real (REAL1) in TND
د.ت0.05442867
1 Real (REAL1) in TTD
$0.1259046
1 Real (REAL1) in UGX
Sh64.69788
1 Real (REAL1) in XAF
Fr10.47348
1 Real (REAL1) in XCD
$0.050139
1 Real (REAL1) in XOF
Fr10.47348
1 Real (REAL1) in XPF
Fr1.89414
1 Real (REAL1) in BWP
P0.2649939
1 Real (REAL1) in BZD
$0.0373257
1 Real (REAL1) in CVE
$1.7686068
1 Real (REAL1) in DJF
Fr3.28689
1 Real (REAL1) in DOP
$1.1825376
1 Real (REAL1) in DZD
د.ج2.4172569
1 Real (REAL1) in FJD
$0.0421539
1 Real (REAL1) in GNF
Fr161.46615
1 Real (REAL1) in GTQ
Q0.1420605
1 Real (REAL1) in GYD
$3.884844
1 Real (REAL1) in ISK
kr2.28411

Risorsa Real

Per una comprensione più approfondita di Real, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Real

Quanto vale oggi Real (REAL1)?
Il prezzo in tempo reale di REAL1 in USD è 0.01857 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da REAL1 in USD?
Il prezzo attuale di REAL1 in USD è $ 0.01857. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Real?
La capitalizzazione di mercato per REAL1 è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di REAL1?
La fornitura circolante di REAL1 è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di REAL1?
REAL1 ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di REAL1?
REAL1 ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di REAL1?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per REAL1 è $ 54.11K USD.
REAL1 salirà quest'anno?
REAL1 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di REAL1 per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:55:31 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Real (REAL1)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore REAL1 in USD

Importo

REAL1
REAL1
USD
USD

1 REAL1 = 0.01857 USD

Fai trading di REAL1

REAL1/USDT
$0.0188
$0.0188$0.0188
-0.26%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.46
$111,623.46$111,623.46

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,956.99
$3,956.99$3,956.99

+0.61%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06050
$0.06050$0.06050

-11.80%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.6435
$7.6435$7.6435

+4.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.45
$194.45$194.45

+1.33%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.46
$111,623.46$111,623.46

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,956.99
$3,956.99$3,956.99

+0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6099
$2.6099$2.6099

+0.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.45
$194.45$194.45

+1.33%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19737
$0.19737$0.19737

+0.58%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.152474
$0.152474$0.152474

+20,229.86%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5675
$0.5675$0.5675

+2,170.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5675
$0.5675$0.5675

+2,170.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008477
$0.00008477$0.00008477

+123.07%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051727
$0.051727$0.051727

+105.58%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000175
$0.0000000000000000000175$0.0000000000000000000175

+59.09%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000706
$0.0000000000706$0.0000000000706

+53.14%