Informazioni su Roadmap Coin RDMP

$RDMP is the coin of empty promises on @boopdotfun .

Sito web ufficiale: https://linktr.ee/roadmapcoin Block Explorer: https://solscan.io/token/1HE8MZKhpbJiNvjJTrXdV395qEmPEqJme6P5DLBboop