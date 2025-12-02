Quantum Chain è un ecosistema blockchain automatizzato con intelligenza artificiale e sicuro a livello quantistico, pensato per essere la prossima generazione di infrastrutture per i servizi finanziari. Quantum Chain offre scalabilità, sicurezza e conformità normativa di livello aziendale grazie alla crittografia resistente alla tecnologia quantistica e all'automazione della conformità basata sull'intelligenza artificiale. L'ecosistema è alimentato dalla sua moneta nativa, Quantum ($Q), che facilita le transazioni, la governance e la tokenizzazione. Inoltre, Quantum Chain supporta le Quantum Financial Institutions (QFI), una rete di progetti nativi e soluzioni di servizi finanziari costruiti sulla sua infrastruttura, che consentono prodotti finanziari sicuri, efficienti e conformi per un mondo pronto per il quantum.