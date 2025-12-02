Maggiori informazioni su QUANTUM
Informazioni sul prezzo di QUANTUM
Che cos'è QUANTUM
Whitepaper di QUANTUM
Sito web ufficiale di QUANTUM
Economia del token di QUANTUM
Previsioni del prezzo di QUANTUM
Cronologia di QUANTUM
Guida all'acquisto di QUANTUM
Convertitore di QUANTUM in valuta fiat
Spot QUANTUM
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di QUANTUM (QUANTUM)
Economia del token e analisi del prezzo di QUANTUM (QUANTUM)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per QUANTUM (QUANTUM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su QUANTUM QUANTUM
Quantum Chain è un ecosistema blockchain automatizzato con intelligenza artificiale e sicuro a livello quantistico, pensato per essere la prossima generazione di infrastrutture per i servizi finanziari. Quantum Chain offre scalabilità, sicurezza e conformità normativa di livello aziendale grazie alla crittografia resistente alla tecnologia quantistica e all'automazione della conformità basata sull'intelligenza artificiale. L'ecosistema è alimentato dalla sua moneta nativa, Quantum ($Q), che facilita le transazioni, la governance e la tokenizzazione. Inoltre, Quantum Chain supporta le Quantum Financial Institutions (QFI), una rete di progetti nativi e soluzioni di servizi finanziari costruiti sulla sua infrastruttura, che consentono prodotti finanziari sicuri, efficienti e conformi per un mondo pronto per il quantum.
Economia del token di QUANTUM (QUANTUM): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di QUANTUM (QUANTUM) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token QUANTUM che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token QUANTUM possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di QUANTUM, esplora il prezzo in tempo reale del token QUANTUM!
Come acquistare QUANTUM
Vuoi aggiungere QUANTUM (QUANTUM) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di QUANTUM, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di QUANTUM (QUANTUM)
L'analisi della cronologia dei prezzi di QUANTUM aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di QUANTUM
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi QUANTUM? La nostra pagina di previsione dei prezzi di QUANTUM combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista QUANTUM (QUANTUM)
Importo
1 QUANTUM = 0.002729 USD
Fai trading di QUANTUM (QUANTUM)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione
Ant Token
ANTY
+123.21%
Rayls
RLS
+71.10%
BNBird
BIRD
+85.82%
DEGENFI
DEGENFI
+37.20%
CredDeFAI
DEFAI
+6.07%