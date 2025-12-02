Maggiori informazioni su PUPPIES1
Informazioni sul prezzo di PUPPIES1
Che cos'è PUPPIES1
Sito web ufficiale di PUPPIES1
Economia del token di PUPPIES1
Previsioni del prezzo di PUPPIES1
Cronologia di PUPPIES1
Guida all'acquisto di PUPPIES1
Convertitore di PUPPIES1 in valuta fiat
Spot PUPPIES1
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di I love puppies (PUPPIES1)
Economia del token e analisi del prezzo di I love puppies (PUPPIES1)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per I love puppies (PUPPIES1), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su I love puppies PUPPIES1
In un mondo dove una volta comandavano i cani, inizia una nuova era: l'Era dei Cuccioli. Approvato da Elon, lasciamo riposare i cani. I $Puppies stanno prendendo il controllo.
Economia del token di I love puppies (PUPPIES1): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di I love puppies (PUPPIES1) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token PUPPIES1 che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token PUPPIES1 possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di PUPPIES1, esplora il prezzo in tempo reale del token PUPPIES1!
Come acquistare PUPPIES1
Vuoi aggiungere I love puppies (PUPPIES1) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di PUPPIES1, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di I love puppies (PUPPIES1)
L'analisi della cronologia dei prezzi di PUPPIES1 aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di PUPPIES1
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi PUPPIES1? La nostra pagina di previsione dei prezzi di PUPPIES1 combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista I love puppies (PUPPIES1)
Importo
1 PUPPIES1 = 0 USD
Fai trading di I love puppies (PUPPIES1)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione
Ant Token
ANTY
+116.96%
Rayls
RLS
+69.00%
BNBird
BIRD
+86.01%
DEGENFI
DEGENFI
+18.60%
CredDeFAI
DEFAI
+12.18%