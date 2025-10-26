Il prezzo in tempo reale di I love puppies oggi è 0.0000000000001327 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PUPPIES1 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PUPPIES1 su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di I love puppies oggi è 0.0000000000001327 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PUPPIES1 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PUPPIES1 su MEXC ora.

Maggiori informazioni su PUPPIES1

Informazioni sul prezzo di PUPPIES1

Sito web ufficiale di PUPPIES1

Economia del token di PUPPIES1

Previsioni del prezzo di PUPPIES1

Cronologia di PUPPIES1

Guida all'acquisto di PUPPIES1

Convertitore di PUPPIES1 in valuta fiat

Spot PUPPIES1

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo I love puppies

Valore I love puppies (PUPPIES1)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PUPPIES1:

$0.0000000000001327
$0.0000000000001327$0.0000000000001327
-1.99%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di I love puppies (PUPPIES1)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:08:35 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di I love puppies (PUPPIES1) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0000000000001208
$ 0.0000000000001208$ 0.0000000000001208
Min sulle 24h
$ 0.000000000000195
$ 0.000000000000195$ 0.000000000000195
Max sulle 24h

$ 0.0000000000001208
$ 0.0000000000001208$ 0.0000000000001208

$ 0.000000000000195
$ 0.000000000000195$ 0.000000000000195

$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000339902443$ 0.000000000339902443

$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317

-1.49%

-1.99%

-37.65%

-37.65%

Il prezzo in tempo reale di I love puppies (PUPPIES1) è $ 0.0000000000001327. Nelle ultime 24 ore, PUPPIES1 ha oscillato tra un minimo di $ 0.0000000000001208 e un massimo di $ 0.000000000000195, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PUPPIES1 è $ 0.000000000339902443, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000000000000316317.

In termini di performance a breve termine, PUPPIES1 è variato del -1.49% nell'ultima ora, del -1.99% nelle 24 ore e del -37.65% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di I love puppies (PUPPIES1)

No.3815

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.99K
$ 7.99K$ 7.99K

$ 55.83K
$ 55.83K$ 55.83K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di I love puppies è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 7.99K. La fornitura circolante di PUPPIES1 è 0.00, con una fornitura totale di 420690000000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 55.83K.

Cronologia dei prezzi di I love puppies (PUPPIES1) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di I love puppies per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000000000000002694-1.99%
30 giorni$ -0.0000000000003673-73.46%
60 giorni$ -0.0000000000003673-73.46%
90 giorni$ -0.0000000000003673-73.46%
Variazione del prezzo di I love puppies di oggi

Oggi, PUPPIES1 ha registrato una variazione di $ -0.000000000000002694 (-1.99%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di I love puppies in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0000000000003673 (-73.46%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di I love puppies in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, PUPPIES1 ha registrato una variazione di $ -0.0000000000003673 (-73.46%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di I love puppies in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0000000000003673 (-73.46%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di I love puppies (PUPPIES1)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di I love puppies.

Che cos'è I love puppies (PUPPIES1)

In un mondo dove una volta comandavano i cani, inizia una nuova era: l'Era dei Cuccioli. Approvato da Elon, lasciamo riposare i cani. I $Puppies stanno prendendo il controllo.

I love puppies è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di I love puppies in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di PUPPIES1 per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su I love puppies sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di I love puppies fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di I love puppies (USD)

Quanto varrà I love puppies (PUPPIES1) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset I love puppies (PUPPIES1) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per I love puppies.

Controlla subito la previsione del prezzo di I love puppies!

Economia del token di I love puppies (PUPPIES1)

Comprendere l'economia del token di I love puppies (PUPPIES1) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PUPPIES1!

Come acquistare I love puppies (PUPPIES1)

Stai cercando come acquistare I love puppies? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente I love puppies su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PUPPIES1 in valute locali

1 I love puppies (PUPPIES1) in VND
0.0000000034920005
1 I love puppies (PUPPIES1) in AUD
A$0.000000000000203031
1 I love puppies (PUPPIES1) in GBP
0.000000000000099525
1 I love puppies (PUPPIES1) in EUR
0.000000000000114122
1 I love puppies (PUPPIES1) in USD
$0.0000000000001327
1 I love puppies (PUPPIES1) in MYR
RM0.000000000000559994
1 I love puppies (PUPPIES1) in TRY
0.000000000005565438
1 I love puppies (PUPPIES1) in JPY
¥0.0000000000201704
1 I love puppies (PUPPIES1) in ARS
ARS$0.000000000197764137
1 I love puppies (PUPPIES1) in RUB
0.000000000010564247
1 I love puppies (PUPPIES1) in INR
0.000000000011652387
1 I love puppies (PUPPIES1) in IDR
Rp0.000000002211665782
1 I love puppies (PUPPIES1) in PHP
0.000000000007796125
1 I love puppies (PUPPIES1) in EGP
￡E.0.000000000006317847
1 I love puppies (PUPPIES1) in BRL
R$0.000000000000713926
1 I love puppies (PUPPIES1) in CAD
C$0.00000000000018578
1 I love puppies (PUPPIES1) in BDT
0.00000000001621594
1 I love puppies (PUPPIES1) in NGN
0.000000000193722095
1 I love puppies (PUPPIES1) in COP
$0.000000000514339892
1 I love puppies (PUPPIES1) in ZAR
R.0.000000000002290402
1 I love puppies (PUPPIES1) in UAH
0.000000000005545533
1 I love puppies (PUPPIES1) in TZS
T.Sh.0.000000000330099212
1 I love puppies (PUPPIES1) in VES
Bs0.0000000000281324
1 I love puppies (PUPPIES1) in CLP
$0.0000000001248707
1 I love puppies (PUPPIES1) in PKR
Rs0.000000000037284719
1 I love puppies (PUPPIES1) in KZT
0.00000000007145895
1 I love puppies (PUPPIES1) in THB
฿0.000000000004332655
1 I love puppies (PUPPIES1) in TWD
NT$0.000000000004092468
1 I love puppies (PUPPIES1) in AED
د.إ0.000000000000487009
1 I love puppies (PUPPIES1) in CHF
Fr0.000000000000104833
1 I love puppies (PUPPIES1) in HKD
HK$0.000000000001029752
1 I love puppies (PUPPIES1) in AMD
֏0.000000000050822773
1 I love puppies (PUPPIES1) in MAD
.د.م0.000000000001223494
1 I love puppies (PUPPIES1) in MXN
$0.000000000002448315
1 I love puppies (PUPPIES1) in SAR
ريال0.000000000000497625
1 I love puppies (PUPPIES1) in ETB
Br0.000000000020039027
1 I love puppies (PUPPIES1) in KES
KSh0.000000000017143513
1 I love puppies (PUPPIES1) in JOD
د.أ0.0000000000000940843
1 I love puppies (PUPPIES1) in PLN
0.000000000000484355
1 I love puppies (PUPPIES1) in RON
лв0.000000000000579899
1 I love puppies (PUPPIES1) in SEK
kr0.00000000000124738
1 I love puppies (PUPPIES1) in BGN
лв0.000000000000222936
1 I love puppies (PUPPIES1) in HUF
Ft0.000000000044514215
1 I love puppies (PUPPIES1) in CZK
0.000000000002774757
1 I love puppies (PUPPIES1) in KWD
د.ك0.0000000000000406062
1 I love puppies (PUPPIES1) in ILS
0.000000000000435256
1 I love puppies (PUPPIES1) in BOB
Bs0.00000000000091563
1 I love puppies (PUPPIES1) in AZN
0.00000000000022559
1 I love puppies (PUPPIES1) in TJS
SM0.000000000001224821
1 I love puppies (PUPPIES1) in GEL
0.000000000000359617
1 I love puppies (PUPPIES1) in AOA
Kz0.000000000121742961
1 I love puppies (PUPPIES1) in BHD
.د.ب0.0000000000000498952
1 I love puppies (PUPPIES1) in BMD
$0.0000000000001327
1 I love puppies (PUPPIES1) in DKK
kr0.000000000000851934
1 I love puppies (PUPPIES1) in HNL
L0.000000000003468778
1 I love puppies (PUPPIES1) in MUR
0.000000000006041831
1 I love puppies (PUPPIES1) in NAD
$0.000000000002290402
1 I love puppies (PUPPIES1) in NOK
kr0.000000000001328327
1 I love puppies (PUPPIES1) in NZD
$0.000000000000229571
1 I love puppies (PUPPIES1) in PAB
B/.0.0000000000001327
1 I love puppies (PUPPIES1) in PGK
K0.000000000000558667
1 I love puppies (PUPPIES1) in QAR
ر.ق0.000000000000483028
1 I love puppies (PUPPIES1) in RSD
дин.0.000000000013394738
1 I love puppies (PUPPIES1) in UZS
soʻm0.000000001618292424
1 I love puppies (PUPPIES1) in ALL
L0.0000000000110141
1 I love puppies (PUPPIES1) in ANG
ƒ0.000000000000237533
1 I love puppies (PUPPIES1) in AWG
ƒ0.000000000000237533
1 I love puppies (PUPPIES1) in BBD
$0.0000000000002654
1 I love puppies (PUPPIES1) in BAM
KM0.000000000000222936
1 I love puppies (PUPPIES1) in BIF
Fr0.0000000003913323
1 I love puppies (PUPPIES1) in BND
$0.000000000000171183
1 I love puppies (PUPPIES1) in BSD
$0.0000000000001327
1 I love puppies (PUPPIES1) in JMD
$0.000000000021278445
1 I love puppies (PUPPIES1) in KHR
0.000000000535079575
1 I love puppies (PUPPIES1) in KMF
Fr0.0000000000562648
1 I love puppies (PUPPIES1) in LAK
0.000000002884782551
1 I love puppies (PUPPIES1) in LKR
රු0.000000000040297009
1 I love puppies (PUPPIES1) in MDL
L0.000000000002254573
1 I love puppies (PUPPIES1) in MGA
Ar0.000000000600451576
1 I love puppies (PUPPIES1) in MOP
P0.0000000000010616
1 I love puppies (PUPPIES1) in MVR
0.00000000000203031
1 I love puppies (PUPPIES1) in MWK
MK0.000000000230381797
1 I love puppies (PUPPIES1) in MZN
MT0.00000000000847953
1 I love puppies (PUPPIES1) in NPR
रु0.000000000018629753
1 I love puppies (PUPPIES1) in PYG
0.0000000009411084
1 I love puppies (PUPPIES1) in RWF
Fr0.0000000001922823
1 I love puppies (PUPPIES1) in SBD
$0.000000000001090794
1 I love puppies (PUPPIES1) in SCR
0.000000000001855146
1 I love puppies (PUPPIES1) in SRD
$0.000000000005266863
1 I love puppies (PUPPIES1) in SVC
$0.000000000001159798
1 I love puppies (PUPPIES1) in SZL
L0.000000000002294383
1 I love puppies (PUPPIES1) in TMT
m0.000000000000465777
1 I love puppies (PUPPIES1) in TND
د.ت0.0000000000003889437
1 I love puppies (PUPPIES1) in TTD
$0.000000000000899706
1 I love puppies (PUPPIES1) in UGX
Sh0.0000000004623268
1 I love puppies (PUPPIES1) in XAF
Fr0.0000000000748428
1 I love puppies (PUPPIES1) in XCD
$0.00000000000035829
1 I love puppies (PUPPIES1) in XOF
Fr0.0000000000748428
1 I love puppies (PUPPIES1) in XPF
Fr0.0000000000135354
1 I love puppies (PUPPIES1) in BWP
P0.000000000001893629
1 I love puppies (PUPPIES1) in BZD
$0.000000000000266727
1 I love puppies (PUPPIES1) in CVE
$0.000000000012638348
1 I love puppies (PUPPIES1) in DJF
Fr0.0000000000234879
1 I love puppies (PUPPIES1) in DOP
$0.000000000008450336
1 I love puppies (PUPPIES1) in DZD
د.ج0.000000000017273559
1 I love puppies (PUPPIES1) in FJD
$0.000000000000301229
1 I love puppies (PUPPIES1) in GNF
Fr0.0000000011538265
1 I love puppies (PUPPIES1) in GTQ
Q0.000000000001015155
1 I love puppies (PUPPIES1) in GYD
$0.00000000002776084
1 I love puppies (PUPPIES1) in ISK
kr0.0000000000163221

Risorsa I love puppies

Per una comprensione più approfondita di I love puppies, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale I love puppies
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo I love puppies

Quanto vale oggi I love puppies (PUPPIES1)?
Il prezzo in tempo reale di PUPPIES1 in USD è 0.0000000000001327 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PUPPIES1 in USD?
Il prezzo attuale di PUPPIES1 in USD è $ 0.0000000000001327. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di I love puppies?
La capitalizzazione di mercato per PUPPIES1 è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PUPPIES1?
La fornitura circolante di PUPPIES1 è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PUPPIES1?
PUPPIES1 ha raggiunto un prezzo ATH di 0.000000000339902443 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PUPPIES1?
PUPPIES1 ha visto un prezzo ATL di 0.000000000000316317 USD.
Qual è il volume di trading di PUPPIES1?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PUPPIES1 è $ 7.99K USD.
PUPPIES1 salirà quest'anno?
PUPPIES1 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PUPPIES1 per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:08:35 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di I love puppies (PUPPIES1)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore PUPPIES1 in USD

Importo

PUPPIES1
PUPPIES1
USD
USD

1 PUPPIES1 = 0 USD

Fai trading di PUPPIES1

PUPPIES1/USDT
$0.0000000000001327
$0.0000000000001327$0.0000000000001327
-1.99%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,538.49
$111,538.49$111,538.49

+0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.48
$3,927.48$3,927.48

-0.13%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05560
$0.05560$0.05560

-18.95%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3392
$7.3392$7.3392

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$192.83
$192.83$192.83

+0.48%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,538.49
$111,538.49$111,538.49

+0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,927.48
$3,927.48$3,927.48

-0.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6105
$2.6105$2.6105

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$192.83
$192.83$192.83

+0.48%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19533
$0.19533$0.19533

-0.45%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000149
$0.000000000000149$0.000000000000149

+49.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.062115
$0.062115$0.062115

+8,182.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3110
$0.3110$0.3110

+1,144.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.3110
$0.3110$0.3110

+1,144.00%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000381
$0.0000000000000000000381$0.0000000000000000000381

+246.36%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000706
$0.0000000000706$0.0000000000706

+53.14%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007900
$0.000000000000000007900$0.000000000000000007900

+43.63%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.11409
$0.11409$0.11409

+39.64%