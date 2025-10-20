Il prezzo in tempo reale di ONTACT Protocol oggi è 0.00116 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ONTP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ONTP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di ONTACT Protocol oggi è 0.00116 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ONTP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ONTP su MEXC ora.

Valore ONTACT Protocol (ONTP)

$0.00116
$0.00116$0.00116
+2.65%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di ONTACT Protocol (ONTP)
Informazioni sui prezzi di ONTACT Protocol (ONTP) (USD)

$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081
$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118
$ 0.00081
$ 0.00081$ 0.00081

$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118

--
----

--
----

0.00%

+2.65%

+38.09%

+38.09%

Il prezzo in tempo reale di ONTACT Protocol (ONTP) è $ 0.00116. Nelle ultime 24 ore, ONTP ha oscillato tra un minimo di $ 0.00081 e un massimo di $ 0.00118, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ONTP è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, ONTP è variato del 0.00% nell'ultima ora, del +2.65% nelle 24 ore e del +38.09% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

--
----

$ 48.51K
$ 48.51K$ 48.51K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di ONTACT Protocol è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 48.51K. La fornitura circolante di ONTP è --, con una fornitura totale di 1900000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.20M.

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di ONTACT Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

Oggi$ +0.0000299+2.65%
30 giorni$ -0.00074-38.95%
60 giorni$ -0.00256-68.82%
90 giorni$ -0.00869-88.23%
Oggi, ONTP ha registrato una variazione di $ +0.0000299 (+2.65%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00074 (-38.95%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ONTP ha registrato una variazione di $ -0.00256 (-68.82%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00869 (-88.23%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Che cos'è ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol è un progetto sviluppato per risolvere i problemi dell'attuale mercato IoT con l'obiettivo di creare un ecosistema IoT decentralizzato basato sul Web 3.0. A differenza dell'attuale sistema IoT centralizzato, vogliamo promuovere la produzione e l'utilizzo equi dei dati attraverso soluzioni decentralizzate e costruire un ecosistema IoT più attivo ed efficiente attraverso la monetizzazione dei dati.

ONTACT Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di ONTACT Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

- Controllare la disponibilità dello staking di ONTP per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su ONTACT Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di ONTACT Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Quanto varrà ONTACT Protocol (ONTP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ONTACT Protocol (ONTP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ONTACT Protocol.

Stai cercando come acquistare ONTACT Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente ONTACT Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Per una comprensione più approfondita di ONTACT Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Quanto vale oggi ONTACT Protocol (ONTP)?
Il prezzo in tempo reale di ONTP in USD è 0.00116 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ONTP in USD?
Il prezzo attuale di ONTP in USD è $ 0.00116. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ONTACT Protocol?
La capitalizzazione di mercato per ONTP è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ONTP?
La fornitura circolante di ONTP è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ONTP?
ONTP ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ONTP?
ONTP ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di ONTP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ONTP è $ 48.51K USD.
ONTP salirà quest'anno?
ONTP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ONTP per un'analisi più approfondita.
10-19 17:50:26Aggiornamenti del settore
Il Sentiment del Mercato Crypto Esce dalla Zona di "Paura Estrema", Indice di Paura e Avidità Attualmente a 29
10-19 14:26:41Aggiornamenti del settore
Il Mercato Crypto Sideways, Capitalizzazione Totale del Mercato Attualmente a $3.723 Trilioni
10-19 04:16:21Aggiornamenti del settore
Classifica dell'Attività delle Blockchain Pubbliche negli Ultimi 7 Giorni: Solana Mantiene il Primo Posto
10-18 16:36:53Aggiornamenti del settore
Indice di Paura e Avidità delle Criptovalute attualmente a 23, ancora nella zona di estrema paura
10-18 09:33:00Aggiornamenti del settore
Le Liquidazioni Globali 24 Ore Salgono a $1,02 Miliardi, Bitcoin Raggiunge il Prezzo Più Basso da Inizio Luglio
10-17 19:52:08Aggiornamenti del settore
La Domanda di Avversione al Rischio Globale Aumenta a Causa di Problemi di Prestiti Non Performanti in Due Banche Statunitensi

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

