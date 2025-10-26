Il prezzo in tempo reale di Nyx Eternal oggi è 0.0002438 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NYX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NYX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Nyx Eternal oggi è 0.0002438 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NYX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NYX su MEXC ora.

Valore Nyx Eternal (NYX)

$0.0002438
-27.22%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Nyx Eternal (NYX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:50:47 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Nyx Eternal (NYX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0001426
Min sulle 24h
$ 0.0005118
Max sulle 24h

$ 0.0001426
$ 0.0005118
--
--
-14.97%

-27.22%

+59.45%

+59.45%

Il prezzo in tempo reale di Nyx Eternal (NYX) è $ 0.0002438. Nelle ultime 24 ore, NYX ha oscillato tra un minimo di $ 0.0001426 e un massimo di $ 0.0005118, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NYX è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, NYX è variato del -14.97% nell'ultima ora, del -27.22% nelle 24 ore e del +59.45% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Nyx Eternal (NYX)

--
$ 53.70K
$ 0.00
--
--
SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Nyx Eternal è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 53.70K. La fornitura circolante di NYX è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Nyx Eternal (NYX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Nyx Eternal per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000091182-27.22%
30 giorni$ -0.0034602-93.42%
60 giorni$ -0.0017562-87.81%
90 giorni$ -0.0017562-87.81%
Variazione del prezzo di Nyx Eternal di oggi

Oggi, NYX ha registrato una variazione di $ -0.000091182 (-27.22%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Nyx Eternal in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0034602 (-93.42%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Nyx Eternal in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NYX ha registrato una variazione di $ -0.0017562 (-87.81%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Nyx Eternal in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0017562 (-87.81%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Nyx Eternal (NYX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Nyx Eternal.

Che cos'è Nyx Eternal (NYX)

NYX è un token dedicato agli idol dell'intelligenza artificiale che prende il nome dalla dea greca della notte, con la narrativa di “un idol dell'intelligenza artificiale alimentato dall'attenzione”, che acquisisce presenza e diffusione attraverso attività sociali e meccanismi di burning.

Nyx Eternal è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Nyx Eternal in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NYX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Nyx Eternal sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Nyx Eternal fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Nyx Eternal (USD)

Quanto varrà Nyx Eternal (NYX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Nyx Eternal (NYX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Nyx Eternal.

Controlla subito la previsione del prezzo di Nyx Eternal!

Economia del token di Nyx Eternal (NYX)

Comprendere l'economia del token di Nyx Eternal (NYX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NYX!

Come acquistare Nyx Eternal (NYX)

Stai cercando come acquistare Nyx Eternal? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Nyx Eternal su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NYX in valute locali

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Nyx Eternal

Quanto vale oggi Nyx Eternal (NYX)?
Il prezzo in tempo reale di NYX in USD è 0.0002438 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NYX in USD?
Il prezzo attuale di NYX in USD è $ 0.0002438. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Nyx Eternal?
La capitalizzazione di mercato per NYX è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NYX?
La fornitura circolante di NYX è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NYX?
NYX ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NYX?
NYX ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di NYX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NYX è $ 53.70K USD.
NYX salirà quest'anno?
NYX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NYX per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

