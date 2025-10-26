Il prezzo in tempo reale di Nobody Sausage oggi è 0.000000000000038 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NOBODYETH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NOBODYETH su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Nobody Sausage oggi è 0.000000000000038 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NOBODYETH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NOBODYETH su MEXC ora.

Logo Nobody Sausage

Valore Nobody Sausage (NOBODYETH)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NOBODYETH:

$0.000000000000038
$0.000000000000038$0.000000000000038
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Nobody Sausage (NOBODYETH)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:11:31 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Nobody Sausage (NOBODYETH) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000000000000038
$ 0.000000000000038$ 0.000000000000038
Min sulle 24h
$ 0.000000000000038
$ 0.000000000000038$ 0.000000000000038
Max sulle 24h

$ 0.000000000000038
$ 0.000000000000038$ 0.000000000000038

$ 0.000000000000038
$ 0.000000000000038$ 0.000000000000038

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

0.00%

0.00%

-24.00%

-24.00%

Il prezzo in tempo reale di Nobody Sausage (NOBODYETH) è $ 0.000000000000038. Nelle ultime 24 ore, NOBODYETH ha oscillato tra un minimo di $ 0.000000000000038 e un massimo di $ 0.000000000000038, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NOBODYETH è $ 0.000000000001263041, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000000000000077209.

In termini di performance a breve termine, NOBODYETH è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del -24.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Nobody Sausage (NOBODYETH)

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 161.20
$ 161.20$ 161.20

$ 15.96K
$ 15.96K$ 15.96K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Nobody Sausage è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 161.20. La fornitura circolante di NOBODYETH è 0.00, con una fornitura totale di 420000000000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 15.96K.

Cronologia dei prezzi di Nobody Sausage (NOBODYETH) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Nobody Sausage per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.0000000000000355-48.30%
60 giorni$ -0.000000000000162-81.00%
90 giorni$ -0.000000000000162-81.00%
Variazione del prezzo di Nobody Sausage di oggi

Oggi, NOBODYETH ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Nobody Sausage in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0000000000000355 (-48.30%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Nobody Sausage in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NOBODYETH ha registrato una variazione di $ -0.000000000000162 (-81.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Nobody Sausage in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.000000000000162 (-81.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Nobody Sausage.

Che cos'è Nobody Sausage (NOBODYETH)

Chiunque può essere un Nobody.

Nobody Sausage è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Nobody Sausage in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NOBODYETH per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Nobody Sausage sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Nobody Sausage fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Nobody Sausage (USD)

Quanto varrà Nobody Sausage (NOBODYETH) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Nobody Sausage (NOBODYETH) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Nobody Sausage.

Controlla subito la previsione del prezzo di Nobody Sausage!

Economia del token di Nobody Sausage (NOBODYETH)

Comprendere l'economia del token di Nobody Sausage (NOBODYETH) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NOBODYETH!

Come acquistare Nobody Sausage (NOBODYETH)

Stai cercando come acquistare Nobody Sausage? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Nobody Sausage su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NOBODYETH in valute locali

1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in VND
0.00000000099997
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in AUD
A$0.00000000000005814
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in GBP
0.0000000000000285
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in EUR
0.00000000000003268
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in USD
$0.000000000000038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MYR
RM0.00000000000016036
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in TRY
0.00000000000159372
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in JPY
¥0.000000000005776
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in ARS
ARS$0.00000000005663178
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in RUB
0.00000000000302518
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in INR
0.00000000000333678
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in IDR
Rp0.00000000063333308
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in PHP
0.0000000000022325
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in EGP
￡E.0.00000000000180918
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BRL
R$0.00000000000020444
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in CAD
C$0.0000000000000532
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BDT
0.0000000000046436
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in NGN
0.0000000000554743
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in COP
$0.00000000014728648
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in ZAR
R.0.00000000000065588
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in UAH
0.00000000000158802
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in TZS
T.Sh.0.00000000009452728
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in VES
Bs0.000000000008056
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in CLP
$0.000000000035758
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in PKR
Rs0.00000000001067686
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in KZT
0.000000000020463
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in THB
฿0.0000000000012407
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in TWD
NT$0.00000000000117192
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in AED
د.إ0.00000000000013946
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in CHF
Fr0.00000000000003002
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in HKD
HK$0.00000000000029488
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in AMD
֏0.00000000001455362
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MAD
.د.م0.00000000000035036
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MXN
$0.0000000000007011
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in SAR
ريال0.0000000000001425
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in ETB
Br0.00000000000573838
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in KES
KSh0.00000000000490922
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in JOD
د.أ0.000000000000026942
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in PLN
0.0000000000001387
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in RON
лв0.00000000000016606
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in SEK
kr0.0000000000003572
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BGN
лв0.00000000000006384
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in HUF
Ft0.0000000000127471
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in CZK
0.00000000000079458
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in KWD
د.ك0.000000000000011628
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in ILS
0.00000000000012464
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BOB
Bs0.0000000000002622
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in AZN
0.0000000000000646
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in TJS
SM0.00000000000035074
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in GEL
0.00000000000010298
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in AOA
Kz0.00000000003486234
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BHD
.د.ب0.000000000000014288
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BMD
$0.000000000000038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in DKK
kr0.00000000000024396
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in HNL
L0.00000000000099332
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MUR
0.00000000000173014
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in NAD
$0.00000000000065588
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in NOK
kr0.00000000000038038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in NZD
$0.00000000000006574
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in PAB
B/.0.000000000000038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in PGK
K0.00000000000015998
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in QAR
ر.ق0.00000000000013832
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in RSD
дин.0.00000000000383572
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in UZS
soʻm0.00000000046341456
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in ALL
L0.000000000003154
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in ANG
ƒ0.00000000000006802
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in AWG
ƒ0.00000000000006802
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BBD
$0.000000000000076
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BAM
KM0.00000000000006384
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BIF
Fr0.000000000112062
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BND
$0.00000000000004902
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BSD
$0.000000000000038
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in JMD
$0.0000000000060933
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in KHR
0.0000000001532255
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in KMF
Fr0.000000000016112
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in LAK
0.00000000082608694
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in LKR
රු0.00000000001153946
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MDL
L0.00000000000064562
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MGA
Ar0.00000000017194544
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MOP
P0.000000000000304
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MVR
0.0000000000005814
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MWK
MK0.00000000006597218
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in MZN
MT0.0000000000024282
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in NPR
रु0.00000000000533482
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in PYG
0.000000000269496
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in RWF
Fr0.000000000055062
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in SBD
$0.00000000000031236
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in SCR
0.00000000000053124
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in SRD
$0.00000000000150822
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in SVC
$0.00000000000033212
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in SZL
L0.00000000000065702
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in TMT
m0.00000000000013338
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in TND
د.ت0.000000000000111378
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in TTD
$0.00000000000025764
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in UGX
Sh0.000000000132392
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in XAF
Fr0.000000000021432
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in XCD
$0.0000000000001026
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in XOF
Fr0.000000000021432
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in XPF
Fr0.000000000003876
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BWP
P0.00000000000054226
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in BZD
$0.00000000000007638
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in CVE
$0.00000000000361912
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in DJF
Fr0.000000000006726
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in DOP
$0.00000000000241984
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in DZD
د.ج0.00000000000494646
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in FJD
$0.00000000000008626
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in GNF
Fr0.00000000033041
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in GTQ
Q0.0000000000002907
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in GYD
$0.0000000000079496
1 Nobody Sausage (NOBODYETH) in ISK
kr0.000000000004674

Per una comprensione più approfondita di Nobody Sausage, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Nobody Sausage
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Nobody Sausage

Quanto vale oggi Nobody Sausage (NOBODYETH)?
Il prezzo in tempo reale di NOBODYETH in USD è 0.000000000000038 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NOBODYETH in USD?
Il prezzo attuale di NOBODYETH in USD è $ 0.000000000000038. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Nobody Sausage?
La capitalizzazione di mercato per NOBODYETH è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NOBODYETH?
La fornitura circolante di NOBODYETH è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NOBODYETH?
NOBODYETH ha raggiunto un prezzo ATH di 0.000000000001263041 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NOBODYETH?
NOBODYETH ha visto un prezzo ATL di 0.000000000000077209 USD.
Qual è il volume di trading di NOBODYETH?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NOBODYETH è $ 161.20 USD.
NOBODYETH salirà quest'anno?
NOBODYETH potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NOBODYETH per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Nobody Sausage (NOBODYETH)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore NOBODYETH in USD

Importo

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

Fai trading di NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0.000000000000038
$0.000000000000038$0.000000000000038
0.00%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

