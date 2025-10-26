Il prezzo in tempo reale di Fortune Room oggi è 0.0000000000000000055 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NEWFRT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NEWFRT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Fortune Room oggi è 0.0000000000000000055 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NEWFRT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NEWFRT su MEXC ora.

Logo Fortune Room

Valore Fortune Room (NEWFRT)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NEWFRT:

$0.0000000000000000055
$0.0000000000000000055$0.0000000000000000055
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Fortune Room (NEWFRT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:49:06 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Fortune Room (NEWFRT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0000000000000000035
$ 0.0000000000000000035$ 0.0000000000000000035
Min sulle 24h
$ 0.0000000000000000189
$ 0.0000000000000000189$ 0.0000000000000000189
Max sulle 24h

$ 0.0000000000000000035
$ 0.0000000000000000035$ 0.0000000000000000035

$ 0.0000000000000000189
$ 0.0000000000000000189$ 0.0000000000000000189

--
----

--
----

+5.76%

0.00%

-99.82%

-99.82%

Il prezzo in tempo reale di Fortune Room (NEWFRT) è $ 0.0000000000000000055. Nelle ultime 24 ore, NEWFRT ha oscillato tra un minimo di $ 0.0000000000000000035 e un massimo di $ 0.0000000000000000189, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NEWFRT è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, NEWFRT è variato del +5.76% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del -99.82% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Fortune Room (NEWFRT)

--
----

$ 515.32K
$ 515.32K$ 515.32K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Fortune Room è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 515.32K. La fornitura circolante di NEWFRT è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Fortune Room (NEWFRT) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Fortune Room per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.0000000503999999945-100.00%
60 giorni$ -0.0000799999999999945-100.00%
90 giorni$ -0.0000799999999999945-100.00%
Variazione del prezzo di Fortune Room di oggi

Oggi, NEWFRT ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Fortune Room in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0000000503999999945 (-100.00%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Fortune Room in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NEWFRT ha registrato una variazione di $ -0.0000799999999999945 (-100.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Fortune Room in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0000799999999999945 (-100.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Fortune Room (NEWFRT)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Fortune Room.

Che cos'è Fortune Room (NEWFRT)

NEWFRT is the utility token for the Fortune Room game. It is used for participating in games, earning rewards, and future governance.

Fortune Room è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Fortune Room in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NEWFRT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Fortune Room sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Fortune Room fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Fortune Room (USD)

Quanto varrà Fortune Room (NEWFRT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Fortune Room (NEWFRT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Fortune Room.

Controlla subito la previsione del prezzo di Fortune Room!

Economia del token di Fortune Room (NEWFRT)

Comprendere l'economia del token di Fortune Room (NEWFRT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NEWFRT!

Come acquistare Fortune Room (NEWFRT)

Stai cercando come acquistare Fortune Room? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Fortune Room su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NEWFRT in valute locali

1 Fortune Room (NEWFRT) in VND
0.0000000000001447325
1 Fortune Room (NEWFRT) in AUD
A$0.000000000000000008415
1 Fortune Room (NEWFRT) in GBP
0.000000000000000004125
1 Fortune Room (NEWFRT) in EUR
0.00000000000000000473
1 Fortune Room (NEWFRT) in USD
$0.0000000000000000055
1 Fortune Room (NEWFRT) in MYR
RM0.00000000000000002321
1 Fortune Room (NEWFRT) in TRY
0.00000000000000023067
1 Fortune Room (NEWFRT) in JPY
¥0.000000000000000836
1 Fortune Room (NEWFRT) in ARS
ARS$0.000000000000008196705
1 Fortune Room (NEWFRT) in RUB
0.000000000000000437855
1 Fortune Room (NEWFRT) in INR
0.000000000000000482955
1 Fortune Room (NEWFRT) in IDR
Rp0.00000000000009166663
1 Fortune Room (NEWFRT) in PHP
0.000000000000000323125
1 Fortune Room (NEWFRT) in EGP
￡E.0.000000000000000261855
1 Fortune Room (NEWFRT) in BRL
R$0.00000000000000002959
1 Fortune Room (NEWFRT) in CAD
C$0.0000000000000000077
1 Fortune Room (NEWFRT) in BDT
0.0000000000000006721
1 Fortune Room (NEWFRT) in NGN
0.000000000000008029175
1 Fortune Room (NEWFRT) in COP
$0.00000000000002131778
1 Fortune Room (NEWFRT) in ZAR
R.0.00000000000000009493
1 Fortune Room (NEWFRT) in UAH
0.000000000000000229845
1 Fortune Room (NEWFRT) in TZS
T.Sh.0.00000000000001368158
1 Fortune Room (NEWFRT) in VES
Bs0.000000000000001166
1 Fortune Room (NEWFRT) in CLP
$0.0000000000000051755
1 Fortune Room (NEWFRT) in PKR
Rs0.000000000000001545335
1 Fortune Room (NEWFRT) in KZT
0.00000000000000296175
1 Fortune Room (NEWFRT) in THB
฿0.000000000000000179575
1 Fortune Room (NEWFRT) in TWD
NT$0.00000000000000016962
1 Fortune Room (NEWFRT) in AED
د.إ0.000000000000000020185
1 Fortune Room (NEWFRT) in CHF
Fr0.000000000000000004345
1 Fortune Room (NEWFRT) in HKD
HK$0.00000000000000004268
1 Fortune Room (NEWFRT) in AMD
֏0.000000000000002106445
1 Fortune Room (NEWFRT) in MAD
.د.م0.00000000000000005071
1 Fortune Room (NEWFRT) in MXN
$0.000000000000000101475
1 Fortune Room (NEWFRT) in SAR
ريال0.000000000000000020625
1 Fortune Room (NEWFRT) in ETB
Br0.000000000000000830555
1 Fortune Room (NEWFRT) in KES
KSh0.000000000000000710545
1 Fortune Room (NEWFRT) in JOD
د.أ0.0000000000000000038995
1 Fortune Room (NEWFRT) in PLN
0.000000000000000020075
1 Fortune Room (NEWFRT) in RON
лв0.000000000000000024035
1 Fortune Room (NEWFRT) in SEK
kr0.0000000000000000517
1 Fortune Room (NEWFRT) in BGN
лв0.00000000000000000924
1 Fortune Room (NEWFRT) in HUF
Ft0.000000000000001844975
1 Fortune Room (NEWFRT) in CZK
0.000000000000000115005
1 Fortune Room (NEWFRT) in KWD
د.ك0.000000000000000001683
1 Fortune Room (NEWFRT) in ILS
0.00000000000000001804
1 Fortune Room (NEWFRT) in BOB
Bs0.00000000000000003795
1 Fortune Room (NEWFRT) in AZN
0.00000000000000000935
1 Fortune Room (NEWFRT) in TJS
SM0.000000000000000050765
1 Fortune Room (NEWFRT) in GEL
0.000000000000000014905
1 Fortune Room (NEWFRT) in AOA
Kz0.000000000000005045865
1 Fortune Room (NEWFRT) in BHD
.د.ب0.000000000000000002068
1 Fortune Room (NEWFRT) in BMD
$0.0000000000000000055
1 Fortune Room (NEWFRT) in DKK
kr0.00000000000000003531
1 Fortune Room (NEWFRT) in HNL
L0.00000000000000014377
1 Fortune Room (NEWFRT) in MUR
0.000000000000000250415
1 Fortune Room (NEWFRT) in NAD
$0.00000000000000009493
1 Fortune Room (NEWFRT) in NOK
kr0.000000000000000055055
1 Fortune Room (NEWFRT) in NZD
$0.000000000000000009515
1 Fortune Room (NEWFRT) in PAB
B/.0.0000000000000000055
1 Fortune Room (NEWFRT) in PGK
K0.000000000000000023155
1 Fortune Room (NEWFRT) in QAR
ر.ق0.00000000000000002002
1 Fortune Room (NEWFRT) in RSD
дин.0.00000000000000055517
1 Fortune Room (NEWFRT) in UZS
soʻm0.00000000000006707316
1 Fortune Room (NEWFRT) in ALL
L0.0000000000000004565
1 Fortune Room (NEWFRT) in ANG
ƒ0.000000000000000009845
1 Fortune Room (NEWFRT) in AWG
ƒ0.000000000000000009845
1 Fortune Room (NEWFRT) in BBD
$0.000000000000000011
1 Fortune Room (NEWFRT) in BAM
KM0.00000000000000000924
1 Fortune Room (NEWFRT) in BIF
Fr0.0000000000000162195
1 Fortune Room (NEWFRT) in BND
$0.000000000000000007095
1 Fortune Room (NEWFRT) in BSD
$0.0000000000000000055
1 Fortune Room (NEWFRT) in JMD
$0.000000000000000881925
1 Fortune Room (NEWFRT) in KHR
0.000000000000022177375
1 Fortune Room (NEWFRT) in KMF
Fr0.000000000000002332
1 Fortune Room (NEWFRT) in LAK
0.000000000000119565215
1 Fortune Room (NEWFRT) in LKR
රු0.000000000000001670185
1 Fortune Room (NEWFRT) in MDL
L0.000000000000000093445
1 Fortune Room (NEWFRT) in MGA
Ar0.00000000000002488684
1 Fortune Room (NEWFRT) in MOP
P0.000000000000000044
1 Fortune Room (NEWFRT) in MVR
0.00000000000000008415
1 Fortune Room (NEWFRT) in MWK
MK0.000000000000009548605
1 Fortune Room (NEWFRT) in MZN
MT0.00000000000000035145
1 Fortune Room (NEWFRT) in NPR
रु0.000000000000000772145
1 Fortune Room (NEWFRT) in PYG
0.000000000000039006
1 Fortune Room (NEWFRT) in RWF
Fr0.0000000000000079695
1 Fortune Room (NEWFRT) in SBD
$0.00000000000000004521
1 Fortune Room (NEWFRT) in SCR
0.00000000000000007689
1 Fortune Room (NEWFRT) in SRD
$0.000000000000000218295
1 Fortune Room (NEWFRT) in SVC
$0.00000000000000004807
1 Fortune Room (NEWFRT) in SZL
L0.000000000000000095095
1 Fortune Room (NEWFRT) in TMT
m0.000000000000000019305
1 Fortune Room (NEWFRT) in TND
د.ت0.0000000000000000161205
1 Fortune Room (NEWFRT) in TTD
$0.00000000000000003729
1 Fortune Room (NEWFRT) in UGX
Sh0.000000000000019162
1 Fortune Room (NEWFRT) in XAF
Fr0.000000000000003102
1 Fortune Room (NEWFRT) in XCD
$0.00000000000000001485
1 Fortune Room (NEWFRT) in XOF
Fr0.000000000000003102
1 Fortune Room (NEWFRT) in XPF
Fr0.000000000000000561
1 Fortune Room (NEWFRT) in BWP
P0.000000000000000078485
1 Fortune Room (NEWFRT) in BZD
$0.000000000000000011055
1 Fortune Room (NEWFRT) in CVE
$0.00000000000000052382
1 Fortune Room (NEWFRT) in DJF
Fr0.0000000000000009735
1 Fortune Room (NEWFRT) in DOP
$0.00000000000000035024
1 Fortune Room (NEWFRT) in DZD
د.ج0.000000000000000715935
1 Fortune Room (NEWFRT) in FJD
$0.000000000000000012485
1 Fortune Room (NEWFRT) in GNF
Fr0.0000000000000478225
1 Fortune Room (NEWFRT) in GTQ
Q0.000000000000000042075
1 Fortune Room (NEWFRT) in GYD
$0.0000000000000011506
1 Fortune Room (NEWFRT) in ISK
kr0.0000000000000006765

Per una comprensione più approfondita di Fortune Room, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Fortune Room

Quanto vale oggi Fortune Room (NEWFRT)?
Il prezzo in tempo reale di NEWFRT in USD è 0.0000000000000000055 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NEWFRT in USD?
Il prezzo attuale di NEWFRT in USD è $ 0.0000000000000000055. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Fortune Room?
La capitalizzazione di mercato per NEWFRT è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NEWFRT?
La fornitura circolante di NEWFRT è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NEWFRT?
NEWFRT ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NEWFRT?
NEWFRT ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di NEWFRT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NEWFRT è $ 515.32K USD.
NEWFRT salirà quest'anno?
NEWFRT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NEWFRT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:49:06 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

