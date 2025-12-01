Maggiori informazioni su LUNCH
Economia del token di Lunch Protocol (LUNCH)
Economia del token e analisi del prezzo di Lunch Protocol (LUNCH)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Lunch Protocol (LUNCH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Lunch Protocol LUNCH
Lunch Protocol mira a semplificare e automatizzare il rendimento DeFi e il farming di premi con AI agent, basati sulla sua piattaforma di integrazione dApp sicura e pre-autorizzata.
Economia del token di Lunch Protocol (LUNCH): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Lunch Protocol (LUNCH) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token LUNCH che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token LUNCH possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di LUNCH, esplora il prezzo in tempo reale del token LUNCH!
Come acquistare LUNCH
Vuoi aggiungere Lunch Protocol (LUNCH) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di LUNCH, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Lunch Protocol (LUNCH)
L'analisi della cronologia dei prezzi di LUNCH aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di LUNCH
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi LUNCH? La nostra pagina di previsione dei prezzi di LUNCH combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
