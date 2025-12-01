Economia del token di Luckify (LUCK)

Economia del token e analisi del prezzo di Luckify (LUCK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Luckify (LUCK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Fornitura totale:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Fornitura circolante:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 110.10M
$ 110.10M$ 110.10M
Massimo storico:
$ 0.4407
$ 0.4407$ 0.4407
Minimo storico:
$ 0.1000652586649887
$ 0.1000652586649887$ 0.1000652586649887
Prezzo attuale:
$ 0.1101
$ 0.1101$ 0.1101

Informazioni su Luckify LUCK

Luckify decentralizza la casualità nel gaming utilizzando un motore di casualità verificabile (VRF). Il token LUCK governa il sistema, alimenta il motore di casualità e allinea gli incentivi nei giochi in stile casinò, nei sistemi di loot e negli NFT. Luckify è un'infrastruttura di casualità decentralizzata che alimenta applicazioni di gaming e blockchain dimostrabilmente eque, progettata per gli utenti che richiedono trasparenza, affidabilità e integrità on-chain.

Sito web ufficiale:
https://www.luckify.bet
Whitepaper:
https://www.luckify.bet/lightpaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5bc247A5fc7DC148b682787C58f6f764ce27581b

Economia del token di Luckify (LUCK): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Luckify (LUCK) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token LUCK che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token LUCK possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di LUCK, esplora il prezzo in tempo reale del token LUCK!

Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

