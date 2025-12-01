Luckify decentralizza la casualità nel gaming utilizzando un motore di casualità verificabile (VRF). Il token LUCK governa il sistema, alimenta il motore di casualità e allinea gli incentivi nei giochi in stile casinò, nei sistemi di loot e negli NFT. Luckify è un'infrastruttura di casualità decentralizzata che alimenta applicazioni di gaming e blockchain dimostrabilmente eque, progettata per gli utenti che richiedono trasparenza, affidabilità e integrità on-chain.