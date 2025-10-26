Il prezzo in tempo reale di Lnfi Network oggi è 0.01565 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Lnfi Network oggi è 0.01565 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LN su MEXC ora.

Maggiori informazioni su LN

Informazioni sul prezzo di LN

Whitepaper di LN

Sito web ufficiale di LN

Economia del token di LN

Previsioni del prezzo di LN

Cronologia di LN

Guida all'acquisto di LN

Convertitore di LN in valuta fiat

Spot LN

Futures USDT-M LN

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Lnfi Network

Valore Lnfi Network (LN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in LN:

$0.01565
$0.01565$0.01565
+2.55%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Lnfi Network (LN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:44:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Lnfi Network (LN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01508
$ 0.01508$ 0.01508
Min sulle 24h
$ 0.01719
$ 0.01719$ 0.01719
Max sulle 24h

$ 0.01508
$ 0.01508$ 0.01508

$ 0.01719
$ 0.01719$ 0.01719

$ 0.06840658020810067
$ 0.06840658020810067$ 0.06840658020810067

$ 0.013244003282532321
$ 0.013244003282532321$ 0.013244003282532321

+0.06%

+2.55%

+14.06%

+14.06%

Il prezzo in tempo reale di Lnfi Network (LN) è $ 0.01565. Nelle ultime 24 ore, LN ha oscillato tra un minimo di $ 0.01508 e un massimo di $ 0.01719, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LN è $ 0.06840658020810067, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.013244003282532321.

In termini di performance a breve termine, LN è variato del +0.06% nell'ultima ora, del +2.55% nelle 24 ore e del +14.06% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Lnfi Network (LN)

No.1983

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

$ 58.77K
$ 58.77K$ 58.77K

$ 15.65M
$ 15.65M$ 15.65M

94.92M
94.92M 94.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

9.49%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Lnfi Network è $ 1.49M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 58.77K. La fornitura circolante di LN è 94.92M, con una fornitura totale di 150000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 15.65M.

Cronologia dei prezzi di Lnfi Network (LN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Lnfi Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0003892+2.55%
30 giorni$ -0.00273-14.86%
60 giorni$ -0.00297-15.96%
90 giorni$ -0.01798-53.47%
Variazione del prezzo di Lnfi Network di oggi

Oggi, LN ha registrato una variazione di $ +0.0003892 (+2.55%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Lnfi Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00273 (-14.86%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Lnfi Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LN ha registrato una variazione di $ -0.00297 (-15.96%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Lnfi Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.01798 (-53.47%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Lnfi Network (LN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Lnfi Network.

Che cos'è Lnfi Network (LN)

Lnfi Network sblocca la DeFi multi-asset sulla Lightning Network tramite un'infrastruttura finanziaria di nuova generazione, consentendo agli utenti di fare trading, guadagnare e gestire Bitcoin, Taproot Assets e RGB asset tramite LightningFi.

Lnfi Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Lnfi Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Lnfi Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Lnfi Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Lnfi Network (USD)

Quanto varrà Lnfi Network (LN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Lnfi Network (LN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Lnfi Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di Lnfi Network!

Economia del token di Lnfi Network (LN)

Comprendere l'economia del token di Lnfi Network (LN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LN!

Come acquistare Lnfi Network (LN)

Stai cercando come acquistare Lnfi Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Lnfi Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

LN in valute locali

1 Lnfi Network (LN) in VND
411.82975
1 Lnfi Network (LN) in AUD
A$0.0239445
1 Lnfi Network (LN) in GBP
0.0117375
1 Lnfi Network (LN) in EUR
0.013459
1 Lnfi Network (LN) in USD
$0.01565
1 Lnfi Network (LN) in MYR
RM0.066043
1 Lnfi Network (LN) in TRY
0.656361
1 Lnfi Network (LN) in JPY
¥2.3788
1 Lnfi Network (LN) in ARS
ARS$23.3233515
1 Lnfi Network (LN) in RUB
1.2458965
1 Lnfi Network (LN) in INR
1.3742265
1 Lnfi Network (LN) in IDR
Rp260.833229
1 Lnfi Network (LN) in PHP
0.9194375
1 Lnfi Network (LN) in EGP
￡E.0.7450965
1 Lnfi Network (LN) in BRL
R$0.084197
1 Lnfi Network (LN) in CAD
C$0.02191
1 Lnfi Network (LN) in BDT
1.91243
1 Lnfi Network (LN) in NGN
22.8466525
1 Lnfi Network (LN) in COP
$60.658774
1 Lnfi Network (LN) in ZAR
R.0.270119
1 Lnfi Network (LN) in UAH
0.6540135
1 Lnfi Network (LN) in TZS
T.Sh.38.930314
1 Lnfi Network (LN) in VES
Bs3.3178
1 Lnfi Network (LN) in CLP
$14.72665
1 Lnfi Network (LN) in PKR
Rs4.3971805
1 Lnfi Network (LN) in KZT
8.427525
1 Lnfi Network (LN) in THB
฿0.5109725
1 Lnfi Network (LN) in TWD
NT$0.482646
1 Lnfi Network (LN) in AED
د.إ0.0574355
1 Lnfi Network (LN) in CHF
Fr0.0123635
1 Lnfi Network (LN) in HKD
HK$0.121444
1 Lnfi Network (LN) in AMD
֏5.9937935
1 Lnfi Network (LN) in MAD
.د.م0.144293
1 Lnfi Network (LN) in MXN
$0.2887425
1 Lnfi Network (LN) in SAR
ريال0.0586875
1 Lnfi Network (LN) in ETB
Br2.3633065
1 Lnfi Network (LN) in KES
KSh2.0218235
1 Lnfi Network (LN) in JOD
د.أ0.01109585
1 Lnfi Network (LN) in PLN
0.0571225
1 Lnfi Network (LN) in RON
лв0.0683905
1 Lnfi Network (LN) in SEK
kr0.14711
1 Lnfi Network (LN) in BGN
лв0.026292
1 Lnfi Network (LN) in HUF
Ft5.2497925
1 Lnfi Network (LN) in CZK
0.3272415
1 Lnfi Network (LN) in KWD
د.ك0.0047889
1 Lnfi Network (LN) in ILS
0.051332
1 Lnfi Network (LN) in BOB
Bs0.107985
1 Lnfi Network (LN) in AZN
0.026605
1 Lnfi Network (LN) in TJS
SM0.1444495
1 Lnfi Network (LN) in GEL
0.0424115
1 Lnfi Network (LN) in AOA
Kz14.3577795
1 Lnfi Network (LN) in BHD
.د.ب0.0058844
1 Lnfi Network (LN) in BMD
$0.01565
1 Lnfi Network (LN) in DKK
kr0.100473
1 Lnfi Network (LN) in HNL
L0.409091
1 Lnfi Network (LN) in MUR
0.7125445
1 Lnfi Network (LN) in NAD
$0.270119
1 Lnfi Network (LN) in NOK
kr0.1566565
1 Lnfi Network (LN) in NZD
$0.0270745
1 Lnfi Network (LN) in PAB
B/.0.01565
1 Lnfi Network (LN) in PGK
K0.0658865
1 Lnfi Network (LN) in QAR
ر.ق0.056966
1 Lnfi Network (LN) in RSD
дин.1.579711
1 Lnfi Network (LN) in UZS
soʻm190.853628
1 Lnfi Network (LN) in ALL
L1.29895
1 Lnfi Network (LN) in ANG
ƒ0.0280135
1 Lnfi Network (LN) in AWG
ƒ0.0280135
1 Lnfi Network (LN) in BBD
$0.0313
1 Lnfi Network (LN) in BAM
KM0.026292
1 Lnfi Network (LN) in BIF
Fr46.15185
1 Lnfi Network (LN) in BND
$0.0201885
1 Lnfi Network (LN) in BSD
$0.01565
1 Lnfi Network (LN) in JMD
$2.5094775
1 Lnfi Network (LN) in KHR
63.1047125
1 Lnfi Network (LN) in KMF
Fr6.6356
1 Lnfi Network (LN) in LAK
340.2173845
1 Lnfi Network (LN) in LKR
රු4.7524355
1 Lnfi Network (LN) in MDL
L0.2658935
1 Lnfi Network (LN) in MGA
Ar70.814372
1 Lnfi Network (LN) in MOP
P0.1252
1 Lnfi Network (LN) in MVR
0.239445
1 Lnfi Network (LN) in MWK
MK27.1701215
1 Lnfi Network (LN) in MZN
MT1.000035
1 Lnfi Network (LN) in NPR
रु2.1971035
1 Lnfi Network (LN) in PYG
110.9898
1 Lnfi Network (LN) in RWF
Fr22.67685
1 Lnfi Network (LN) in SBD
$0.128643
1 Lnfi Network (LN) in SCR
0.218787
1 Lnfi Network (LN) in SRD
$0.6211485
1 Lnfi Network (LN) in SVC
$0.136781
1 Lnfi Network (LN) in SZL
L0.2705885
1 Lnfi Network (LN) in TMT
m0.0549315
1 Lnfi Network (LN) in TND
د.ت0.04587015
1 Lnfi Network (LN) in TTD
$0.106107
1 Lnfi Network (LN) in UGX
Sh54.5246
1 Lnfi Network (LN) in XAF
Fr8.8266
1 Lnfi Network (LN) in XCD
$0.042255
1 Lnfi Network (LN) in XOF
Fr8.8266
1 Lnfi Network (LN) in XPF
Fr1.5963
1 Lnfi Network (LN) in BWP
P0.2233255
1 Lnfi Network (LN) in BZD
$0.0314565
1 Lnfi Network (LN) in CVE
$1.490506
1 Lnfi Network (LN) in DJF
Fr2.77005
1 Lnfi Network (LN) in DOP
$0.996592
1 Lnfi Network (LN) in DZD
د.ج2.0371605
1 Lnfi Network (LN) in FJD
$0.0355255
1 Lnfi Network (LN) in GNF
Fr136.07675
1 Lnfi Network (LN) in GTQ
Q0.1197225
1 Lnfi Network (LN) in GYD
$3.27398
1 Lnfi Network (LN) in ISK
kr1.92495

Risorsa Lnfi Network

Per una comprensione più approfondita di Lnfi Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Lnfi Network
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Lnfi Network

Quanto vale oggi Lnfi Network (LN)?
Il prezzo in tempo reale di LN in USD è 0.01565 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LN in USD?
Il prezzo attuale di LN in USD è $ 0.01565. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Lnfi Network?
La capitalizzazione di mercato per LN è $ 1.49M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LN?
La fornitura circolante di LN è 94.92M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LN?
LN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.06840658020810067 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LN?
LN ha visto un prezzo ATL di 0.013244003282532321 USD.
Qual è il volume di trading di LN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LN è $ 58.77K USD.
LN salirà quest'anno?
LN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:44:18 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Lnfi Network (LN)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore LN in USD

Importo

LN
LN
USD
USD

1 LN = 0.01565 USD

Fai trading di LN

LN/USDT
$0.01565
$0.01565$0.01565
+2.48%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,643.02
$111,643.02$111,643.02

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.65
$3,961.65$3,961.65

+0.73%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05850
$0.05850$0.05850

-14.72%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4569
$7.4569$7.4569

+1.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,643.02
$111,643.02$111,643.02

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.65
$3,961.65$3,961.65

+0.73%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6156
$2.6156$2.6156

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19742
$0.19742$0.19742

+0.60%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000105
$0.000000000000105$0.000000000000105

+5.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.167041
$0.167041$0.167041

+22,172.13%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5699
$0.5699$0.5699

+2,179.60%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5699
$0.5699$0.5699

+2,179.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008500
$0.00008500$0.00008500

+123.68%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.053000
$0.053000$0.053000

+110.64%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000687
$0.0000000000687$0.0000000000687

+49.02%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000162
$0.0000000000000000000162$0.0000000000000000000162

+47.27%