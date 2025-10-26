Il prezzo in tempo reale di Line Protocol oggi è 0.0000137 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LINE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LINE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Line Protocol oggi è 0.0000137 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LINE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LINE su MEXC ora.

Logo Line Protocol

Valore Line Protocol (LINE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in LINE:

$0.0000137
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Line Protocol (LINE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:43:25 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Line Protocol (LINE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00001
Min sulle 24h
$ 0.0000186
Max sulle 24h

$ 0.00001
$ 0.0000186
--
--
0.00%

0.00%

-59.71%

-59.71%

Il prezzo in tempo reale di Line Protocol (LINE) è $ 0.0000137. Nelle ultime 24 ore, LINE ha oscillato tra un minimo di $ 0.00001 e un massimo di $ 0.0000186, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LINE è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, LINE è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del -59.71% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Line Protocol (LINE)

--
$ 75.54
$ 6.85K
--
500,000,000
BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Line Protocol è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 75.54. La fornitura circolante di LINE è --, con una fornitura totale di 500000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 6.85K.

Cronologia dei prezzi di Line Protocol (LINE) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Line Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.0000169-55.23%
60 giorni$ -0.0349863-99.97%
90 giorni$ -0.0349863-99.97%
Variazione del prezzo di Line Protocol di oggi

Oggi, LINE ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Line Protocol in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0000169 (-55.23%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Line Protocol in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LINE ha registrato una variazione di $ -0.0349863 (-99.97%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Line Protocol in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0349863 (-99.97%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Line Protocol (LINE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Line Protocol.

Che cos'è Line Protocol (LINE)

Line Protocol: un'infrastruttura blockchain scalabile e sicura progettata per alimentare applicazioni Web3 di nuova generazione, finanza decentralizzata ed ecosistemi di gioco immersivi.

Line Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Line Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LINE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Line Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Line Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Line Protocol (USD)

Quanto varrà Line Protocol (LINE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Line Protocol (LINE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Line Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di Line Protocol!

Economia del token di Line Protocol (LINE)

Comprendere l'economia del token di Line Protocol (LINE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LINE!

Come acquistare Line Protocol (LINE)

Stai cercando come acquistare Line Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Line Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

LINE in valute locali

1 Line Protocol (LINE) in VND
0.3605155
1 Line Protocol (LINE) in AUD
A$0.000020961
1 Line Protocol (LINE) in GBP
0.000010275
1 Line Protocol (LINE) in EUR
0.000011782
1 Line Protocol (LINE) in USD
1 Line Protocol (LINE) in MYR
RM0.000057814
1 Line Protocol (LINE) in TRY
0.000574578
1 Line Protocol (LINE) in JPY
¥0.0020824
1 Line Protocol (LINE) in ARS
ARS$0.020417247
1 Line Protocol (LINE) in RUB
0.001090657
1 Line Protocol (LINE) in INR
0.001202997
1 Line Protocol (LINE) in IDR
Rp0.228333242
1 Line Protocol (LINE) in PHP
0.000804875
1 Line Protocol (LINE) in EGP
￡E.0.000652257
1 Line Protocol (LINE) in BRL
R$0.000073706
1 Line Protocol (LINE) in CAD
C$0.00001918
1 Line Protocol (LINE) in BDT
0.00167414
1 Line Protocol (LINE) in NGN
0.019999945
1 Line Protocol (LINE) in COP
$0.053100652
1 Line Protocol (LINE) in ZAR
R.0.000236462
1 Line Protocol (LINE) in UAH
0.000572523
1 Line Protocol (LINE) in TZS
T.Sh.0.034079572
1 Line Protocol (LINE) in VES
Bs0.0029044
1 Line Protocol (LINE) in CLP
$0.0128917
1 Line Protocol (LINE) in PKR
Rs0.003849289
1 Line Protocol (LINE) in KZT
0.00737745
1 Line Protocol (LINE) in THB
฿0.000447305
1 Line Protocol (LINE) in TWD
NT$0.000422508
1 Line Protocol (LINE) in AED
د.إ0.000050279
1 Line Protocol (LINE) in CHF
Fr0.000010823
1 Line Protocol (LINE) in HKD
HK$0.000106312
1 Line Protocol (LINE) in AMD
֏0.005246963
1 Line Protocol (LINE) in MAD
.د.م0.000126314
1 Line Protocol (LINE) in MXN
$0.000252765
1 Line Protocol (LINE) in SAR
ريال0.000051375
1 Line Protocol (LINE) in ETB
Br0.002068837
1 Line Protocol (LINE) in KES
KSh0.001769903
1 Line Protocol (LINE) in JOD
د.أ0.0000097133
1 Line Protocol (LINE) in PLN
0.000050005
1 Line Protocol (LINE) in RON
лв0.000059869
1 Line Protocol (LINE) in SEK
kr0.00012878
1 Line Protocol (LINE) in BGN
лв0.000023016
1 Line Protocol (LINE) in HUF
Ft0.004595665
1 Line Protocol (LINE) in CZK
0.000286467
1 Line Protocol (LINE) in KWD
د.ك0.0000041922
1 Line Protocol (LINE) in ILS
0.000044936
1 Line Protocol (LINE) in BOB
Bs0.00009453
1 Line Protocol (LINE) in AZN
0.00002329
1 Line Protocol (LINE) in TJS
SM0.000126451
1 Line Protocol (LINE) in GEL
0.000037127
1 Line Protocol (LINE) in AOA
Kz0.012568791
1 Line Protocol (LINE) in BHD
.د.ب0.0000051512
1 Line Protocol (LINE) in BMD
1 Line Protocol (LINE) in DKK
kr0.000087954
1 Line Protocol (LINE) in HNL
L0.000358118
1 Line Protocol (LINE) in MUR
0.000623761
1 Line Protocol (LINE) in NAD
$0.000236462
1 Line Protocol (LINE) in NOK
kr0.000137137
1 Line Protocol (LINE) in NZD
$0.000023701
1 Line Protocol (LINE) in PAB
1 Line Protocol (LINE) in PGK
K0.000057677
1 Line Protocol (LINE) in QAR
ر.ق0.000049868
1 Line Protocol (LINE) in RSD
дин.0.001382878
1 Line Protocol (LINE) in UZS
soʻm0.167073144
1 Line Protocol (LINE) in ALL
L0.0011371
1 Line Protocol (LINE) in ANG
ƒ0.000024523
1 Line Protocol (LINE) in AWG
ƒ0.000024523
1 Line Protocol (LINE) in BBD
$0.0000274
1 Line Protocol (LINE) in BAM
KM0.000023016
1 Line Protocol (LINE) in BIF
Fr0.0404013
1 Line Protocol (LINE) in BND
$0.000017673
1 Line Protocol (LINE) in BSD
1 Line Protocol (LINE) in JMD
$0.002196795
1 Line Protocol (LINE) in KHR
0.055241825
1 Line Protocol (LINE) in KMF
Fr0.0058088
1 Line Protocol (LINE) in LAK
0.297826081
1 Line Protocol (LINE) in LKR
රු0.004160279
1 Line Protocol (LINE) in MDL
L0.000232763
1 Line Protocol (LINE) in MGA
Ar0.061990856
1 Line Protocol (LINE) in MOP
P0.0001096
1 Line Protocol (LINE) in MVR
0.00020961
1 Line Protocol (LINE) in MWK
MK0.023784707
1 Line Protocol (LINE) in MZN
MT0.00087543
1 Line Protocol (LINE) in NPR
रु0.001923343
1 Line Protocol (LINE) in PYG
0.0971604
1 Line Protocol (LINE) in RWF
Fr0.0198513
1 Line Protocol (LINE) in SBD
$0.000112614
1 Line Protocol (LINE) in SCR
0.000191526
1 Line Protocol (LINE) in SRD
$0.000543753
1 Line Protocol (LINE) in SVC
$0.000119738
1 Line Protocol (LINE) in SZL
L0.000236873
1 Line Protocol (LINE) in TMT
m0.000048087
1 Line Protocol (LINE) in TND
د.ت0.0000401547
1 Line Protocol (LINE) in TTD
$0.000092886
1 Line Protocol (LINE) in UGX
Sh0.0477308
1 Line Protocol (LINE) in XAF
Fr0.0077268
1 Line Protocol (LINE) in XCD
$0.00003699
1 Line Protocol (LINE) in XOF
Fr0.0077268
1 Line Protocol (LINE) in XPF
Fr0.0013974
1 Line Protocol (LINE) in BWP
P0.000195499
1 Line Protocol (LINE) in BZD
$0.000027537
1 Line Protocol (LINE) in CVE
$0.001304788
1 Line Protocol (LINE) in DJF
Fr0.0024249
1 Line Protocol (LINE) in DOP
$0.000872416
1 Line Protocol (LINE) in DZD
د.ج0.001783329
1 Line Protocol (LINE) in FJD
$0.000031099
1 Line Protocol (LINE) in GNF
Fr0.1191215
1 Line Protocol (LINE) in GTQ
Q0.000104805
1 Line Protocol (LINE) in GYD
$0.00286604
1 Line Protocol (LINE) in ISK
kr0.0016851

Risorsa Line Protocol

Per una comprensione più approfondita di Line Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Line Protocol
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Line Protocol

Quanto vale oggi Line Protocol (LINE)?
Il prezzo in tempo reale di LINE in USD è 0.0000137 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LINE in USD?
Il prezzo attuale di LINE in USD è $ 0.0000137. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Line Protocol?
La capitalizzazione di mercato per LINE è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LINE?
La fornitura circolante di LINE è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LINE?
LINE ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LINE?
LINE ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di LINE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LINE è $ 75.54 USD.
LINE salirà quest'anno?
LINE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LINE per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

