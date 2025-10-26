Il prezzo in tempo reale di KoKoK The Roach oggi è 0.01843 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KOKOK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KOKOK su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di KoKoK The Roach oggi è 0.01843 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KOKOK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KOKOK su MEXC ora.

Logo KoKoK The Roach

Valore KoKoK The Roach (KOKOK)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in KOKOK:

$0.01843
$0.01843
+1.26%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di KoKoK The Roach (KOKOK)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:42:11 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di KoKoK The Roach (KOKOK) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01774
$ 0.01774
Min sulle 24h
$ 0.01862
$ 0.01862
Max sulle 24h

$ 0.01774
$ 0.01774

$ 0.01862
$ 0.01862

--
----

--
----

-0.65%

+1.26%

+5.98%

+5.98%

Il prezzo in tempo reale di KoKoK The Roach (KOKOK) è $ 0.01843. Nelle ultime 24 ore, KOKOK ha oscillato tra un minimo di $ 0.01774 e un massimo di $ 0.01862, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di KOKOK è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, KOKOK è variato del -0.65% nell'ultima ora, del +1.26% nelle 24 ore e del +5.98% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di KoKoK The Roach (KOKOK)

--
--

$ 22.75K
$ 22.75K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di KoKoK The Roach è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 22.75K. La fornitura circolante di KOKOK è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di KoKoK The Roach (KOKOK) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di KoKoK The Roach per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0002293+1.26%
30 giorni$ -0.00898-32.77%
60 giorni$ -0.06011-76.54%
90 giorni$ -0.10847-85.48%
Variazione del prezzo di KoKoK The Roach di oggi

Oggi, KOKOK ha registrato una variazione di $ +0.0002293 (+1.26%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di KoKoK The Roach in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00898 (-32.77%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di KoKoK The Roach in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, KOKOK ha registrato una variazione di $ -0.06011 (-76.54%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di KoKoK The Roach in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.10847 (-85.48%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di KoKoK The Roach (KOKOK)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di KoKoK The Roach.

Che cos'è KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK rappresenta il più tenace “trader scarafaggio” nel mercato delle criptovalute, impavido di fronte alle fluttuazioni del mercato e costruito sull'ecosistema Solana.

KoKoK The Roach è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di KoKoK The Roach in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di KOKOK per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su KoKoK The Roach sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di KoKoK The Roach fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di KoKoK The Roach (USD)

Quanto varrà KoKoK The Roach (KOKOK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset KoKoK The Roach (KOKOK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per KoKoK The Roach.

Controlla subito la previsione del prezzo di KoKoK The Roach!

Economia del token di KoKoK The Roach (KOKOK)

Comprendere l'economia del token di KoKoK The Roach (KOKOK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token KOKOK!

Come acquistare KoKoK The Roach (KOKOK)

Stai cercando come acquistare KoKoK The Roach? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente KoKoK The Roach su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

KOKOK in valute locali

1 KoKoK The Roach (KOKOK) in VND
484.98545
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in AUD
A$0.0281979
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in GBP
0.0138225
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in EUR
0.0158498
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in USD
$0.01843
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MYR
RM0.0777746
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in TRY
0.7729542
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in JPY
¥2.80136
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in ARS
ARS$27.4664133
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in RUB
1.4672123
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in INR
1.6183383
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in IDR
Rp307.1665438
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in PHP
1.0827625
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in EGP
￡E.0.8774523
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BRL
R$0.0991534
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in CAD
C$0.025802
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BDT
2.252146
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in NGN
26.9050355
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in COP
$71.4339428
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in ZAR
R.0.3181018
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in UAH
0.7701897
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in TZS
T.Sh.45.8457308
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in VES
Bs3.90716
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in CLP
$17.34263
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in PKR
Rs5.1782771
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in KZT
9.924555
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in THB
฿0.6017395
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in TWD
NT$0.5683812
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in AED
د.إ0.0676381
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in CHF
Fr0.0145597
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in HKD
HK$0.1430168
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in AMD
֏7.0585057
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MAD
.د.م0.1699246
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MXN
$0.3400335
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in SAR
ريال0.0691125
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in ETB
Br2.7831143
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in KES
KSh2.3809717
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in JOD
د.أ0.01306687
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in PLN
0.0672695
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in RON
лв0.0805391
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in SEK
kr0.173242
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BGN
лв0.0309624
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in HUF
Ft6.1823435
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in CZK
0.3853713
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in KWD
د.ك0.00563958
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in ILS
0.0604504
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BOB
Bs0.127167
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in AZN
0.031331
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in TJS
SM0.1701089
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in GEL
0.0499453
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in AOA
Kz16.9082349
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BHD
.د.ب0.00692968
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BMD
$0.01843
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in DKK
kr0.1183206
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in HNL
L0.4817602
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MUR
0.8391179
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in NAD
$0.3181018
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in NOK
kr0.1844843
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in NZD
$0.0318839
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in PAB
B/.0.01843
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in PGK
K0.0775903
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in QAR
ر.ق0.0670852
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in RSD
дин.1.8603242
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in UZS
soʻm224.7560616
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in ALL
L1.52969
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in ANG
ƒ0.0329897
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in AWG
ƒ0.0329897
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BBD
$0.03686
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BAM
KM0.0309624
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BIF
Fr54.35007
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BND
$0.0237747
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BSD
$0.01843
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in JMD
$2.9552505
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in KHR
74.3143675
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in KMF
Fr7.81432
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in LAK
400.6521659
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in LKR
රු5.5966381
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MDL
L0.3131257
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MGA
Ar83.3935384
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MOP
P0.14744
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MVR
0.281979
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MWK
MK31.9965073
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in MZN
MT1.177677
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in NPR
रु2.5873877
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in PYG
130.70556
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in RWF
Fr26.70507
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in SBD
$0.1514946
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in SCR
0.2576514
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in SRD
$0.7314867
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in SVC
$0.1610782
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in SZL
L0.3186547
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in TMT
m0.0646893
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in TND
د.ت0.05401833
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in TTD
$0.1249554
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in UGX
Sh64.21012
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in XAF
Fr10.39452
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in XCD
$0.049761
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in XOF
Fr10.39452
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in XPF
Fr1.87986
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BWP
P0.2629961
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in BZD
$0.0370443
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in CVE
$1.7552732
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in DJF
Fr3.26211
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in DOP
$1.1736224
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in DZD
د.ج2.3990331
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in FJD
$0.0418361
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in GNF
Fr160.24885
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in GTQ
Q0.1409895
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in GYD
$3.855556
1 KoKoK The Roach (KOKOK) in ISK
kr2.26689

Per una comprensione più approfondita di KoKoK The Roach, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo KoKoK The Roach

Quanto vale oggi KoKoK The Roach (KOKOK)?
Il prezzo in tempo reale di KOKOK in USD è 0.01843 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da KOKOK in USD?
Il prezzo attuale di KOKOK in USD è $ 0.01843. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di KoKoK The Roach?
La capitalizzazione di mercato per KOKOK è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di KOKOK?
La fornitura circolante di KOKOK è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di KOKOK?
KOKOK ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di KOKOK?
KOKOK ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di KOKOK?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per KOKOK è $ 22.75K USD.
KOKOK salirà quest'anno?
KOKOK potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di KOKOK per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:42:11 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

