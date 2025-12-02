Economia del token di Kyuzos Friends (KO)
Kyuzo's Friends è un social game basato sull'intelligenza artificiale con licenza ufficiale, realizzato dalla piattaforma KeyOrigin e attualmente il progetto di gioco numero 1 sulla blockchain Sui. Funziona anche su LINE Mini App, portando gli utenti Web2 nel Web3 in modo trasparente attraverso un gameplay sociale leggero, meccaniche di gioco con i dadi e carte collezionabili. Tutti gli asset del gioco possono essere posseduti e scambiati in modo trasparente sulla catena.
Key Origin è una piattaforma IP globale che offre licenze ufficiali, co-sviluppo, strumenti di creazione AI e trading di risorse digitali. Kyuzo's Friends è il suo prodotto di punta, con ulteriori mondi con licenza ed ecosistemi IP interoperabili in programma per l'espansione.
Il team ha recentemente chiuso un round di finanziamento da 11 milioni di dollari, sostenuto da DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave e LBank Labs, accelerando la crescita globale e lo sviluppo dell'ecosistema.
Economia del token di Kyuzos Friends (KO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Kyuzos Friends (KO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token KO che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token KO possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di KO, esplora il prezzo in tempo reale del token KO!
Come acquistare KO
Vuoi aggiungere Kyuzos Friends (KO) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di KO, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Kyuzos Friends (KO)
L'analisi della cronologia dei prezzi di KO aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di KO
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi KO? La nostra pagina di previsione dei prezzi di KO combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
