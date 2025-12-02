Kyuzo's Friends è un social game basato sull'intelligenza artificiale con licenza ufficiale, realizzato dalla piattaforma KeyOrigin e attualmente il progetto di gioco numero 1 sulla blockchain Sui. Funziona anche su LINE Mini App, portando gli utenti Web2 nel Web3 in modo trasparente attraverso un gameplay sociale leggero, meccaniche di gioco con i dadi e carte collezionabili. Tutti gli asset del gioco possono essere posseduti e scambiati in modo trasparente sulla catena. Key Origin è una piattaforma IP globale che offre licenze ufficiali, co-sviluppo, strumenti di creazione AI e trading di risorse digitali. Kyuzo's Friends è il suo prodotto di punta, con ulteriori mondi con licenza ed ecosistemi IP interoperabili in programma per l'espansione. Il team ha recentemente chiuso un round di finanziamento da 11 milioni di dollari, sostenuto da DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave e LBank Labs, accelerando la crescita globale e lo sviluppo dell'ecosistema.