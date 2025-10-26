Il prezzo in tempo reale di Jump Tom oggi è 0.00004376 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JUMP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JUMP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Jump Tom oggi è 0.00004376 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JUMP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JUMP su MEXC ora.

Logo Jump Tom

Valore Jump Tom (JUMP)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in JUMP:

$0.00004376
$0.00004376$0.00004376
+15.15%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Jump Tom (JUMP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 09:30:57 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Jump Tom (JUMP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000035
$ 0.000035$ 0.000035
Min sulle 24h
$ 0.0001905
$ 0.0001905$ 0.0001905
Max sulle 24h

$ 0.000035
$ 0.000035$ 0.000035

$ 0.0001905
$ 0.0001905$ 0.0001905

--
----

--
----

+1.74%

+15.15%

-95.34%

-95.34%

Il prezzo in tempo reale di Jump Tom (JUMP) è $ 0.00004376. Nelle ultime 24 ore, JUMP ha oscillato tra un minimo di $ 0.000035 e un massimo di $ 0.0001905, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di JUMP è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, JUMP è variato del +1.74% nell'ultima ora, del +15.15% nelle 24 ore e del -95.34% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Jump Tom (JUMP)

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 43.76K
$ 43.76K$ 43.76K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Jump Tom è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.06M. La fornitura circolante di JUMP è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 43.76K.

Cronologia dei prezzi di Jump Tom (JUMP) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Jump Tom per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0000057574+15.15%
30 giorni$ -0.00095624-95.63%
60 giorni$ -0.00095624-95.63%
90 giorni$ -0.00095624-95.63%
Variazione del prezzo di Jump Tom di oggi

Oggi, JUMP ha registrato una variazione di $ +0.0000057574 (+15.15%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Jump Tom in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00095624 (-95.63%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Jump Tom in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, JUMP ha registrato una variazione di $ -0.00095624 (-95.63%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Jump Tom in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00095624 (-95.63%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Jump Tom (JUMP)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Jump Tom.

Che cos'è Jump Tom (JUMP)

Jump Tom è un gioco blockchain innovativo che combina le classiche meccaniche di salto con un modello economico Web3, implementato sull'ecosistema BNB Chain. Ispirato al gioco virale “Jump Jump”, migliora l'esperienza di gioco con controlli ottimizzati dall'intelligenza artificiale e introduce competizioni PVP decentralizzate + incentivi a doppio binario, ridefinendo i confini del “Play-to-Earn”.

Jump Tom è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Jump Tom in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di JUMP per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Jump Tom sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Jump Tom fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Jump Tom (USD)

Quanto varrà Jump Tom (JUMP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Jump Tom (JUMP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Jump Tom.

Controlla subito la previsione del prezzo di Jump Tom!

Economia del token di Jump Tom (JUMP)

Comprendere l'economia del token di Jump Tom (JUMP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token JUMP!

Come acquistare Jump Tom (JUMP)

Stai cercando come acquistare Jump Tom? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Jump Tom su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

JUMP in valute locali

Risorsa Jump Tom

Per una comprensione più approfondita di Jump Tom, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Jump Tom
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Jump Tom

Quanto vale oggi Jump Tom (JUMP)?
Il prezzo in tempo reale di JUMP in USD è 0.00004376 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da JUMP in USD?
Il prezzo attuale di JUMP in USD è $ 0.00004376. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Jump Tom?
La capitalizzazione di mercato per JUMP è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di JUMP?
La fornitura circolante di JUMP è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di JUMP?
JUMP ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di JUMP?
JUMP ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di JUMP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per JUMP è $ 1.06M USD.
JUMP salirà quest'anno?
JUMP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di JUMP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 09:30:57 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

