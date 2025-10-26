Il prezzo in tempo reale di HUMP AI oggi è 0.000029 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HUMP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HUMP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di HUMP AI oggi è 0.000029 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HUMP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HUMP su MEXC ora.

Valore HUMP AI (HUMP)

$0.000029
-3.33%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di HUMP AI (HUMP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:39:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di HUMP AI (HUMP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000028
Min sulle 24h
$ 0.000037
Max sulle 24h

$ 0.000028
$ 0.000037
0.00%

-3.33%

-34.10%

-34.10%

Il prezzo in tempo reale di HUMP AI (HUMP) è $ 0.000029. Nelle ultime 24 ore, HUMP ha oscillato tra un minimo di $ 0.000028 e un massimo di $ 0.000037, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HUMP è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, HUMP è variato del 0.00% nell'ultima ora, del -3.33% nelle 24 ore e del -34.10% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di HUMP AI (HUMP)

$ 3.10K
$ 145.00K
5,000,000,000
BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di HUMP AI è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 3.10K. La fornitura circolante di HUMP è --, con una fornitura totale di 5000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 145.00K.

Cronologia dei prezzi di HUMP AI (HUMP) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di HUMP AI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000001-3.33%
30 giorni$ -0.014471-99.80%
60 giorni$ -0.024971-99.89%
90 giorni$ -0.024971-99.89%
Variazione del prezzo di HUMP AI di oggi

Oggi, HUMP ha registrato una variazione di $ -0.000001 (-3.33%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di HUMP AI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.014471 (-99.80%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di HUMP AI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, HUMP ha registrato una variazione di $ -0.024971 (-99.89%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di HUMP AI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.024971 (-99.89%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di HUMP AI (HUMP)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di HUMP AI.

Che cos'è HUMP AI (HUMP)

HUMP AI è un ecosistema GameFi potenziato dall'intelligenza artificiale costruito attorno a un personaggio iconico: Humpty Dumpty. Progettata per la prossima ondata di utenti nativi di Telegram, la piattaforma utilizza AI agent intelligenti per convalidare il gameplay, adattare la difficoltà e premiare la partecipazione degli utenti. Senza bisogno di download o portafogli per iniziare, gli utenti interagiscono attraverso una mini-app Telegram interattiva, completando missioni, guadagnando token e scalando le classifiche in tempo reale.

HUMP AI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di HUMP AI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di HUMP per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su HUMP AI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di HUMP AI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di HUMP AI (USD)

Quanto varrà HUMP AI (HUMP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset HUMP AI (HUMP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per HUMP AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di HUMP AI!

Economia del token di HUMP AI (HUMP)

Comprendere l'economia del token di HUMP AI (HUMP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HUMP!

Come acquistare HUMP AI (HUMP)

Stai cercando come acquistare HUMP AI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente HUMP AI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Per una comprensione più approfondita di HUMP AI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale HUMP AI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo HUMP AI

Quanto vale oggi HUMP AI (HUMP)?
Il prezzo in tempo reale di HUMP in USD è 0.000029 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HUMP in USD?
Il prezzo attuale di HUMP in USD è $ 0.000029. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di HUMP AI?
La capitalizzazione di mercato per HUMP è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HUMP?
La fornitura circolante di HUMP è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HUMP?
HUMP ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HUMP?
HUMP ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di HUMP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HUMP è $ 3.10K USD.
HUMP salirà quest'anno?
HUMP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HUMP per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

