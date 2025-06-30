Cronologia dei prezzi di H
Periodo di tempo: 2025-06-30 ~ 2025-09-30
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
|Data
|Apri
|Alto
|Basso
|Chiudi
|Volume
Informazioni sulla cronologia dei prezzi di H
Il monitoraggio della cronologia dei prezzi H è uno strumento essenziale per gli investitori di criptovalute, poiché consente loro di monitorare facilmente la performance dei propri investimenti. Questa funzionalità offre una visione completa dei movimenti dei prezzi di H nel tempo, inclusi il valore di apertura, i picchi e i prezzi di chiusura, nonché il volume di trading. Inoltre, fornisce una rapida panoramica delle variazioni percentuali giornaliere, evidenziando i giorni con notevoli oscillazioni dei prezzi. In particolare, H ha raggiunto il suo valore più alto il -, salendo all'incredibile prezzo di 0 USD. Le informazioni sui prezzi qui presentate provengono esclusivamente dalla cronologia di trading di MEXC, garantendo affidabilità e accuratezza. I nostri dati storici sui prezzi di H sono disponibili in vari intervalli: 1 giorno, 1 settimana e 1 mese, coprendo i parametri di apertura, massimo, minimo, chiusura e volume. Questi dati vengono meticolosamente testati per verificarne coerenza, completezza e accuratezza, rendendoli ideali per simulazioni di trading e test retrospettivi. Questi set di dati sono accessibili per il download gratuito e vengono aggiornati in tempo reale, fornendo una risorsa preziosa per gli investitori.
Applicazioni di dati storici di H nel trading
I dati storici di H svolgono un ruolo fondamentale nelle strategie di trading. Ecco come vengono utilizzati:
1. Analisi tecnica: i trader sfruttano i dati storici di H per identificare tendenze e modelli di mercato. Utilizzando strumenti come grafici e ausili visivi, discernono modelli per guidare le loro decisioni di ingresso e uscita dal mercato. Un approccio efficace prevede l'archiviazione dei dati storici di H in GridDB e l'analisi con Python, utilizzando librerie come Matplotlib per la visualizzazione e Pandas, Numpy e Scipy per l'analisi dei dati.
2. Previsione dei prezzi: i dati storici sono fondamentali per prevedere i movimenti dei prezzi di H. Esaminando le tendenze di mercato passate, i trader possono individuare modelli e prevedere il comportamento futuro del mercato. I dati storici dettagliati di H di MEXC, che forniscono approfondimenti minuto per minuto sui prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura, sono cruciali per lo sviluppo e il training di modelli predittivi, aiutando così a prendere decisioni di trading informate.
3. Gestione del rischio: l'accesso ai dati storici consente ai trader di valutare i rischi associati agli investimenti di H. Aiuta a comprendere la volatilità di H, portando a scelte di investimento più informate.
4. Gestione del portafoglio: i dati storici aiutano a monitorare la performance degli investimenti nel tempo. Ciò consente ai trader di identificare gli asset che non stanno ottenendo buoni risultati e di adeguare i propri portfolio per ottimizzare i rendimenti.
5. Training dei bot di trading: i dati di mercato storici OHLC (apertura, massimo, minimo, chiusura) della criptovaluta H possono essere scaricati per il training dei bot di trading di H, con l'obiettivo di ottenere una sovraperformance del mercato.
Questi strumenti e risorse consentono ai trader di approfondire i dati storici di H, fornendo informazioni preziose e il potenziale per migliorare le loro strategie di trading.
Disclaimer
Questo contenuto viene fornito solo a scopo informativo, non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di un'offerta, né una raccomandazione da parte di MEXC per acquistare, vendere o detenere alcun titolo, prodotto finanziario o strumento a cui si fa riferimento nel contenuto e non costituiscono consulenza in materia di investimenti, consulenza finanziaria, consulenza commerciale o qualsiasi altro tipo di consulenza. I dati presentati possono riflettere i prezzi degli asset negoziati sull'exchange MEXC, nonché su altri exchange di criptovaluta e piattaforme di dati di mercato. MEXC potrebbe addebitare commissioni per l'elaborazione delle transazioni di criptovaluta che potrebbero non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. MEXC non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti o per eventuali azioni intraprese facendo affidamento su qualsiasi contenuto.
Prezzo live di H
H è attualmente scambiato a undefined USD. Ha una capitalizzazione di mercato di 0.00 USD e un volume di scambi di 24 ore di 0.00 USD. Esplora altri dati su H nella pagina dei prezzi in tempo reale di MEXC.
Sfruttando le statistiche sui prezzi in tempo reale H, gli utenti possono analizzare le tendenze di mercato attuali e prevedere i movimenti dei prezzi sia a breve che a lungo termine. Con dati in tempo reale a portata di mano, puoi prendere decisioni informate e ottenere informazioni su potenziali previsioni future sui prezzi per H.