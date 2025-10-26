Che cos'è DGGO (DGGO)

Dango Planet è una piattaforma di swap cross-chain basata su BNBChain e basata sull'IA, che parte da BRC20 su Bitcoin e si espande fino alle catene EVM, Solana, Sui e, infine, a tutte le reti. Invia un comando in linguaggio naturale al nostro agente di intelligenza artificiale basato su LLM, che eseguirà lo swap, ottimizzerà il routing di trading e le commissioni gas e fornirà segnali di acquisto/holding/vendita in tempo reale. Caratteristiche principali: Integrazione tra AI agent e LLM, Bridge e routing cross-chain, Ottimizzazione del routing e del gas, Segnali di trading in tempo reale, Sicurezza di livello aziendale.

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo DGGO Quanto vale oggi DGGO (DGGO)? Il prezzo in tempo reale di DGGO in USD è 0.0000855 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da DGGO in USD? $ 0.0000855 . Consulta Il prezzo attuale di DGGO in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di DGGO? La capitalizzazione di mercato per DGGO è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di DGGO? La fornitura circolante di DGGO è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DGGO? DGGO ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DGGO? DGGO ha visto un prezzo ATL di -- USD . Qual è il volume di trading di DGGO? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DGGO è $ 582.30K USD . DGGO salirà quest'anno? DGGO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DGGO per un'analisi più approfondita.

