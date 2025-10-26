Il prezzo in tempo reale di Delusional Coin oggi è 0.00016619 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DELULU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DELULU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Delusional Coin oggi è 0.00016619 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DELULU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DELULU su MEXC ora.

Logo Delusional Coin

Valore Delusional Coin (DELULU)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DELULU:

$0.00016615
$0.00016615$0.00016615
-3.92%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Delusional Coin (DELULU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:04:49 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Delusional Coin (DELULU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00016494
$ 0.00016494$ 0.00016494
Min sulle 24h
$ 0.00018012
$ 0.00018012$ 0.00018012
Max sulle 24h

$ 0.00016494
$ 0.00016494$ 0.00016494

$ 0.00018012
$ 0.00018012$ 0.00018012

--
----

--
----

-0.88%

-3.92%

+67.69%

+67.69%

Il prezzo in tempo reale di Delusional Coin (DELULU) è $ 0.00016619. Nelle ultime 24 ore, DELULU ha oscillato tra un minimo di $ 0.00016494 e un massimo di $ 0.00018012, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DELULU è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, DELULU è variato del -0.88% nell'ultima ora, del -3.92% nelle 24 ore e del +67.69% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Delusional Coin (DELULU)

--
----

$ 53.89K
$ 53.89K$ 53.89K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Delusional Coin è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 53.89K. La fornitura circolante di DELULU è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Delusional Coin (DELULU) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Delusional Coin per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000067788-3.92%
30 giorni$ +0.00007264+77.64%
60 giorni$ -0.00000471-2.76%
90 giorni$ -0.00077101-82.27%
Variazione del prezzo di Delusional Coin di oggi

Oggi, DELULU ha registrato una variazione di $ -0.0000067788 (-3.92%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Delusional Coin in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.00007264 (+77.64%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Delusional Coin in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, DELULU ha registrato una variazione di $ -0.00000471 (-2.76%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Delusional Coin in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00077101 (-82.27%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Delusional Coin (DELULU)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Delusional Coin.

Che cos'è Delusional Coin (DELULU)

“DELULU” deriva da “delusional”, che significa “illusorio”, “devoto”, "sognatore". Esorta i possessori ad abbracciare l'entusiasmo, la fantasia e la FOMO (fear of missing out, paura di perdersi qualcosa), prosperando sul buzz sociale e sulla cultura virale. Il suo mantra: "Nessuna convinzione, nessun guadagno, osa sognare, osa pagare", che riflette la convinzione guidata dai meme.

Delusional Coin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Delusional Coin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di DELULU per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Delusional Coin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Delusional Coin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Delusional Coin (USD)

Quanto varrà Delusional Coin (DELULU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Delusional Coin (DELULU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Delusional Coin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Delusional Coin!

Economia del token di Delusional Coin (DELULU)

Comprendere l'economia del token di Delusional Coin (DELULU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DELULU!

Come acquistare Delusional Coin (DELULU)

Stai cercando come acquistare Delusional Coin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Delusional Coin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

DELULU in valute locali

1 Delusional Coin (DELULU) in VND
4.37328985
1 Delusional Coin (DELULU) in AUD
A$0.0002542707
1 Delusional Coin (DELULU) in GBP
0.0001246425
1 Delusional Coin (DELULU) in EUR
0.0001429234
1 Delusional Coin (DELULU) in USD
$0.00016619
1 Delusional Coin (DELULU) in MYR
RM0.0007013218
1 Delusional Coin (DELULU) in TRY
0.0069700086
1 Delusional Coin (DELULU) in JPY
¥0.02526088
1 Delusional Coin (DELULU) in ARS
ARS$0.2476746189
1 Delusional Coin (DELULU) in RUB
0.0132303859
1 Delusional Coin (DELULU) in INR
0.0145931439
1 Delusional Coin (DELULU) in IDR
Rp2.7698322254
1 Delusional Coin (DELULU) in PHP
0.0097636625
1 Delusional Coin (DELULU) in EGP
￡E.0.0079123059
1 Delusional Coin (DELULU) in BRL
R$0.0008941022
1 Delusional Coin (DELULU) in CAD
C$0.000232666
1 Delusional Coin (DELULU) in BDT
0.020308418
1 Delusional Coin (DELULU) in NGN
0.2426124715
1 Delusional Coin (DELULU) in COP
$0.6441457924
1 Delusional Coin (DELULU) in ZAR
R.0.0028684394
1 Delusional Coin (DELULU) in UAH
0.0069450801
1 Delusional Coin (DELULU) in TZS
T.Sh.0.4134075964
1 Delusional Coin (DELULU) in VES
Bs0.03523228
1 Delusional Coin (DELULU) in CLP
$0.15638479
1 Delusional Coin (DELULU) in PKR
Rs0.0466944043
1 Delusional Coin (DELULU) in KZT
0.089493315
1 Delusional Coin (DELULU) in THB
฿0.0054261035
1 Delusional Coin (DELULU) in TWD
NT$0.0051252996
1 Delusional Coin (DELULU) in AED
د.إ0.0006099173
1 Delusional Coin (DELULU) in CHF
Fr0.0001312901
1 Delusional Coin (DELULU) in HKD
HK$0.0012896344
1 Delusional Coin (DELULU) in AMD
֏0.0636491081
1 Delusional Coin (DELULU) in MAD
.د.م0.0015322718
1 Delusional Coin (DELULU) in MXN
$0.0030662055
1 Delusional Coin (DELULU) in SAR
ريال0.0006232125
1 Delusional Coin (DELULU) in ETB
Br0.0250963519
1 Delusional Coin (DELULU) in KES
KSh0.0214700861
1 Delusional Coin (DELULU) in JOD
د.أ0.00011782871
1 Delusional Coin (DELULU) in PLN
0.0006065935
1 Delusional Coin (DELULU) in RON
лв0.0007262503
1 Delusional Coin (DELULU) in SEK
kr0.001562186
1 Delusional Coin (DELULU) in BGN
лв0.0002791992
1 Delusional Coin (DELULU) in HUF
Ft0.0557484355
1 Delusional Coin (DELULU) in CZK
0.0034750329
1 Delusional Coin (DELULU) in KWD
د.ك0.00005085414
1 Delusional Coin (DELULU) in ILS
0.0005451032
1 Delusional Coin (DELULU) in BOB
Bs0.001146711
1 Delusional Coin (DELULU) in AZN
0.000282523
1 Delusional Coin (DELULU) in TJS
SM0.0015339337
1 Delusional Coin (DELULU) in GEL
0.0004503749
1 Delusional Coin (DELULU) in AOA
Kz0.1524676917
1 Delusional Coin (DELULU) in BHD
.د.ب0.00006248744
1 Delusional Coin (DELULU) in BMD
$0.00016619
1 Delusional Coin (DELULU) in DKK
kr0.0010669398
1 Delusional Coin (DELULU) in HNL
L0.0043442066
1 Delusional Coin (DELULU) in MUR
0.0075666307
1 Delusional Coin (DELULU) in NAD
$0.0028684394
1 Delusional Coin (DELULU) in NOK
kr0.0016635619
1 Delusional Coin (DELULU) in NZD
$0.0002875087
1 Delusional Coin (DELULU) in PAB
B/.0.00016619
1 Delusional Coin (DELULU) in PGK
K0.0006996599
1 Delusional Coin (DELULU) in QAR
ر.ق0.0006049316
1 Delusional Coin (DELULU) in RSD
дин.0.0167752186
1 Delusional Coin (DELULU) in UZS
soʻm2.0267069928
1 Delusional Coin (DELULU) in ALL
L0.01379377
1 Delusional Coin (DELULU) in ANG
ƒ0.0002974801
1 Delusional Coin (DELULU) in AWG
ƒ0.0002974801
1 Delusional Coin (DELULU) in BBD
$0.00033238
1 Delusional Coin (DELULU) in BAM
KM0.0002791992
1 Delusional Coin (DELULU) in BIF
Fr0.49009431
1 Delusional Coin (DELULU) in BND
$0.0002143851
1 Delusional Coin (DELULU) in BSD
$0.00016619
1 Delusional Coin (DELULU) in JMD
$0.0266485665
1 Delusional Coin (DELULU) in KHR
0.6701196275
1 Delusional Coin (DELULU) in KMF
Fr0.07046456
1 Delusional Coin (DELULU) in LAK
3.6128260147
1 Delusional Coin (DELULU) in LKR
රු0.0504669173
1 Delusional Coin (DELULU) in MDL
L0.0028235681
1 Delusional Coin (DELULU) in MGA
Ar0.7519898072
1 Delusional Coin (DELULU) in MOP
P0.00132952
1 Delusional Coin (DELULU) in MVR
0.002542707
1 Delusional Coin (DELULU) in MWK
MK0.2885241209
1 Delusional Coin (DELULU) in MZN
MT0.010619541
1 Delusional Coin (DELULU) in NPR
रु0.0233314141
1 Delusional Coin (DELULU) in PYG
1.17861948
1 Delusional Coin (DELULU) in RWF
Fr0.24080931
1 Delusional Coin (DELULU) in SBD
$0.0013660818
1 Delusional Coin (DELULU) in SCR
0.0023233362
1 Delusional Coin (DELULU) in SRD
$0.0065960811
1 Delusional Coin (DELULU) in SVC
$0.0014525006
1 Delusional Coin (DELULU) in SZL
L0.0028734251
1 Delusional Coin (DELULU) in TMT
m0.0005833269
1 Delusional Coin (DELULU) in TND
د.ت0.00048710289
1 Delusional Coin (DELULU) in TTD
$0.0011267682
1 Delusional Coin (DELULU) in UGX
Sh0.57900596
1 Delusional Coin (DELULU) in XAF
Fr0.09373116
1 Delusional Coin (DELULU) in XCD
$0.000448713
1 Delusional Coin (DELULU) in XOF
Fr0.09373116
1 Delusional Coin (DELULU) in XPF
Fr0.01695138
1 Delusional Coin (DELULU) in BWP
P0.0023715313
1 Delusional Coin (DELULU) in BZD
$0.0003340419
1 Delusional Coin (DELULU) in CVE
$0.0158279356
1 Delusional Coin (DELULU) in DJF
Fr0.02941563
1 Delusional Coin (DELULU) in DOP
$0.0105829792
1 Delusional Coin (DELULU) in DZD
د.ج0.0216329523
1 Delusional Coin (DELULU) in FJD
$0.0003772513
1 Delusional Coin (DELULU) in GNF
Fr1.44502205
1 Delusional Coin (DELULU) in GTQ
Q0.0012713535
1 Delusional Coin (DELULU) in GYD
$0.034766948
1 Delusional Coin (DELULU) in ISK
kr0.02044137

Per una comprensione più approfondita di Delusional Coin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Delusional Coin

Quanto vale oggi Delusional Coin (DELULU)?
Il prezzo in tempo reale di DELULU in USD è 0.00016619 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DELULU in USD?
Il prezzo attuale di DELULU in USD è $ 0.00016619. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Delusional Coin?
La capitalizzazione di mercato per DELULU è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DELULU?
La fornitura circolante di DELULU è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DELULU?
DELULU ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DELULU?
DELULU ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di DELULU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DELULU è $ 53.89K USD.
DELULU salirà quest'anno?
DELULU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DELULU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:04:49 (UTC+8)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
