Delabs Games

Valore Delabs Games (DELABS)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DELABS: $0.007116

+1.10%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Delabs Games (DELABS)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:31:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Delabs Games (DELABS) (USD)

Il prezzo in tempo reale di Delabs Games (DELABS) è $ 0.007116. Nelle ultime 24 ore, DELABS ha oscillato tra un minimo di $ 0.006914 e un massimo di $ 0.007176, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DELABS è $ 0.02049703623689548, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00694452878312584.

In termini di performance a breve termine, DELABS è variato del +1.20% nell'ultima ora, del +1.10% nelle 24 ore e del -2.53% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Delabs Games (DELABS)

No.1389

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

$ 53.84K
$ 53.84K$ 53.84K

$ 21.35M
$ 21.35M$ 21.35M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Delabs Games è $ 5.34M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 53.84K. La fornitura circolante di DELABS è 750.30M, con una fornitura totale di 3000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 21.35M.

Cronologia dei prezzi di Delabs Games (DELABS) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Delabs Games per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00007742+1.10%
30 giorni$ -0.00132-15.65%
60 giorni$ -0.002874-28.77%
90 giorni$ +0.005116+255.80%
Variazione del prezzo di Delabs Games di oggi

Oggi, DELABS ha registrato una variazione di $ +0.00007742 (+1.10%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Delabs Games in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00132 (-15.65%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Delabs Games in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, DELABS ha registrato una variazione di $ -0.002874 (-28.77%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Delabs Games in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.005116 (+255.80%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Delabs Games (DELABS)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Delabs Games.

Che cos'è Delabs Games (DELABS)

Delabs Games sta reinventando il modo di giocare, trasformando IP Web2 collaudati in esperienze mid-core audaci, progettate in ottica mobile-first, integrate nei social e potenziate dalla blockchain.

Delabs Games è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Delabs Games in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di DELABS per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Delabs Games sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Delabs Games fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Delabs Games (USD)

Quanto varrà Delabs Games (DELABS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Delabs Games (DELABS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Delabs Games.

Controlla subito la previsione del prezzo di Delabs Games!

Economia del token di Delabs Games (DELABS)

Comprendere l'economia del token di Delabs Games (DELABS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DELABS!

Come acquistare Delabs Games (DELABS)

Stai cercando come acquistare Delabs Games? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Delabs Games su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

DELABS in valute locali

Risorsa Delabs Games

Per una comprensione più approfondita di Delabs Games, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Delabs Games
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Delabs Games

Quanto vale oggi Delabs Games (DELABS)?
Il prezzo in tempo reale di DELABS in USD è 0.007116 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DELABS in USD?
Il prezzo attuale di DELABS in USD è $ 0.007116. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Delabs Games?
La capitalizzazione di mercato per DELABS è $ 5.34M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DELABS?
La fornitura circolante di DELABS è 750.30M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DELABS?
DELABS ha raggiunto un prezzo ATH di 0.02049703623689548 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DELABS?
DELABS ha visto un prezzo ATL di 0.00694452878312584 USD.
Qual è il volume di trading di DELABS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DELABS è $ 53.84K USD.
DELABS salirà quest'anno?
DELABS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DELABS per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:31:39 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

