DegenFi è un protocollo MemeFi di nuova generazione che combina DeFi, IA e gamification per sbloccare una reale utilità per i memecoin. Fai staking, metti in prestito, fai trading di derivati e guadagna attraverso giochi basati su battaglie. Il tutto basato sul token $DEGENFFI e sull'NFT Degen Beer Mug.