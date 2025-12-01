Maggiori informazioni su DARKSTAR
Economia del token di DarkStar (DARKSTAR)
Economia del token e analisi del prezzo di DarkStar (DARKSTAR)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DarkStar (DARKSTAR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su DarkStar DARKSTAR
DarkStar è un gioco spaziale divertente e multipiattaforma che unisce Web2 e Web3. Si tratta di un gioco di volo in cui è necessario superare diversi livelli, molto facile da imparare: i giocatori possono semplicemente godersi le avventure attraverso battaglie, combattimenti contro boss, crociere automatiche e molto altro ancora, e possono potenziare l'astronave per mantenere vivo l'interesse. I sistemi di intelligenza artificiale in tempo reale integrati per un gameplay dinamico, comprese le missioni assistite dall'intelligenza artificiale e le strategie personalizzate, consentono ai giocatori di vivere un'esperienza unica.
Economia del token di DarkStar (DARKSTAR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di DarkStar (DARKSTAR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token DARKSTAR che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token DARKSTAR possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di DARKSTAR, esplora il prezzo in tempo reale del token DARKSTAR!
Come acquistare DARKSTAR
Vuoi aggiungere DarkStar (DARKSTAR) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di DARKSTAR, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di DarkStar (DARKSTAR)
L'analisi della cronologia dei prezzi di DARKSTAR aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di DARKSTAR
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi DARKSTAR? La nostra pagina di previsione dei prezzi di DARKSTAR combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
