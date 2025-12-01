Economia del token di DarkStar (DARKSTAR)

Scopri informazioni chiave su DarkStar (DARKSTAR), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-01 23:52:30 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di DarkStar (DARKSTAR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DarkStar (DARKSTAR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 29.02M
Fornitura totale:
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 293.33M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 98.94M
Massimo storico:
$ 0.17739
Minimo storico:
$ 0.055093699723331745
Prezzo attuale:
$ 0.09894
Informazioni su DarkStar DARKSTAR

DarkStar è un gioco spaziale divertente e multipiattaforma che unisce Web2 e Web3. Si tratta di un gioco di volo in cui è necessario superare diversi livelli, molto facile da imparare: i giocatori possono semplicemente godersi le avventure attraverso battaglie, combattimenti contro boss, crociere automatiche e molto altro ancora, e possono potenziare l'astronave per mantenere vivo l'interesse. I sistemi di intelligenza artificiale in tempo reale integrati per un gameplay dinamico, comprese le missioni assistite dall'intelligenza artificiale e le strategie personalizzate, consentono ai giocatori di vivere un'esperienza unica.

Sito web ufficiale:
https://darkstar.center
Whitepaper:
https://whitepaper.darkstar.center/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005

Economia del token di DarkStar (DARKSTAR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di DarkStar (DARKSTAR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token DARKSTAR che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token DARKSTAR possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di DARKSTAR, esplora il prezzo in tempo reale del token DARKSTAR!

