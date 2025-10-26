Il prezzo in tempo reale di DarkStar oggi è 0.14862 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DARKSTAR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DARKSTAR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di DarkStar oggi è 0.14862 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DARKSTAR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DARKSTAR su MEXC ora.

Logo DarkStar

Valore DarkStar (DARKSTAR)

$0.14862
+0.52%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di DarkStar (DARKSTAR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:30:51 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di DarkStar (DARKSTAR) (USD)

$ 0.14778
Min sulle 24h
Max sulle 24h

-0.41%

+0.52%

+17.72%

+17.72%

Il prezzo in tempo reale di DarkStar (DARKSTAR) è $ 0.14862. Nelle ultime 24 ore, DARKSTAR ha oscillato tra un minimo di $ 0.14778 e un massimo di $ 0.14946, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DARKSTAR è $ 0.161582695041003, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.055093699723331745.

In termini di performance a breve termine, DARKSTAR è variato del -0.41% nell'ultima ora, del +0.52% nelle 24 ore e del +17.72% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di DarkStar (DARKSTAR)

No.561

29.33%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di DarkStar è $ 43.60M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 55.55K. La fornitura circolante di DARKSTAR è 293.33M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 148.62M.

Cronologia dei prezzi di DarkStar (DARKSTAR) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di DarkStar per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0007688+0.52%
30 giorni$ +0.04115+38.28%
60 giorni$ +0.0137+10.15%
90 giorni$ +0.13862+1,386.20%
Variazione del prezzo di DarkStar di oggi

Oggi, DARKSTAR ha registrato una variazione di $ +0.0007688 (+0.52%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di DarkStar in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.04115 (+38.28%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di DarkStar in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, DARKSTAR ha registrato una variazione di $ +0.0137 (+10.15%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di DarkStar in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.13862 (+1,386.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di DarkStar (DARKSTAR)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di DarkStar.

Che cos'è DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar è un gioco spaziale divertente e multipiattaforma che unisce Web2 e Web3. Si tratta di un gioco di volo in cui è necessario superare diversi livelli, molto facile da imparare: i giocatori possono semplicemente godersi le avventure attraverso battaglie, combattimenti contro boss, crociere automatiche e molto altro ancora, e possono potenziare l'astronave per mantenere vivo l'interesse. I sistemi di intelligenza artificiale in tempo reale integrati per un gameplay dinamico, comprese le missioni assistite dall'intelligenza artificiale e le strategie personalizzate, consentono ai giocatori di vivere un'esperienza unica.

DarkStar è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di DarkStar in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di DARKSTAR per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su DarkStar sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di DarkStar fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di DarkStar (USD)

Quanto varrà DarkStar (DARKSTAR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset DarkStar (DARKSTAR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per DarkStar.

Controlla subito la previsione del prezzo di DarkStar!

Economia del token di DarkStar (DARKSTAR)

Comprendere l'economia del token di DarkStar (DARKSTAR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DARKSTAR!

Come acquistare DarkStar (DARKSTAR)

Stai cercando come acquistare DarkStar? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente DarkStar su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

DARKSTAR in valute locali

Risorsa DarkStar

Per una comprensione più approfondita di DarkStar, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale DarkStar
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo DarkStar

Quanto vale oggi DarkStar (DARKSTAR)?
Il prezzo in tempo reale di DARKSTAR in USD è 0.14862 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DARKSTAR in USD?
Il prezzo attuale di DARKSTAR in USD è $ 0.14862. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di DarkStar?
La capitalizzazione di mercato per DARKSTAR è $ 43.60M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DARKSTAR?
La fornitura circolante di DARKSTAR è 293.33M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DARKSTAR?
DARKSTAR ha raggiunto un prezzo ATH di 0.161582695041003 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DARKSTAR?
DARKSTAR ha visto un prezzo ATL di 0.055093699723331745 USD.
Qual è il volume di trading di DARKSTAR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DARKSTAR è $ 55.55K USD.
DARKSTAR salirà quest'anno?
DARKSTAR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DARKSTAR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:30:51 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

