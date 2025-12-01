Credia Layer è un livello di market intelligence basato sull'intelligenza artificiale per i trader, che trasforma i dati on-chain, social e di mercato in segnali di trading fruibili. Aiuta gli utenti a monitorare i flussi di capitale, analizzare il sentiment e identificare le narrative emergenti attraverso classifiche in tempo reale, heatmap basate sull'intelligenza artificiale e approfondimenti strategici.