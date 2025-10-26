Valore Credora (CRED)
+1.26%
-20.00%
-100.00%
-100.00%
Il prezzo in tempo reale di Credora (CRED) è $ 0.000000000000000000000000008. Nelle ultime 24 ore, CRED ha oscillato tra un minimo di $ 0.0000000000000000000000000071 e un massimo di $ 0.0000000000000000000000007, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CRED è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.
In termini di performance a breve termine, CRED è variato del +1.26% nell'ultima ora, del -20.00% nelle 24 ore e del -100.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
BSC
L'attuale capitalizzazione di mercato di Credora è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 544.01K. La fornitura circolante di CRED è --, con una fornitura totale di 100000000000000000000000000000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 800.00M.
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Credora per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ -0.000000000000000000000000002
|-20.00%
|30 giorni
|$ -0.000000052549999999999999992
|-100.00%
|60 giorni
|$ -0.158699999999999999999999992
|-100.00%
|90 giorni
|$ -0.024999999999999999999999992
|-100.00%
Oggi, CRED ha registrato una variazione di $ -0.000000000000000000000000002 (-20.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.000000052549999999999999992 (-100.00%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CRED ha registrato una variazione di $ -0.158699999999999999999999992 (-100.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.024999999999999999999999992 (-100.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Credora (CRED)?
Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Credora.
Credora è un protocollo decentralizzato per la gestione del credito basato su DID e AI agent, che crea un'infrastruttura di credito dinamica per l'era Web3.
Credora è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Credora in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.
Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CRED per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Credora sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.
Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Credora fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.
Quanto varrà Credora (CRED) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Credora (CRED) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Credora.
Controlla subito la previsione del prezzo di Credora!
Comprendere l'economia del token di Credora (CRED) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CRED!
Stai cercando come acquistare Credora? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Credora su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.
Per una comprensione più approfondita di Credora, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-25 15:47:08
|Aggiornamenti del settore
|10-25 13:34:16
|Aggiornamenti del settore
|10-25 06:10:28
|Aggiornamenti del settore
|10-24 21:49:00
|Aggiornamenti del settore
|10-23 22:32:48
|Aggiornamenti del settore
|10-23 15:34:02
|Aggiornamenti del settore
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
