Il prezzo in tempo reale di Circle Internet oggi è 141.32 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CRCLON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CRCLON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Circle Internet oggi è 141.32 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CRCLON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CRCLON su MEXC ora.

Logo Circle Internet

Valore Circle Internet (CRCLON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CRCLON:

Grafico dei prezzi in tempo reale di Circle Internet (CRCLON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:29:17 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Circle Internet (CRCLON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Il prezzo in tempo reale di Circle Internet (CRCLON) è $ 141.32. Nelle ultime 24 ore, CRCLON ha oscillato tra un minimo di $ 138.48 e un massimo di $ 146.52, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CRCLON è $ 157.6281918017911, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 108.2495922443734.

In termini di performance a breve termine, CRCLON è variato del +0.62% nell'ultima ora, del +0.51% nelle 24 ore e del +10.66% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Circle Internet (CRCLON)

L'attuale capitalizzazione di mercato di Circle Internet è $ 1.78M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 65.87K. La fornitura circolante di CRCLON è 12.61K, con una fornitura totale di 12612.55192457. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.78M.

Cronologia dei prezzi di Circle Internet (CRCLON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Circle Internet per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.7171+0.51%
30 giorni$ +16.04+12.80%
60 giorni$ +61.32+76.65%
90 giorni$ +61.32+76.65%
Variazione del prezzo di Circle Internet di oggi

Oggi, CRCLON ha registrato una variazione di $ +0.7171 (+0.51%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Circle Internet in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +16.04 (+12.80%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Circle Internet in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CRCLON ha registrato una variazione di $ +61.32 (+76.65%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Circle Internet in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +61.32 (+76.65%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Circle Internet (CRCLON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Circle Internet.

Che cos'è Circle Internet (CRCLON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Circle Internet è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Circle Internet in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CRCLON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Circle Internet sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Circle Internet fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Circle Internet (USD)

Quanto varrà Circle Internet (CRCLON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Circle Internet (CRCLON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Circle Internet.

Controlla subito la previsione del prezzo di Circle Internet!

Economia del token di Circle Internet (CRCLON)

Comprendere l'economia del token di Circle Internet (CRCLON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CRCLON!

Come acquistare Circle Internet (CRCLON)

Stai cercando come acquistare Circle Internet? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Circle Internet su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

CRCLON in valute locali

1 Circle Internet (CRCLON) in VND
3,718,835.8
3,718,835.8
1 Circle Internet (CRCLON) in GBP
105.99
A$216.2196
1 Circle Internet (CRCLON) in USD
$141.32
105.99
1 Circle Internet (CRCLON) in TRY
5,926.9608
121.5352
1 Circle Internet (CRCLON) in USD
$141.32
1 Circle Internet (CRCLON) in INR
12,409.3092
RM596.3704
Risorsa Circle Internet

Per una comprensione più approfondita di Circle Internet, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Circle Internet
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Circle Internet

Quanto vale oggi Circle Internet (CRCLON)?
Il prezzo in tempo reale di CRCLON in USD è 141.32 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CRCLON in USD?
Il prezzo attuale di CRCLON in USD è $ 141.32. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Circle Internet?
La capitalizzazione di mercato per CRCLON è $ 1.78M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CRCLON?
La fornitura circolante di CRCLON è 12.61K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CRCLON?
CRCLON ha raggiunto un prezzo ATH di 157.6281918017911 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CRCLON?
CRCLON ha visto un prezzo ATL di 108.2495922443734 USD.
Qual è il volume di trading di CRCLON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CRCLON è $ 65.87K USD.
CRCLON salirà quest'anno?
CRCLON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CRCLON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:29:17 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Circle Internet (CRCLON)

Notizie principali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

