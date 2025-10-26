Il prezzo in tempo reale di Pacu Jalur oggi è 0.0002627 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOATKID a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOATKID su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Pacu Jalur oggi è 0.0002627 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOATKID a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOATKID su MEXC ora.

Logo Pacu Jalur

Valore Pacu Jalur (BOATKID)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BOATKID:

$0.0002627
$0.0002627$0.0002627
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Pacu Jalur (BOATKID)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:25:35 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Pacu Jalur (BOATKID) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0001483
$ 0.0001483$ 0.0001483
Min sulle 24h
$ 0.0002627
$ 0.0002627$ 0.0002627
Max sulle 24h

$ 0.0001483
$ 0.0001483$ 0.0001483

$ 0.0002627
$ 0.0002627$ 0.0002627

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+45.94%

+45.94%

Il prezzo in tempo reale di Pacu Jalur (BOATKID) è $ 0.0002627. Nelle ultime 24 ore, BOATKID ha oscillato tra un minimo di $ 0.0001483 e un massimo di $ 0.0002627, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BOATKID è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, BOATKID è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del +45.94% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Pacu Jalur (BOATKID)

--
----

$ 114.85
$ 114.85$ 114.85

$ 262.11K
$ 262.11K$ 262.11K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Pacu Jalur è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 114.85. La fornitura circolante di BOATKID è --, con una fornitura totale di 997735729. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 262.11K.

Cronologia dei prezzi di Pacu Jalur (BOATKID) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Pacu Jalur per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.0005502-67.69%
60 giorni$ -0.0017583-87.01%
90 giorni$ -0.0020313-88.55%
Variazione del prezzo di Pacu Jalur di oggi

Oggi, BOATKID ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Pacu Jalur in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0005502 (-67.69%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Pacu Jalur in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BOATKID ha registrato una variazione di $ -0.0017583 (-87.01%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Pacu Jalur in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0020313 (-88.55%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Pacu Jalur (BOATKID)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Pacu Jalur.

Che cos'è Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Pacu Jalur in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BOATKID per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Pacu Jalur sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Pacu Jalur fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Pacu Jalur (USD)

Quanto varrà Pacu Jalur (BOATKID) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Pacu Jalur (BOATKID) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Pacu Jalur.

Controlla subito la previsione del prezzo di Pacu Jalur!

Economia del token di Pacu Jalur (BOATKID)

Comprendere l'economia del token di Pacu Jalur (BOATKID) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BOATKID!

Come acquistare Pacu Jalur (BOATKID)

Stai cercando come acquistare Pacu Jalur? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Pacu Jalur su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BOATKID in valute locali

1 Pacu Jalur (BOATKID) in VND
6.9129505
1 Pacu Jalur (BOATKID) in AUD
A$0.000401931
1 Pacu Jalur (BOATKID) in GBP
0.000197025
1 Pacu Jalur (BOATKID) in EUR
0.000225922
1 Pacu Jalur (BOATKID) in USD
$0.0002627
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MYR
RM0.001108594
1 Pacu Jalur (BOATKID) in TRY
0.011017638
1 Pacu Jalur (BOATKID) in JPY
¥0.0399304
1 Pacu Jalur (BOATKID) in ARS
ARS$0.391504437
1 Pacu Jalur (BOATKID) in RUB
0.020913547
1 Pacu Jalur (BOATKID) in INR
0.023067687
1 Pacu Jalur (BOATKID) in IDR
Rp4.378331582
1 Pacu Jalur (BOATKID) in PHP
0.015433625
1 Pacu Jalur (BOATKID) in EGP
￡E.0.012507147
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BRL
R$0.001413326
1 Pacu Jalur (BOATKID) in CAD
C$0.00036778
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BDT
0.03210194
1 Pacu Jalur (BOATKID) in NGN
0.383502595
1 Pacu Jalur (BOATKID) in COP
$1.018214692
1 Pacu Jalur (BOATKID) in ZAR
R.0.004534202
1 Pacu Jalur (BOATKID) in UAH
0.010978233
1 Pacu Jalur (BOATKID) in TZS
T.Sh.0.653482012
1 Pacu Jalur (BOATKID) in VES
Bs0.0556924
1 Pacu Jalur (BOATKID) in CLP
$0.2472007
1 Pacu Jalur (BOATKID) in PKR
Rs0.073810819
1 Pacu Jalur (BOATKID) in KZT
0.14146395
1 Pacu Jalur (BOATKID) in THB
฿0.008577155
1 Pacu Jalur (BOATKID) in TWD
NT$0.008101668
1 Pacu Jalur (BOATKID) in AED
د.إ0.000964109
1 Pacu Jalur (BOATKID) in CHF
Fr0.000207533
1 Pacu Jalur (BOATKID) in HKD
HK$0.002038552
1 Pacu Jalur (BOATKID) in AMD
֏0.100611473
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MAD
.د.م0.002422094
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MXN
$0.004846815
1 Pacu Jalur (BOATKID) in SAR
ريال0.000985125
1 Pacu Jalur (BOATKID) in ETB
Br0.039670327
1 Pacu Jalur (BOATKID) in KES
KSh0.033938213
1 Pacu Jalur (BOATKID) in JOD
د.أ0.0001862543
1 Pacu Jalur (BOATKID) in PLN
0.000958855
1 Pacu Jalur (BOATKID) in RON
лв0.001147999
1 Pacu Jalur (BOATKID) in SEK
kr0.00246938
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BGN
лв0.000441336
1 Pacu Jalur (BOATKID) in HUF
Ft0.088122715
1 Pacu Jalur (BOATKID) in CZK
0.005493057
1 Pacu Jalur (BOATKID) in KWD
د.ك0.0000803862
1 Pacu Jalur (BOATKID) in ILS
0.000861656
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BOB
Bs0.00181263
1 Pacu Jalur (BOATKID) in AZN
0.00044659
1 Pacu Jalur (BOATKID) in TJS
SM0.002424721
1 Pacu Jalur (BOATKID) in GEL
0.000711917
1 Pacu Jalur (BOATKID) in AOA
Kz0.241008861
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BHD
.د.ب0.0000987752
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BMD
$0.0002627
1 Pacu Jalur (BOATKID) in DKK
kr0.001686534
1 Pacu Jalur (BOATKID) in HNL
L0.006866978
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MUR
0.011960731
1 Pacu Jalur (BOATKID) in NAD
$0.004534202
1 Pacu Jalur (BOATKID) in NOK
kr0.002629627
1 Pacu Jalur (BOATKID) in NZD
$0.000454471
1 Pacu Jalur (BOATKID) in PAB
B/.0.0002627
1 Pacu Jalur (BOATKID) in PGK
K0.001105967
1 Pacu Jalur (BOATKID) in QAR
ر.ق0.000956228
1 Pacu Jalur (BOATKID) in RSD
дин.0.026516938
1 Pacu Jalur (BOATKID) in UZS
soʻm3.203658024
1 Pacu Jalur (BOATKID) in ALL
L0.0218041
1 Pacu Jalur (BOATKID) in ANG
ƒ0.000470233
1 Pacu Jalur (BOATKID) in AWG
ƒ0.000470233
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BBD
$0.0005254
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BAM
KM0.000441336
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BIF
Fr0.7747023
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BND
$0.000338883
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BSD
$0.0002627
1 Pacu Jalur (BOATKID) in JMD
$0.042123945
1 Pacu Jalur (BOATKID) in KHR
1.059272075
1 Pacu Jalur (BOATKID) in KMF
Fr0.1113848
1 Pacu Jalur (BOATKID) in LAK
5.710869451
1 Pacu Jalur (BOATKID) in LKR
රු0.079774109
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MDL
L0.004463273
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MGA
Ar1.188685976
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MOP
P0.0021016
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MVR
0.00401931
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MWK
MK0.456076097
1 Pacu Jalur (BOATKID) in MZN
MT0.01678653
1 Pacu Jalur (BOATKID) in NPR
रु0.036880453
1 Pacu Jalur (BOATKID) in PYG
1.8630684
1 Pacu Jalur (BOATKID) in RWF
Fr0.3806523
1 Pacu Jalur (BOATKID) in SBD
$0.002159394
1 Pacu Jalur (BOATKID) in SCR
0.003672546
1 Pacu Jalur (BOATKID) in SRD
$0.010426563
1 Pacu Jalur (BOATKID) in SVC
$0.002295998
1 Pacu Jalur (BOATKID) in SZL
L0.004542083
1 Pacu Jalur (BOATKID) in TMT
m0.000922077
1 Pacu Jalur (BOATKID) in TND
د.ت0.0007699737
1 Pacu Jalur (BOATKID) in TTD
$0.001781106
1 Pacu Jalur (BOATKID) in UGX
Sh0.9152468
1 Pacu Jalur (BOATKID) in XAF
Fr0.1481628
1 Pacu Jalur (BOATKID) in XCD
$0.00070929
1 Pacu Jalur (BOATKID) in XOF
Fr0.1481628
1 Pacu Jalur (BOATKID) in XPF
Fr0.0267954
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BWP
P0.003748729
1 Pacu Jalur (BOATKID) in BZD
$0.000528027
1 Pacu Jalur (BOATKID) in CVE
$0.025019548
1 Pacu Jalur (BOATKID) in DJF
Fr0.0464979
1 Pacu Jalur (BOATKID) in DOP
$0.016728736
1 Pacu Jalur (BOATKID) in DZD
د.ج0.034195659
1 Pacu Jalur (BOATKID) in FJD
$0.000596329
1 Pacu Jalur (BOATKID) in GNF
Fr2.2841765
1 Pacu Jalur (BOATKID) in GTQ
Q0.002009655
1 Pacu Jalur (BOATKID) in GYD
$0.05495684
1 Pacu Jalur (BOATKID) in ISK
kr0.0323121

Per una comprensione più approfondita di Pacu Jalur, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Pacu Jalur

Quanto vale oggi Pacu Jalur (BOATKID)?
Il prezzo in tempo reale di BOATKID in USD è 0.0002627 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BOATKID in USD?
Il prezzo attuale di BOATKID in USD è $ 0.0002627. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Pacu Jalur?
La capitalizzazione di mercato per BOATKID è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BOATKID?
La fornitura circolante di BOATKID è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BOATKID?
BOATKID ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BOATKID?
BOATKID ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di BOATKID?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BOATKID è $ 114.85 USD.
BOATKID salirà quest'anno?
BOATKID potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BOATKID per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:25:35 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Pacu Jalur (BOATKID)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

