Il prezzo in tempo reale di Bnb Tiger Inu oggi è 0.000000000005167 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BNBTIGER a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BNBTIGER su MEXC ora.

Logo Bnb Tiger Inu

Valore Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BNBTIGER:

$0.000000000005167
+9.51%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:02:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000000000004422
Min sulle 24h
$ 0.000000000006681
Max sulle 24h

$ 0.000000000004422
$ 0.000000000006681
$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000001738887
-6.60%

+9.51%

-3.19%

-3.19%

Il prezzo in tempo reale di Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) è $ 0.000000000005167. Nelle ultime 24 ore, BNBTIGER ha oscillato tra un minimo di $ 0.000000000004422 e un massimo di $ 0.000000000006681, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BNBTIGER è $ 0.000000000011449246, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000000000001738887.

In termini di performance a breve termine, BNBTIGER è variato del -6.60% nell'ultima ora, del +9.51% nelle 24 ore e del -3.19% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

No.3870

$ 3.04M
$ 46.05K
$ 5.17M
588,659.61T
1,000,000,000,000,000,000
588,659,610,002,000,000
58.86%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Bnb Tiger Inu è $ 3.04M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 46.05K. La fornitura circolante di BNBTIGER è 588,659.61T, con una fornitura totale di 588659610002000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 5.17M.

Cronologia dei prezzi di Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Bnb Tiger Inu per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00000000000044871+9.51%
30 giorni$ +0.000000000000167+3.34%
60 giorni$ +0.000000000000167+3.34%
90 giorni$ +0.000000000000167+3.34%
Variazione del prezzo di Bnb Tiger Inu di oggi

Oggi, BNBTIGER ha registrato una variazione di $ +0.00000000000044871 (+9.51%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Bnb Tiger Inu in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.000000000000167 (+3.34%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Bnb Tiger Inu in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BNBTIGER ha registrato una variazione di $ +0.000000000000167 (+3.34%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Bnb Tiger Inu in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.000000000000167 (+3.34%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Bnb Tiger Inu.

Che cos'è Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Bnb Tiger Inu in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BNBTIGER per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Bnb Tiger Inu sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Bnb Tiger Inu fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Bnb Tiger Inu (USD)

Quanto varrà Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Bnb Tiger Inu.

Controlla subito la previsione del prezzo di Bnb Tiger Inu!

Economia del token di Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Comprendere l'economia del token di Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BNBTIGER!

Come acquistare Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Stai cercando come acquistare Bnb Tiger Inu? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Bnb Tiger Inu su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BNBTIGER in valute locali

Risorsa Bnb Tiger Inu

Per una comprensione più approfondita di Bnb Tiger Inu, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Bnb Tiger Inu
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Bnb Tiger Inu

Quanto vale oggi Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?
Il prezzo in tempo reale di BNBTIGER in USD è 0.000000000005167 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BNBTIGER in USD?
Il prezzo attuale di BNBTIGER in USD è $ 0.000000000005167. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Bnb Tiger Inu?
La capitalizzazione di mercato per BNBTIGER è $ 3.04M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BNBTIGER?
La fornitura circolante di BNBTIGER è 588,659.61T USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BNBTIGER?
BNBTIGER ha raggiunto un prezzo ATH di 0.000000000011449246 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BNBTIGER?
BNBTIGER ha visto un prezzo ATL di 0.000000000001738887 USD.
Qual è il volume di trading di BNBTIGER?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BNBTIGER è $ 46.05K USD.
BNBTIGER salirà quest'anno?
BNBTIGER potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BNBTIGER per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

