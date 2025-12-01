Maggiori informazioni su BNBHOLDER
Economia del token di BNBHOLDER (BNBHOLDER)
Economia del token e analisi del prezzo di BNBHOLDER (BNBHOLDER)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BNBHOLDER (BNBHOLDER), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
BNBHOLDER è una memecoin sulla BNB Smart Chain
Economia del token di BNBHOLDER (BNBHOLDER): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di BNBHOLDER (BNBHOLDER) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BNBHOLDER che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BNBHOLDER possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BNBHOLDER, esplora il prezzo in tempo reale del token BNBHOLDER!
Come acquistare BNBHOLDER
Vuoi aggiungere BNBHOLDER (BNBHOLDER) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di BNBHOLDER, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di BNBHOLDER (BNBHOLDER)
L'analisi della cronologia dei prezzi di BNBHOLDER aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di BNBHOLDER
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BNBHOLDER? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BNBHOLDER combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
