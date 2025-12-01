Betura è una piattaforma di nuova generazione per i Daily Fantasy Sports (DFS), fondata nel dicembre 2023, che combina la trasparenza della blockchain e l'innovazione dell'intelligenza artificiale per offrire un'esperienza globale, senza KYC e con pagamenti istantanei. Basata su Solana e supporta ETH, BNB e SOL, Betura consente ai giocatori di selezionare le squadre, partecipare a concorsi e vincere premi reali.