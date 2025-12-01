Maggiori informazioni su BETURA
Economia del token di BETURA (BETURA)
Economia del token e analisi del prezzo di BETURA (BETURA)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BETURA (BETURA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su BETURA BETURA
Betura è una piattaforma di nuova generazione per i Daily Fantasy Sports (DFS), fondata nel dicembre 2023, che combina la trasparenza della blockchain e l'innovazione dell'intelligenza artificiale per offrire un'esperienza globale, senza KYC e con pagamenti istantanei. Basata su Solana e supporta ETH, BNB e SOL, Betura consente ai giocatori di selezionare le squadre, partecipare a concorsi e vincere premi reali.
Economia del token di BETURA (BETURA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di BETURA (BETURA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BETURA che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BETURA possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BETURA, esplora il prezzo in tempo reale del token BETURA!
Come acquistare BETURA
Vuoi aggiungere BETURA (BETURA) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di BETURA, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di BETURA (BETURA)
L'analisi della cronologia dei prezzi di BETURA aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di BETURA
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BETURA? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BETURA combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
