Il prezzo in tempo reale di Bachi on Base oggi è 0.0001359 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BACHI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BACHI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Bachi on Base oggi è 0.0001359 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BACHI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BACHI su MEXC ora.

Valore Bachi on Base (BACHI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BACHI:

$0.0001359
-0.29%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Bachi on Base (BACHI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:01:26 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Bachi on Base (BACHI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000132
Min sulle 24h
$ 0.0001618
$ 0.0001618$ 0.0001618
Max sulle 24h

$ 0.000132
$ 0.0001618
$ 0.003823031716810274
$ 0.000017265994794665
-5.63%

-0.29%

-34.73%

-34.73%

Il prezzo in tempo reale di Bachi on Base (BACHI) è $ 0.0001359. Nelle ultime 24 ore, BACHI ha oscillato tra un minimo di $ 0.000132 e un massimo di $ 0.0001618, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BACHI è $ 0.003823031716810274, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000017265994794665.

In termini di performance a breve termine, BACHI è variato del -5.63% nell'ultima ora, del -0.29% nelle 24 ore e del -34.73% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Bachi on Base (BACHI)

No.3112

$ 79.71K
$ 19.40K
$ 93.77K
586.50M
690,000,000
690,000,000
85.00%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Bachi on Base è $ 79.71K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 19.40K. La fornitura circolante di BACHI è 586.50M, con una fornitura totale di 690000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 93.77K.

Cronologia dei prezzi di Bachi on Base (BACHI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Bachi on Base per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000000395-0.29%
30 giorni$ -0.0000731-34.98%
60 giorni$ -0.0012741-90.37%
90 giorni$ -0.0011641-89.55%
Variazione del prezzo di Bachi on Base di oggi

Oggi, BACHI ha registrato una variazione di $ -0.000000395 (-0.29%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Bachi on Base in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0000731 (-34.98%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Bachi on Base in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BACHI ha registrato una variazione di $ -0.0012741 (-90.37%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Bachi on Base in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0011641 (-89.55%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Bachi on Base (BACHI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Bachi on Base.

Che cos'è Bachi on Base (BACHI)

BACHI è una memecoin costruita sulla blockchain Base, ispirata a un vero Shiba Inu noto per camminare sulle zampe anteriori, una caratteristica rara e giocosa che rappresenta il messaggio centrale del progetto: sfidare le norme. Combinando la cultura virale dei meme con la narrazione del mondo reale, BACHI sfrutta il coinvolgimento della community, gli NFT e i contenuti creativi per costruire un ecosistema decentralizzato e divertente. Il progetto enfatizza la trasparenza, la sicurezza e il valore a lungo termine al di là dell'hype.

Bachi on Base è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Bachi on Base in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BACHI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Bachi on Base sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Bachi on Base fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Bachi on Base (USD)

Quanto varrà Bachi on Base (BACHI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Bachi on Base (BACHI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Bachi on Base.

Controlla subito la previsione del prezzo di Bachi on Base!

Economia del token di Bachi on Base (BACHI)

Comprendere l'economia del token di Bachi on Base (BACHI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BACHI!

Come acquistare Bachi on Base (BACHI)

Stai cercando come acquistare Bachi on Base? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Bachi on Base su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BACHI in valute locali

1 Bachi on Base (BACHI) in VND
3.5762085
1 Bachi on Base (BACHI) in AUD
A$0.000207927
1 Bachi on Base (BACHI) in GBP
0.000101925
1 Bachi on Base (BACHI) in EUR
0.000116874
1 Bachi on Base (BACHI) in USD
$0.0001359
1 Bachi on Base (BACHI) in MYR
RM0.000573498
1 Bachi on Base (BACHI) in TRY
0.005699646
1 Bachi on Base (BACHI) in JPY
¥0.0206568
1 Bachi on Base (BACHI) in ARS
ARS$0.202533129
1 Bachi on Base (BACHI) in RUB
0.010818999
1 Bachi on Base (BACHI) in INR
0.011933379
1 Bachi on Base (BACHI) in IDR
Rp2.264999094
1 Bachi on Base (BACHI) in PHP
0.007984125
1 Bachi on Base (BACHI) in EGP
￡E.0.006470199
1 Bachi on Base (BACHI) in BRL
R$0.000731142
1 Bachi on Base (BACHI) in CAD
C$0.00019026
1 Bachi on Base (BACHI) in BDT
0.01660698
1 Bachi on Base (BACHI) in NGN
0.198393615
1 Bachi on Base (BACHI) in COP
$0.526742964
1 Bachi on Base (BACHI) in ZAR
R.0.002345634
1 Bachi on Base (BACHI) in UAH
0.005679261
1 Bachi on Base (BACHI) in TZS
T.Sh.0.338059404
1 Bachi on Base (BACHI) in VES
Bs0.0288108
1 Bachi on Base (BACHI) in CLP
$0.1278819
1 Bachi on Base (BACHI) in PKR
Rs0.038183823
1 Bachi on Base (BACHI) in KZT
0.07318215
1 Bachi on Base (BACHI) in THB
฿0.004437135
1 Bachi on Base (BACHI) in TWD
NT$0.004191156
1 Bachi on Base (BACHI) in AED
د.إ0.000498753
1 Bachi on Base (BACHI) in CHF
Fr0.000107361
1 Bachi on Base (BACHI) in HKD
HK$0.001054584
1 Bachi on Base (BACHI) in AMD
֏0.052048341
1 Bachi on Base (BACHI) in MAD
.د.م0.001252998
1 Bachi on Base (BACHI) in MXN
$0.002507355
1 Bachi on Base (BACHI) in SAR
ريال0.000509625
1 Bachi on Base (BACHI) in ETB
Br0.020522259
1 Bachi on Base (BACHI) in KES
KSh0.017556921
1 Bachi on Base (BACHI) in JOD
د.أ0.0000963531
1 Bachi on Base (BACHI) in PLN
0.000496035
1 Bachi on Base (BACHI) in RON
лв0.000593883
1 Bachi on Base (BACHI) in SEK
kr0.00127746
1 Bachi on Base (BACHI) in BGN
лв0.000228312
1 Bachi on Base (BACHI) in HUF
Ft0.045587655
1 Bachi on Base (BACHI) in CZK
0.002841669
1 Bachi on Base (BACHI) in KWD
د.ك0.0000415854
1 Bachi on Base (BACHI) in ILS
0.000445752
1 Bachi on Base (BACHI) in BOB
Bs0.00093771
1 Bachi on Base (BACHI) in AZN
0.00023103
1 Bachi on Base (BACHI) in TJS
SM0.001254357
1 Bachi on Base (BACHI) in GEL
0.000368289
1 Bachi on Base (BACHI) in AOA
Kz0.124678737
1 Bachi on Base (BACHI) in BHD
.د.ب0.0000510984
1 Bachi on Base (BACHI) in BMD
$0.0001359
1 Bachi on Base (BACHI) in DKK
kr0.000872478
1 Bachi on Base (BACHI) in HNL
L0.003552426
1 Bachi on Base (BACHI) in MUR
0.006187527
1 Bachi on Base (BACHI) in NAD
$0.002345634
1 Bachi on Base (BACHI) in NOK
kr0.001360359
1 Bachi on Base (BACHI) in NZD
$0.000235107
1 Bachi on Base (BACHI) in PAB
B/.0.0001359
1 Bachi on Base (BACHI) in PGK
K0.000572139
1 Bachi on Base (BACHI) in QAR
ر.ق0.000494676
1 Bachi on Base (BACHI) in RSD
дин.0.013717746
1 Bachi on Base (BACHI) in UZS
soʻm1.657316808
1 Bachi on Base (BACHI) in ALL
L0.0112797
1 Bachi on Base (BACHI) in ANG
ƒ0.000243261
1 Bachi on Base (BACHI) in AWG
ƒ0.000243261
1 Bachi on Base (BACHI) in BBD
$0.0002718
1 Bachi on Base (BACHI) in BAM
KM0.000228312
1 Bachi on Base (BACHI) in BIF
Fr0.4007691
1 Bachi on Base (BACHI) in BND
$0.000175311
1 Bachi on Base (BACHI) in BSD
$0.0001359
1 Bachi on Base (BACHI) in JMD
$0.021791565
1 Bachi on Base (BACHI) in KHR
0.547982775
1 Bachi on Base (BACHI) in KMF
Fr0.0576216
1 Bachi on Base (BACHI) in LAK
2.954347767
1 Bachi on Base (BACHI) in LKR
රු0.041268753
1 Bachi on Base (BACHI) in MDL
L0.002308941
1 Bachi on Base (BACHI) in MGA
Ar0.614931192
1 Bachi on Base (BACHI) in MOP
P0.0010872
1 Bachi on Base (BACHI) in MVR
0.00207927
1 Bachi on Base (BACHI) in MWK
MK0.235937349
1 Bachi on Base (BACHI) in MZN
MT0.00868401
1 Bachi on Base (BACHI) in NPR
रु0.019079001
1 Bachi on Base (BACHI) in PYG
0.9638028
1 Bachi on Base (BACHI) in RWF
Fr0.1969191
1 Bachi on Base (BACHI) in SBD
$0.001117098
1 Bachi on Base (BACHI) in SCR
0.001899882
1 Bachi on Base (BACHI) in SRD
$0.005393871
1 Bachi on Base (BACHI) in SVC
$0.001187766
1 Bachi on Base (BACHI) in SZL
L0.002349711
1 Bachi on Base (BACHI) in TMT
m0.000477009
1 Bachi on Base (BACHI) in TND
د.ت0.0003983229
1 Bachi on Base (BACHI) in TTD
$0.000921402
1 Bachi on Base (BACHI) in UGX
Sh0.4734756
1 Bachi on Base (BACHI) in XAF
Fr0.0766476
1 Bachi on Base (BACHI) in XCD
$0.00036693
1 Bachi on Base (BACHI) in XOF
Fr0.0766476
1 Bachi on Base (BACHI) in XPF
Fr0.0138618
1 Bachi on Base (BACHI) in BWP
P0.001939293
1 Bachi on Base (BACHI) in BZD
$0.000273159
1 Bachi on Base (BACHI) in CVE
$0.012943116
1 Bachi on Base (BACHI) in DJF
Fr0.0240543
1 Bachi on Base (BACHI) in DOP
$0.008654112
1 Bachi on Base (BACHI) in DZD
د.ج0.017690103
1 Bachi on Base (BACHI) in FJD
$0.000308493
1 Bachi on Base (BACHI) in GNF
Fr1.1816505
1 Bachi on Base (BACHI) in GTQ
Q0.001039635
1 Bachi on Base (BACHI) in GYD
$0.02843028
1 Bachi on Base (BACHI) in ISK
kr0.0167157

Risorsa Bachi on Base

Per una comprensione più approfondita di Bachi on Base, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Bachi on Base
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Bachi on Base

Quanto vale oggi Bachi on Base (BACHI)?
Il prezzo in tempo reale di BACHI in USD è 0.0001359 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BACHI in USD?
Il prezzo attuale di BACHI in USD è $ 0.0001359. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Bachi on Base?
La capitalizzazione di mercato per BACHI è $ 79.71K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BACHI?
La fornitura circolante di BACHI è 586.50M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BACHI?
BACHI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.003823031716810274 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BACHI?
BACHI ha visto un prezzo ATL di 0.000017265994794665 USD.
Qual è il volume di trading di BACHI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BACHI è $ 19.40K USD.
BACHI salirà quest'anno?
BACHI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BACHI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:01:26 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Bachi on Base (BACHI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

