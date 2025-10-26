Che cos'è Bachi on Base (BACHI)

BACHI è una memecoin costruita sulla blockchain Base, ispirata a un vero Shiba Inu noto per camminare sulle zampe anteriori, una caratteristica rara e giocosa che rappresenta il messaggio centrale del progetto: sfidare le norme. Combinando la cultura virale dei meme con la narrazione del mondo reale, BACHI sfrutta il coinvolgimento della community, gli NFT e i contenuti creativi per costruire un ecosistema decentralizzato e divertente. Il progetto enfatizza la trasparenza, la sicurezza e il valore a lungo termine al di là dell'hype.

Bachi on Base è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Bachi on Base in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di BACHI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Bachi on Base sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Bachi on Base fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Bachi on Base (USD)

Quanto varrà Bachi on Base (BACHI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Bachi on Base (BACHI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Bachi on Base.

Controlla subito la previsione del prezzo di Bachi on Base!

Economia del token di Bachi on Base (BACHI)

Comprendere l'economia del token di Bachi on Base (BACHI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BACHI!

Come acquistare Bachi on Base (BACHI)

Stai cercando come acquistare Bachi on Base? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Bachi on Base su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BACHI in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Bachi on Base

Per una comprensione più approfondita di Bachi on Base, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Bachi on Base Quanto vale oggi Bachi on Base (BACHI)? Il prezzo in tempo reale di BACHI in USD è 0.0001359 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da BACHI in USD? $ 0.0001359 . Consulta Il prezzo attuale di BACHI in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Bachi on Base? La capitalizzazione di mercato per BACHI è $ 79.71K USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di BACHI? La fornitura circolante di BACHI è 586.50M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BACHI? BACHI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.003823031716810274 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BACHI? BACHI ha visto un prezzo ATL di 0.000017265994794665 USD . Qual è il volume di trading di BACHI? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BACHI è $ 19.40K USD . BACHI salirà quest'anno? BACHI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BACHI per un'analisi più approfondita.

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

