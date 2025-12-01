AssetMint è una piattaforma infrastrutturale di tokenizzazione e conformità di RWA. Fornisce un livello di esecuzione per la logica di mappatura degli asset, la costruzione della liquidità, il routing normativo e la governance DAO per asset del mondo reale come immobili, crediti, proprietà intellettuale e flussi di entrate. Il sistema integra conformità programmabile e liquidità a due livelli (AMM + esecuzione professionale) per supportare diverse tipologie di asset in tutte le giurisdizioni.