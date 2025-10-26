Il prezzo in tempo reale di America Party oggi è 0.0009672 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi APETH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di APETH su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di America Party oggi è 0.0009672 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi APETH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di APETH su MEXC ora.

Logo America Party

Valore America Party (APETH)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in APETH:

-1.37%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di America Party (APETH)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:22:14 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di America Party (APETH) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

-0.10%

-1.37%

-17.84%

-17.84%

Il prezzo in tempo reale di America Party (APETH) è $ 0.0009672. Nelle ultime 24 ore, APETH ha oscillato tra un minimo di $ 0.0009669 e un massimo di $ 0.0010579, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di APETH è $ 0.041828596012183014, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000003393228455216.

In termini di performance a breve termine, APETH è variato del -0.10% nell'ultima ora, del -1.37% nelle 24 ore e del -17.84% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di America Party (APETH)

No.2174

100.00%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di America Party è $ 967.20K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 52.00K. La fornitura circolante di APETH è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 967.20K.

Cronologia dei prezzi di America Party (APETH) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di America Party per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000013435-1.37%
30 giorni$ -0.0000638-6.19%
60 giorni$ -0.0022668-70.10%
90 giorni$ -0.0124038-92.77%
Variazione del prezzo di America Party di oggi

Oggi, APETH ha registrato una variazione di $ -0.000013435 (-1.37%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di America Party in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0000638 (-6.19%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di America Party in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, APETH ha registrato una variazione di $ -0.0022668 (-70.10%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di America Party in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0124038 (-92.77%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di America Party (APETH)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di America Party.

Che cos'è America Party (APETH)

$AP è un token meme incentrato sul concetto dell'American Party.

America Party è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di America Party in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di APETH per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su America Party sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di America Party fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di America Party (USD)

Quanto varrà America Party (APETH) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset America Party (APETH) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per America Party.

Controlla subito la previsione del prezzo di America Party!

Economia del token di America Party (APETH)

Comprendere l'economia del token di America Party (APETH) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token APETH!

Come acquistare America Party (APETH)

Stai cercando come acquistare America Party? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente America Party su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

APETH in valute locali

Risorsa America Party

Per una comprensione più approfondita di America Party, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale America Party
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo America Party

Quanto vale oggi America Party (APETH)?
Il prezzo in tempo reale di APETH in USD è 0.0009672 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da APETH in USD?
Il prezzo attuale di APETH in USD è $ 0.0009672. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di America Party?
La capitalizzazione di mercato per APETH è $ 967.20K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di APETH?
La fornitura circolante di APETH è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di APETH?
APETH ha raggiunto un prezzo ATH di 0.041828596012183014 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di APETH?
APETH ha visto un prezzo ATL di 0.000003393228455216 USD.
Qual è il volume di trading di APETH?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per APETH è $ 52.00K USD.
APETH salirà quest'anno?
APETH potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di APETH per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:22:14 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

