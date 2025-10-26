Il prezzo in tempo reale di Amped Finance oggi è 0.00606 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AMPED a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AMPED su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Amped Finance oggi è 0.00606 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AMPED a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AMPED su MEXC ora.

Logo Amped Finance

Valore Amped Finance (AMPED)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AMPED:

$0.0061
$0.0061$0.0061
+0.82%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Amped Finance (AMPED)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:33 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Amped Finance (AMPED) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00601
$ 0.00601$ 0.00601
Min sulle 24h
$ 0.0061
$ 0.0061$ 0.0061
Max sulle 24h

$ 0.00601
$ 0.00601$ 0.00601

$ 0.0061
$ 0.0061$ 0.0061

--
----

--
----

0.00%

+0.82%

-3.04%

-3.04%

Il prezzo in tempo reale di Amped Finance (AMPED) è $ 0.00606. Nelle ultime 24 ore, AMPED ha oscillato tra un minimo di $ 0.00601 e un massimo di $ 0.0061, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AMPED è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, AMPED è variato del 0.00% nell'ultima ora, del +0.82% nelle 24 ore e del -3.04% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Amped Finance (AMPED)

--
----

$ 6.34K
$ 6.34K$ 6.34K

$ 606.00K
$ 606.00K$ 606.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Amped Finance è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 6.34K. La fornitura circolante di AMPED è --, con una fornitura totale di 100000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 606.00K.

Cronologia dei prezzi di Amped Finance (AMPED) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Amped Finance per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0000496+0.82%
30 giorni$ +0.00018+3.06%
60 giorni$ -0.00113-15.72%
90 giorni$ -0.02291-79.09%
Variazione del prezzo di Amped Finance di oggi

Oggi, AMPED ha registrato una variazione di $ +0.0000496 (+0.82%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Amped Finance in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.00018 (+3.06%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Amped Finance in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AMPED ha registrato una variazione di $ -0.00113 (-15.72%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Amped Finance in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.02291 (-79.09%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Amped Finance (AMPED)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Amped Finance.

Che cos'è Amped Finance (AMPED)

Amped Finance è un protocollo DeFAI omnicanale che al momento offre trading di swap perpetui e fornitura di liquidità su diverse criptovalute e reti.

Amped Finance è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Amped Finance in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AMPED per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Amped Finance sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Amped Finance fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Amped Finance (USD)

Quanto varrà Amped Finance (AMPED) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Amped Finance (AMPED) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Amped Finance.

Controlla subito la previsione del prezzo di Amped Finance!

Economia del token di Amped Finance (AMPED)

Comprendere l'economia del token di Amped Finance (AMPED) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AMPED!

Come acquistare Amped Finance (AMPED)

Stai cercando come acquistare Amped Finance? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Amped Finance su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AMPED in valute locali

1 Amped Finance (AMPED) in VND
159.4689
1 Amped Finance (AMPED) in AUD
A$0.0092718
1 Amped Finance (AMPED) in GBP
0.004545
1 Amped Finance (AMPED) in EUR
0.0052116
1 Amped Finance (AMPED) in USD
$0.00606
1 Amped Finance (AMPED) in MYR
RM0.0255732
1 Amped Finance (AMPED) in TRY
0.2541564
1 Amped Finance (AMPED) in JPY
¥0.92112
1 Amped Finance (AMPED) in ARS
ARS$9.0312786
1 Amped Finance (AMPED) in RUB
0.4824366
1 Amped Finance (AMPED) in INR
0.5321286
1 Amped Finance (AMPED) in IDR
Rp100.9999596
1 Amped Finance (AMPED) in PHP
0.356025
1 Amped Finance (AMPED) in EGP
￡E.0.2885166
1 Amped Finance (AMPED) in BRL
R$0.0326028
1 Amped Finance (AMPED) in CAD
C$0.008484
1 Amped Finance (AMPED) in BDT
0.740532
1 Amped Finance (AMPED) in NGN
8.846691
1 Amped Finance (AMPED) in COP
$23.4883176
1 Amped Finance (AMPED) in ZAR
R.0.1045956
1 Amped Finance (AMPED) in UAH
0.2532474
1 Amped Finance (AMPED) in TZS
T.Sh.15.0746136
1 Amped Finance (AMPED) in VES
Bs1.28472
1 Amped Finance (AMPED) in CLP
$5.70246
1 Amped Finance (AMPED) in PKR
Rs1.7026782
1 Amped Finance (AMPED) in KZT
3.26331
1 Amped Finance (AMPED) in THB
฿0.197859
1 Amped Finance (AMPED) in TWD
NT$0.1868904
1 Amped Finance (AMPED) in AED
د.إ0.0222402
1 Amped Finance (AMPED) in CHF
Fr0.0047874
1 Amped Finance (AMPED) in HKD
HK$0.0470256
1 Amped Finance (AMPED) in AMD
֏2.3209194
1 Amped Finance (AMPED) in MAD
.د.م0.0558732
1 Amped Finance (AMPED) in MXN
$0.111807
1 Amped Finance (AMPED) in SAR
ريال0.022725
1 Amped Finance (AMPED) in ETB
Br0.9151206
1 Amped Finance (AMPED) in KES
KSh0.7828914
1 Amped Finance (AMPED) in JOD
د.أ0.00429654
1 Amped Finance (AMPED) in PLN
0.022119
1 Amped Finance (AMPED) in RON
лв0.0264822
1 Amped Finance (AMPED) in SEK
kr0.056964
1 Amped Finance (AMPED) in BGN
лв0.0101808
1 Amped Finance (AMPED) in HUF
Ft2.032827
1 Amped Finance (AMPED) in CZK
0.1267146
1 Amped Finance (AMPED) in KWD
د.ك0.00185436
1 Amped Finance (AMPED) in ILS
0.0198768
1 Amped Finance (AMPED) in BOB
Bs0.041814
1 Amped Finance (AMPED) in AZN
0.010302
1 Amped Finance (AMPED) in TJS
SM0.0559338
1 Amped Finance (AMPED) in GEL
0.0164226
1 Amped Finance (AMPED) in AOA
Kz5.5596258
1 Amped Finance (AMPED) in BHD
.د.ب0.00227856
1 Amped Finance (AMPED) in BMD
$0.00606
1 Amped Finance (AMPED) in DKK
kr0.0389052
1 Amped Finance (AMPED) in HNL
L0.1584084
1 Amped Finance (AMPED) in MUR
0.2759118
1 Amped Finance (AMPED) in NAD
$0.1045956
1 Amped Finance (AMPED) in NOK
kr0.0606606
1 Amped Finance (AMPED) in NZD
$0.0104838
1 Amped Finance (AMPED) in PAB
B/.0.00606
1 Amped Finance (AMPED) in PGK
K0.0255126
1 Amped Finance (AMPED) in QAR
ر.ق0.0220584
1 Amped Finance (AMPED) in RSD
дин.0.6116964
1 Amped Finance (AMPED) in UZS
soʻm73.9024272
1 Amped Finance (AMPED) in ALL
L0.50298
1 Amped Finance (AMPED) in ANG
ƒ0.0108474
1 Amped Finance (AMPED) in AWG
ƒ0.0108474
1 Amped Finance (AMPED) in BBD
$0.01212
1 Amped Finance (AMPED) in BAM
KM0.0101808
1 Amped Finance (AMPED) in BIF
Fr17.87094
1 Amped Finance (AMPED) in BND
$0.0078174
1 Amped Finance (AMPED) in BSD
$0.00606
1 Amped Finance (AMPED) in JMD
$0.971721
1 Amped Finance (AMPED) in KHR
24.435435
1 Amped Finance (AMPED) in KMF
Fr2.56944
1 Amped Finance (AMPED) in LAK
131.7391278
1 Amped Finance (AMPED) in LKR
රු1.8402402
1 Amped Finance (AMPED) in MDL
L0.1029594
1 Amped Finance (AMPED) in MGA
Ar27.4207728
1 Amped Finance (AMPED) in MOP
P0.04848
1 Amped Finance (AMPED) in MVR
0.092718
1 Amped Finance (AMPED) in MWK
MK10.5208266
1 Amped Finance (AMPED) in MZN
MT0.387234
1 Amped Finance (AMPED) in NPR
रु0.8507634
1 Amped Finance (AMPED) in PYG
42.97752
1 Amped Finance (AMPED) in RWF
Fr8.78094
1 Amped Finance (AMPED) in SBD
$0.0498132
1 Amped Finance (AMPED) in SCR
0.0847188
1 Amped Finance (AMPED) in SRD
$0.2405214
1 Amped Finance (AMPED) in SVC
$0.0529644
1 Amped Finance (AMPED) in SZL
L0.1047774
1 Amped Finance (AMPED) in TMT
m0.0212706
1 Amped Finance (AMPED) in TND
د.ت0.01776186
1 Amped Finance (AMPED) in TTD
$0.0410868
1 Amped Finance (AMPED) in UGX
Sh21.11304
1 Amped Finance (AMPED) in XAF
Fr3.41784
1 Amped Finance (AMPED) in XCD
$0.016362
1 Amped Finance (AMPED) in XOF
Fr3.41784
1 Amped Finance (AMPED) in XPF
Fr0.61812
1 Amped Finance (AMPED) in BWP
P0.0864762
1 Amped Finance (AMPED) in BZD
$0.0121806
1 Amped Finance (AMPED) in CVE
$0.5771544
1 Amped Finance (AMPED) in DJF
Fr1.07262
1 Amped Finance (AMPED) in DOP
$0.3859008
1 Amped Finance (AMPED) in DZD
د.ج0.7888302
1 Amped Finance (AMPED) in FJD
$0.0137562
1 Amped Finance (AMPED) in GNF
Fr52.6917
1 Amped Finance (AMPED) in GTQ
Q0.046359
1 Amped Finance (AMPED) in GYD
$1.267752
1 Amped Finance (AMPED) in ISK
kr0.74538

Risorsa Amped Finance

Per una comprensione più approfondita di Amped Finance, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Amped Finance
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Amped Finance

Quanto vale oggi Amped Finance (AMPED)?
Il prezzo in tempo reale di AMPED in USD è 0.00606 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AMPED in USD?
Il prezzo attuale di AMPED in USD è $ 0.00606. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Amped Finance?
La capitalizzazione di mercato per AMPED è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AMPED?
La fornitura circolante di AMPED è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AMPED?
AMPED ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AMPED?
AMPED ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di AMPED?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AMPED è $ 6.34K USD.
AMPED salirà quest'anno?
AMPED potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AMPED per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:00:33 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore AMPED in USD

Importo

AMPED
AMPED
USD
USD

1 AMPED = 0.00606 USD

Fai trading di AMPED

AMPED/USDT
$0.0061
$0.0061$0.0061
+0.82%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

