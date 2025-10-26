Il prezzo in tempo reale di AI STARPOWERFRAGMENT oggi è 2.072 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AISPF a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AISPF su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di AI STARPOWERFRAGMENT oggi è 2.072 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AISPF a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AISPF su MEXC ora.

Maggiori informazioni su AISPF

Informazioni sul prezzo di AISPF

Sito web ufficiale di AISPF

Economia del token di AISPF

Previsioni del prezzo di AISPF

Cronologia di AISPF

Guida all'acquisto di AISPF

Convertitore di AISPF in valuta fiat

Spot AISPF

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo AI STARPOWERFRAGMENT

Valore AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AISPF:

$2.072
$2.072$2.072
+0.63%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:20:46 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 2
$ 2$ 2
Min sulle 24h
$ 2.1
$ 2.1$ 2.1
Max sulle 24h

$ 2
$ 2$ 2

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

--
----

--
----

-0.15%

+0.63%

+3.60%

+3.60%

Il prezzo in tempo reale di AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) è $ 2.072. Nelle ultime 24 ore, AISPF ha oscillato tra un minimo di $ 2 e un massimo di $ 2.1, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AISPF è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, AISPF è variato del -0.15% nell'ultima ora, del +0.63% nelle 24 ore e del +3.60% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

--
----

$ 30.91K
$ 30.91K$ 30.91K

$ 43.51M
$ 43.51M$ 43.51M

--
----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di AI STARPOWERFRAGMENT è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 30.91K. La fornitura circolante di AISPF è --, con una fornitura totale di 21000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 43.51M.

Cronologia dei prezzi di AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di AI STARPOWERFRAGMENT per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.01297+0.63%
30 giorni$ +0.175+9.22%
60 giorni$ -1.209-36.85%
90 giorni$ +0.285+15.94%
Variazione del prezzo di AI STARPOWERFRAGMENT di oggi

Oggi, AISPF ha registrato una variazione di $ +0.01297 (+0.63%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di AI STARPOWERFRAGMENT in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.175 (+9.22%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di AI STARPOWERFRAGMENT in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AISPF ha registrato una variazione di $ -1.209 (-36.85%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di AI STARPOWERFRAGMENT in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.285 (+15.94%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di AI STARPOWERFRAGMENT.

Che cos'è AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Mentre l'intelligenza artificiale rimodella l'ordine economico globale, l'AISPF ha fatto il suo debutto come asset crittografato rivoluzionario. Non è solo una stringa di codici digitali, ma anche una chiave per il valore dell'era dell'economia intelligente. Ridefinisce i confini del valore degli asset digitali con una quantità totale limitata e un potenziale tecnologico illimitato.

AI STARPOWERFRAGMENT è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di AI STARPOWERFRAGMENT in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AISPF per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su AI STARPOWERFRAGMENT sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di AI STARPOWERFRAGMENT fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di AI STARPOWERFRAGMENT (USD)

Quanto varrà AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per AI STARPOWERFRAGMENT.

Controlla subito la previsione del prezzo di AI STARPOWERFRAGMENT!

Economia del token di AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Comprendere l'economia del token di AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AISPF!

Come acquistare AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Stai cercando come acquistare AI STARPOWERFRAGMENT? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente AI STARPOWERFRAGMENT su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AISPF in valute locali

1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in VND
54,524.68
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in AUD
A$3.17016
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in GBP
1.554
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in EUR
1.78192
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in USD
$2.072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MYR
RM8.74384
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in TRY
86.89968
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in JPY
¥314.944
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in ARS
ARS$3,087.92232
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in RUB
164.95192
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in INR
181.94232
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in IDR
Rp34,533.31952
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in PHP
121.73
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in EGP
￡E.98.64792
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BRL
R$11.14736
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in CAD
C$2.9008
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BDT
253.1984
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in NGN
3,024.8092
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in COP
$8,030.98912
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in ZAR
R.35.76272
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in UAH
86.58888
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in TZS
T.Sh.5,154.22432
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in VES
Bs439.264
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in CLP
$1,949.752
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in PKR
Rs582.16984
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in KZT
1,115.772
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in THB
฿67.6508
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in TWD
NT$63.90048
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in AED
د.إ7.60424
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in CHF
Fr1.63688
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in HKD
HK$16.07872
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in AMD
֏793.55528
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MAD
.د.م19.10384
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MXN
$38.2284
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in SAR
ريال7.77
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in ETB
Br312.89272
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in KES
KSh267.68168
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in JOD
د.أ1.469048
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in PLN
7.5628
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in RON
лв9.05464
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in SEK
kr19.4768
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BGN
лв3.48096
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in HUF
Ft695.0524
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in CZK
43.32552
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in KWD
د.ك0.634032
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in ILS
6.79616
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BOB
Bs14.2968
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in AZN
3.5224
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in TJS
SM19.12456
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in GEL
5.61512
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in AOA
Kz1,900.91496
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BHD
.د.ب0.779072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BMD
$2.072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in DKK
kr13.30224
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in HNL
L54.16208
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MUR
94.33816
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in NAD
$35.76272
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in NOK
kr20.74072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in NZD
$3.58456
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in PAB
B/.2.072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in PGK
K8.72312
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in QAR
ر.ق7.54208
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in RSD
дин.209.14768
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in UZS
soʻm25,268.28864
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in ALL
L171.976
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in ANG
ƒ3.70888
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in AWG
ƒ3.70888
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BBD
$4.144
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BAM
KM3.48096
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BIF
Fr6,110.328
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BND
$2.67288
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BSD
$2.072
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in JMD
$332.2452
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in KHR
8,354.822
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in KMF
Fr878.528
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in LAK
45,043.47736
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in LKR
රු629.20424
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MDL
L35.20328
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MGA
Ar9,375.55136
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MOP
P16.576
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MVR
31.7016
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MWK
MK3,597.21992
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in MZN
MT132.4008
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in NPR
रु290.88808
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in PYG
14,694.624
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in RWF
Fr3,002.328
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in SBD
$17.03184
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in SCR
28.96656
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in SRD
$82.23768
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in SVC
$18.10928
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in SZL
L35.82488
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in TMT
m7.27272
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in TND
د.ت6.073032
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in TTD
$14.04816
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in UGX
Sh7,218.848
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in XAF
Fr1,168.608
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in XCD
$5.5944
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in XOF
Fr1,168.608
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in XPF
Fr211.344
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BWP
P29.56744
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in BZD
$4.16472
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in CVE
$197.33728
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in DJF
Fr366.744
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in DOP
$131.94496
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in DZD
د.ج269.71224
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in FJD
$4.70344
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in GNF
Fr18,016.04
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in GTQ
Q15.8508
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in GYD
$433.4624
1 AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) in ISK
kr254.856

Risorsa AI STARPOWERFRAGMENT

Per una comprensione più approfondita di AI STARPOWERFRAGMENT, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale AI STARPOWERFRAGMENT
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo AI STARPOWERFRAGMENT

Quanto vale oggi AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)?
Il prezzo in tempo reale di AISPF in USD è 2.072 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AISPF in USD?
Il prezzo attuale di AISPF in USD è $ 2.072. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di AI STARPOWERFRAGMENT?
La capitalizzazione di mercato per AISPF è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AISPF?
La fornitura circolante di AISPF è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AISPF?
AISPF ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AISPF?
AISPF ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di AISPF?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AISPF è $ 30.91K USD.
AISPF salirà quest'anno?
AISPF potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AISPF per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:20:46 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore AISPF in USD

Importo

AISPF
AISPF
USD
USD

1 AISPF = 2.072 USD

Fai trading di AISPF

AISPF/USDT
$2.072
$2.072$2.072
+3.44%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,659.99
$111,659.99$111,659.99

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,956.75
$3,956.75$3,956.75

+0.61%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06216
$0.06216$0.06216

-9.38%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4789
$7.4789$7.4789

+1.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.45
$194.45$194.45

+1.33%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,659.99
$111,659.99$111,659.99

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,956.75
$3,956.75$3,956.75

+0.61%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6256
$2.6256$2.6256

+1.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.45
$194.45$194.45

+1.33%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19751
$0.19751$0.19751

+0.65%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.190980
$0.190980$0.190980

+25,364.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5285
$0.5285$0.5285

+2,014.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5285
$0.5285$0.5285

+2,014.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00011692
$0.00011692$0.00011692

+207.68%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051703
$0.051703$0.051703

+105.48%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000165
$0.0000000000000000000165$0.0000000000000000000165

+50.00%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000689
$0.0000000000689$0.0000000000689

+49.45%