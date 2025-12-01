Cherry AI è un ecosistema multipiattaforma per il trading e la gestione della community basato sull'intelligenza artificiale. Offre strumenti basati su Telegram e sul web, tra cui sniping potenziato dall'IA, copy trading, tracciamento dei KOL, analisi dei token di tendenza e automazione della community. La piattaforma supporta più catene, integra feed di dati on-chain/oracle e fornisce informazioni di trading per trader al dettaglio, sviluppatori e community.