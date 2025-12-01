Economia del token di Cherry AI (AIBOT)

Scopri informazioni chiave su Cherry AI (AIBOT), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-01 23:45:05 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Cherry AI (AIBOT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Cherry AI (AIBOT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 38.25K
Fornitura totale:
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 221.50M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 172.70K
Massimo storico:
$ 0.0393
Minimo storico:
$ 0.000185922882278065
Prezzo attuale:
$ 0.0001727
Informazioni su Cherry AI AIBOT

Cherry AI è un ecosistema multipiattaforma per il trading e la gestione della community basato sull'intelligenza artificiale. Offre strumenti basati su Telegram e sul web, tra cui sniping potenziato dall'IA, copy trading, tracciamento dei KOL, analisi dei token di tendenza e automazione della community. La piattaforma supporta più catene, integra feed di dati on-chain/oracle e fornisce informazioni di trading per trader al dettaglio, sviluppatori e community.

Sito web ufficiale:
https://www.cherrybot.ai/
Whitepaper:
https://docs.cherrybot.co/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x96adaa33e175f4a7f20c099730bc78dd0b45745b

Economia del token di Cherry AI (AIBOT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Cherry AI (AIBOT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token AIBOT che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token AIBOT possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di AIBOT, esplora il prezzo in tempo reale del token AIBOT!

Cronologia dei prezzi di Cherry AI (AIBOT)

L'analisi della cronologia dei prezzi di AIBOT aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di AIBOT

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi AIBOT? La nostra pagina di previsione dei prezzi di AIBOT combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

