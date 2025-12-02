Economia del token di AlphaExchangeAI (AEA)

Economia del token di AlphaExchangeAI (AEA)

Scopri informazioni chiave su AlphaExchangeAI (AEA), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:14:55 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di AlphaExchangeAI (AEA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AlphaExchangeAI (AEA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 0.00
$ 0.00
Fornitura totale:
$ 1.00B
$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 19.44M
$ 19.44M
Massimo storico:
$ 0.0599
$ 0.0599
Minimo storico:
$ 0.023607121832837436
$ 0.023607121832837436
Prezzo attuale:
$ 0.01944
$ 0.01944

Informazioni su AlphaExchangeAI AEA

AlphaExchange_AI è una piattaforma di trading quantitativo decentralizzata che usa strategie basate sull'intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di gestione degli asset digitali sicura, trasparente e intelligente agli utenti di tutto il mondo.

Sito web ufficiale:
https://www.aeaweb3.com
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xee634a826465a1799afc2cfefbdb6fa3766c8888

Economia del token di AlphaExchangeAI (AEA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di AlphaExchangeAI (AEA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token AEA che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token AEA possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di AEA, esplora il prezzo in tempo reale del token AEA!

