Economia del token e analisi del prezzo di 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per 24K Gold PEPE (GOLDPEPE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 58.26K $ 58.26K $ 58.26K Fornitura totale: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Fornitura circolante: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 58.26K $ 58.26K $ 58.26K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0