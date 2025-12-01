Maggiori informazioni su 1MORE
Economia del token di One More Game (1MORE)
Economia del token e analisi del prezzo di One More Game (1MORE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per One More Game (1MORE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su One More Game 1MORE
OneMoreGame (OMG) è un gioco di sopravvivenza Web3 su BNB Chain in cui i giocatori mettono a rischio se stessi per avere la possibilità di vincere dei premi, e più a lungo sopravvivono, più alta è la posta in gioco. Non è richiesta alcuna registrazione né nome utente. È sufficiente disporre di un portafoglio Web3 per iniziare.
Economia del token di One More Game (1MORE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di One More Game (1MORE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token 1MORE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token 1MORE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di 1MORE, esplora il prezzo in tempo reale del token 1MORE!
Come acquistare 1MORE
Vuoi aggiungere One More Game (1MORE) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di 1MORE, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di One More Game (1MORE)
L'analisi della cronologia dei prezzi di 1MORE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di 1MORE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi 1MORE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di 1MORE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
