Economia del token e analisi del prezzo di 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 828.12K $ 828.12K $ 828.12K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 828.12K $ 828.12K $ 828.12K Massimo storico: $ 0.01755527 $ 0.01755527 $ 0.01755527 Minimo storico: $ 0.00079921 $ 0.00079921 $ 0.00079921 Prezzo attuale: $ 0.00083096 $ 0.00083096 $ 0.00083096