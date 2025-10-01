Zcash +35%, Pudgy Penguins Climbs, Sonic Gains – Altcoin Season Targets Catalysts

Altcoin season has concentrated flows into Zcash, Pudgy Penguins, and Sonic. ZEC has broken resistance with renewed privacy interest, PENGU has sustained volume via brand momentum, and SONIC has seen listing-driven demand as traders have sought higher-beta exposure.
