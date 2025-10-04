Will Bitcoin ETFs Drive Cryptocurrency Values to New Heights? Di: Coinstats 2025/10/04 15:46 Condividi

On October 3rd, U.S. spot Bitcoin ETFs witnessed an influx of $985.08 million, with BlackRock's IBIT ETF dominating the scene by pulling in an astonishing $791.55 million.