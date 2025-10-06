Watch Out: Large Token Unlocking Events in 19 Altcoins This Week – Here’s the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

While everyone is focused on Bitcoin’s record-breaking run, there will be significant token unlocks in many altcoins in the new week, causing some dilution in these tokens.
Here is the token unlock calendar we have prepared specially for you as Bitcoinsistemi.com.
(All times are stated as UTC+3 Türkiye time)
NAVI Protocol (NAVX)
Market Value: $35.82 million
Token Amount Unlocked: $1.45 million (4.03% of market value)
Date: October 7, 2025, 03:00
Alchemy Pay (ACH)
Market Value: $182.38 million
Token Amount Unlocked: $1.60 million (0.88% of market value)
Date: October 7, 2025, 15:00
Space and Time (SXT)
Market Value: $94.86 million
Token Amount Unlocked: $1.64 million (1.73% of market capitalization)
Date: October 8, 2025, 03:00
Port3 Network (PORT3)
Market Value: $36.91 million
Amount of Tokens Unlocked: $1.86 million (5.04% of market value)
Date: October 8, 2025, 09:00
Axie Infinity (AXS)
Market Value: $371.65 million
Token Amount Unlocked: $4.38 million (1.18% of market capitalization)
Date: October 9, 2025, 03:00
Movement (MOVE)
Market Value: $315.70 million
Token Amount Unlocked: $5.80 million (1.85% of market value)
Date: October 9, 2025, 03:00
Avantis (AVNT)
Market Value: $290.22 million
Amount of Tokens Unlocked: $13.35 million (4.59% of market capitalization)
Date: October 9, 2025, 03:00
Baby Shark Universe (BSU)
Market Value: $41.65 million
Token Amount Unlocked: $1.91 million (4.61% of market value)
Date: October 9, 2025, 03:00
DRESSdio (DRESS)
Market Value: $1.15 million
Token Amount Unlocked: $1.93 million (167.69% of market value)
Date: October 9, 2025, 03:00
Xai (XAI)
Market Value: $84.34 million
Token Amount Unlocked: $1.59 million (1.89% of market value)
Date: October 9, 2025, 09:00
HOME (HOME)
Market Value: $80.95 million
Token Amount Unlocked: $9.85 million (12.17% of market value)
Date: October 10, 2025, 03:00
Cheelee (CHEEL)
Market Value: $62.97 million
Amount of Tokens Unlocked: $9.22 million (14.63% of market value)
Date: October 10, 2025, 12:00
Linea (LINEA)
Market Value: $420.19 million
Token Amount Unlocked: $21.06 million (5.01% of market value)
Date: October 10, 2025, 15:00
io.net (IO)
Market Value: $122.32 million
Token Amount Unlocked: $5.75 million (4.70% of market value)
Date: October 11, 2025, 03:00
Nereus Token (NRS)
Market Value: $5.21 million
Token Amount Unlocked: $2.50 million (47.92% of market value)
Date: October 11, 2025, 03:00
Moca Network (MOCA)
Market Value: $282.65 million
Token Amount Unlocked: $14.67 million (5.20% of market value)
Date: October 11, 2025, 17:00
Aptos (APT)
Market Value: $3.79 billion
Amount of Tokens Unlocked: $61.07 million (1.60% of market capitalization)
Date: October 12, 2025, 03:00
Pump.fun (PUMP)
Market Value: $2.38 billion
Token Amount Unlocked: $13.98 million (0.59% of market capitalization)
Date: October 12, 2025, 09:00
AltLayer (ALT)
Market Value: $132.22 million
Token Amount Unlocked: $1.22 million (0.92% of market value)
Date: October 12, 2025, 09:00
