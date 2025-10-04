Waarom de Labubu memecoin compleet faalde

ExchangeDEX+
In de basis draait crypto om innovatie, maar uiteraard speelt ook hype vaak een grote rol. Zo blijkt nu ook in de Labubu memecoin. Binnen korte tijd schoot de koers omhoog, maar de val was nog bijzonderder. Wat gebeurde er, en welke lessen kunnen beleggers hieruit trekken? De opkomst en ondergang van een hype Toen de Labubu coin voor het eerst op social media opdook, ging het razendsnel. Influencers hadden het erover, Telegram groepen stroomden vol en binnen enkele dagen waren er duizenden mensen ingestapt. De koers explodeerde, puur gedreven door hype en FOMO. Maar zoals zo vaak bij memecoins, ontbrak er iets fundamenteels: er was geen product, geen dienst en geen strategie. Zodra de eerste grote holders hun munten begonnen te verkopen, zakte de prijs in elkaar. Wat overbleef waren teleurgestelde investeerders die te laat uitstapten. Waarom memecoins zo kwetsbaar zijn Memecoins zoals Labubu lijken onschuldig en speels, maar achter het vrolijke imago gaat een kwetsbaar systeem schuil. Ze worden meestal gelanceerd zonder business model of tastbare waarde, en drijven volledig op hype. Een paar tweets of TikTok video's kunnen de prijs opjagen, maar net zo snel keldert de waarde weer. Daar komt bij dat de memecoin scene een broedplaats is voor pump-and-dump-praktijken. Whales drijven de prijs kunstmatig op, waarna ze hun enorme supply in één keer verkopen. Voor kleine beleggers rest vaak niets anders dan forse verliezen. De rol van influencers Influencers spelen een grote rol in dit soort hypes. Vaak worden munten actief gepusht zonder dat er sprake is van transparantie of verantwoordelijkheid. In Nederland zagen we al hoe figuren als Mo Bicep en Harrie van het Kamp in opspraak kwamen door het promoten van dubieuze platformen. Labubu coin paste precies in dat patroon. Er waren geen serieuze whitepapers of teams die openheid gaven, enkel social media campagnes en snelle beloftes van hoge rendementen. Hoe je jezelf kunt beschermen Het verhaal van Labubu laat opnieuw zien dat investeerders scherp moeten blijven. Enkele simpele checks kunnen veel ellende voorkomen: Check de whitepaper: is er een duidelijk team en plan, of blijft alles anoniem? Let op liquiditeit: kun je verkopen zonder dat de prijs meteen instort? Wees kritisch op socials: als de hype alleen leeft op Telegram of TikTok, is dat vaak een red flag Lees hier onze uitgebreide handleiding voor hoe je onderzoek kunt doen naar kleine parels. De harde les van Labubu De Labubu coin is niet het eerste en zal zeker niet het laatste voorbeeld zijn van een memecoin die instort zodra de hype een beetje weg is. Voor wie blind instapte, is het een dure les. Voor anderen is het opnieuw een reminder dat discipline en due diligence belangrijker zijn dan hypes en beloftes. Memecoins kunnen aantrekkelijk lijken door snelle winsten, maar zonder fundamentele waarde verdwijnen ze meestal net zo snel als ze opkwamen. Waarom de Labubu memecoin compleet faalde

2025/10/04 16:46
Het bericht Waarom de Labubu memecoin compleet faalde is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

