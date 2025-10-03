Vitalik: Ethereum needs to be more cautious about major protocol changes after short-term expansion tasks

PANews reported on October 3rd that Ethereum co-founder Vitalik Buterin said in a discussion with community members on the X platform today that he actually agrees with the view that the Ethereum protocol should be "gradually ossified."
Vitalik explained that he supports a more cautious approach to major changes to the protocol after completing tasks such as "short-term scaling, streamlining Ethereum, and cleaning up technical debt."
However, he disagrees with achieving this goal by restricting the inner circle, but believes that the solution lies in "expanding and balancing core research and development."
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.