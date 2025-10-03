Vitalik: Ethereum needs to be more cautious about major protocol changes after short-term expansion tasks Di: PANews 2025/10/03 21:49 Condividi

PANews reported on October 3rd that Ethereum co-founder Vitalik Buterin said in a discussion with community members on the X platform today that he actually agrees with the view that the Ethereum protocol should be "gradually ossified." Vitalik explained that he supports a more cautious approach to major changes to the protocol after completing tasks such as "short-term scaling, streamlining Ethereum, and cleaning up technical debt." However, he disagrees with achieving this goal by restricting the inner circle, but believes that the solution lies in "expanding and balancing core research and development."