Unipcs spends $1.28 million to buy 4 tokens

Di: PANews 2025/10/04 16:50

PANews reported on October 4 that according to Onchain Lens monitoring, Unipcs borrowed USDT through ASTER yesterday and spent 1.28 million USDT today to purchase 7.468 million 4 tokens at a price of US$0.17 per token.