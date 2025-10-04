UK to lift retail ban on crypto ETNs Di: PANews 2025/10/04 15:57 Condividi

PANews reported on October 4th that, according to Cointelegraph, the UK Financial Conduct Authority (FCA) will lift the ban on retail investors purchasing crypto exchange-traded notes (ETNs), which has been in place since 2019, starting next week, provided that the relevant products are listed and traded on a UK-based investment exchange approved by the FCA. Unlike ETFs, ETNs are debt securities linked to crypto assets and are not backed by physical assets.