The whale that previously made over $80 million in profit through ETH trading has made another $5.72 million in profit today.

PANews reported on October 3rd that according to on-chain analyst Yu Jin, a whale/institutional address, which previously attracted attention for its ETH swing trading profits exceeding $81 million, sold another 22,500 ETH (approximately $100.4 million) today to lock in profits. This sales were conducted through institutional-grade trading platforms such as Wintermute and FalconX.
Data shows that the whale bought 60,333 ETH at an average price of approximately $4,256 in late September. In the past two days, it has sold a total of 43,330 ETH at an average price of $4,388, generating a profit of $5.72 million from these sales alone.
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.