The whale that previously made over $80 million in profit through ETH trading has made another $5.72 million in profit today.

PANews reported on October 3rd that according to on-chain analyst Yu Jin, a whale/institutional address, which previously attracted attention for its ETH swing trading profits exceeding $81 million, sold another 22,500 ETH (approximately $100.4 million) today to lock in profits. This sales were conducted through institutional-grade trading platforms such as Wintermute and FalconX. Data shows that the whale bought 60,333 ETH at an average price of approximately $4,256 in late September. In the past two days, it has sold a total of 43,330 ETH at an average price of $4,388, generating a profit of $5.72 million from these sales alone.